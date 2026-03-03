StarLight - Δημήτρης Μαραμής: Η Τετραλογία και η μεγάλη γιορτή της μουσικής

«Η γέφυρα από τον εσωτερικό μου κόσμο στη μουσική είναι ο λόγος»

03.03.26 , 16:30 StarLight - Δημήτρης Μαραμής: Η Τετραλογία και η μεγάλη γιορτή της μουσικής
Δείτε το trailer της παράστασης Τετραλογία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Μαραμής παρουσιάζει την Τετραλογία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 28 Μαρτίου 2026, με έργα όπως Ερωτόκριτος και Καπετάν Μιχάλης.
  • Η Τετραλογία περιλαμβάνει 14 τραγουδιστές, 7 χορωδίες και τη Φιλαρμόνια Ορχήστρας Αθηνών.
  • Ο Μαραμής αναγνωρίζει τη σημασία της δημιουργίας στη ζωή του και την ανάγκη του να εκφράσει τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες.
  • Ετοιμάζει δύο νέα έργα βασισμένα στην ελληνική μυθολογία, που θα παρουσιαστούν στην περιφέρεια.
  • Αν και εκτιμά τη Eurovision, θεωρεί ότι δεν είναι μουσική αλλά pop show.

Εκεί όπου η κρητική λύρα συναντά την κινηματογραφική ένταση κι ο δεκαπεντασύλλαβος αποκτά τον παλμό της Jazz, εκτείνεται το μουσικό σύμπαν του Δημήτρη Μαραμή. Ο καταξιωμένος συνθέτης με τη διεθνή απήχηση δε στέκεται απέναντι στην ελληνική γραμματεία ως απλός εικονογράφος, αλλά ως ένας τολμηρός αναγνώστης που «μεταφράζει» την παράδοση στον ρυθμό του 21ου αιώνα.

Η Τετραλογία, η μεγάλη του συναυλία το Σάββατο 28 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής, ήταν η κατάλληλη ευκαιρία για να μιλήσει στο StarLight, με τη μουσική και την πορεία του σε αυτήν, να πρωταγωνιστεί!

StarLight - Δημήτρης Μαραμής: Η Τετραλογία και η μεγάλη γιορτή της μουσικής

Η Τετραλογία μοιάζει με μια απίστευτη μουσική συγκυρία. Ποια είναι τα συναισθήματά σας για αυτή;

Ενθουσιασμός και έκπληξη. Τώρα συνειδητοποιώ πως έχω γράψει τέσσερα εκτενή έργα μουσικού θεάτρου, με προσωπικό μουσικό ιδίωμα και με δική τους ταυτότητα και ιδιαιτερότητες. Τα δύο από τα τέσσερα έργα δεν παρουσιάστηκαν ποτέ στην Αθήνα. Δεν τους επετράπη να παρουσιαστούν. Κι αυτός είναι ο λόγος που συνθέτω την Τετραλογία με την υποστήριξη του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής του Μεγάρου και της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών και τη χορηγία του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη, ώστε να γνωστοποιηθούν τα έργα μου. 

Τι θα δούμε, ή μάλλον τι θα ακούσουμε στη μεγάλη αυτή συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής;

Θα ακούσετε τις καλύτερες στιγμές από τα μουσικοθεατρικά μου έργα (μιούζικαλ κι όπερες): Ερωτόκριτος, Στοιχειωμένοι, Καπετάν Μιχάλης και Ελευθέριος Βενιζέλος, με 14 ταλαντούχους τραγουδιστές, 7 χορωδίες, μουσικό ensemble και τη Φιλαρμόνια. 

Πώς είναι να ηγείστε ενός τόσο μεγάλου project;

Είναι κάπως βαριά η λέξη «ηγούμαι». Θα έλεγα πως συνθέτω και συντονίζω, μια μεγάλη γιορτή της μουσικής μου. Κάθε μέρα πρόβα και με άλλον τραγουδιστή, και με άλλη χορωδία και με άλλους μουσικούς. Ένας δημιουργικός, μουσικός οργασμός, όπου τα έργα ξανά δουλεύονται, ξανά ερμηνεύονται, ξανά γεννιούνται. Είναι φυσικά εξαντλητικό για εμένα, αλλά την ίδια στιγμή αναζωογονητικό κι απογειωτικό.

StarLight - Δημήτρης Μαραμής: Η Τετραλογία και η μεγάλη γιορτή της μουσικής

Κλισέ η ερώτηση, αλλά δε γίνεται να μη ρωτήσω τι σας εμπνέει στη δουλειά σας; Πότε δημιουργείτε;

Έχει αποδειχτεί πως δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τη δημιουργία. Είναι αυτό που μου δίνει δύναμη για τη ζωή, για τα πάντα μέσα στη ζωή. Ένας δημιουργός διαθέτει μία υπερευαισθησία όπου τον αγγίζουν πράγματα γύρω του, που σε άλλους ανθρώπους δε γίνονται καν αντιληπτά. Αυτά τα ερεθίσματα είναι υλικό διέγερσης πνευματικής κι αισθηματικής κι οδηγούν στην ανάγκη της σύνθεσης. Αυτό που λέμε πνοή μέσα σου, έμπνευση. Η γέφυρα από τον εσωτερικό μου κόσμο στη μουσική είναι ο λόγος. 

Από όλα τα έργα που υπογράφετε, υπάρχει ένα που ξεχωρίζετε; Αν ναι, για ποιο λόγο;

Ο κόσμος μπορεί να ξεχωρίζει και να εκτιμάει περισσότερο ή λιγότερο ένα έργο μου. Εγώ όμως τα αγαπώ κι εργάζομαι ξανά και ξανά πάνω σε αυτά - κι ας έχουν παρουσιαστεί. Εκτός από τα έργα που έχω απορρίψει, όσα κρατώ και θεωρώ έργα του καταλόγου μου, τα αγαπώ εξίσου. Επειδή εκφράζουν διαφορετικές πτυχές του αισθητικού μου κόσμου και των ανησυχιών μου. Το ένα συμπληρώνει το άλλο.

Έχετε συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες στην πορεία σας. Είναι κάποιος που θα θέλατε να συνεργαστείτε, αλλά ακόμα δεν έχει συμβεί;

Πολλοί! Είναι πολλοί οι τραγουδιστές που θα ήθελαν και θέλω να συνεργαστούμε και δε μας το επιτρέπουν οι συγκυρίες, όπως επίσης εξαιρετικοί μαέστροι και μουσικοί. Επίσης χορογράφοι και ηθοποιοί. Δεν μπορώ να αναφέρω συγκεκριμένα ονόματα. Εύχομαι να είμαι καλά τα επόμενα χρόνια για να έχω τις ευκαιρίες.

Πιο «εμπορικοί» μουσικοί διαγωνισμοί όπως ας πούμε η Eurovision είναι κάτι που σας ενδιαφέρει; Θα μπορούσε μία δική σας σύνθεση να βρεθεί σε έναν τέτοιο θεσμό;

Καταρχάς είμαι «εμπορικός» και δεν έχω κανένα σύμπλεγμα με «εμπορικές» καταστάσεις που συμβαδίζουν με τη δική μου αισθητική και ποιότητα. Όταν ήμουν παιδί λάτρευα την Eurovision. Σήμερα όμως δεν είναι μουσική η Eurovision. Είναι ένα pop show μόνο για διασκέδαση, εξαιρετικά σχεδιασμένο βέβαια. Δυστυχώς δε θα μπορούσα να βρεθώ, επειδή είναι κάτι αναλώσιμο κι ευτελές. Αλλά για να μην την αδικώ, μπορεί κατά λάθος να βρεθεί εκεί μέσα και κανα καλό τραγούδι… συμβαίνουν και καλά ατυχήματα. 

StarLight - Δημήτρης Μαραμής: Η Τετραλογία και η μεγάλη γιορτή της μουσικής

Η τεχνολογία τι ρόλο παίζει στην τέχνη αλλά και στη ζωή σας;

Τη χρησιμοποιώ μόνο ως εργαλείο και με πολλή προσοχή.

Μέσα από την εμπειρία σας έχετε καταλάβει τι είναι αυτό που τελικά συγκινεί μουσικά το ελληνικό κοινό;

Δε με πολύ ενδιαφέρει αυτό. Έτσι κι αλλιώς γράφω για ένα παγκόσμιο κοινό κι όχι απαραίτητα ελληνικό. Προσωπικά κοιτάω να δω τι συγκινεί εμένα κι αγωνίζομαι να παράγω καλό έργο, με στέρεη δομή ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει με το ακροατήριό του. Από ό,τι φαίνεται η εργογραφία μου συγκινεί και αγγίζει ένα μυημένο αλλά κι ένα αμύητο κοινό. Χαίρομαι πολύ για αυτό. Αλλά δεν έχω κάποια συνταγή. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ συνταγές και δεν επαναλαμβάνομαι επίσης ποτέ, γιατί πρώτος θα με βαρεθώ εγώ. Δεν ξεχωρίζω το ελληνικό από το διεθνές κοινό. Απευθύνομαι στον άνθρωπο. Δε με ενδιαφέρει η ταυτότητα του ακροατή. Αν είναι τελείως ακαλλιέργητος κάποιος δε θα έρθει να ακούσει την μουσική μου. Κι ένα έργο με πολύ καλή φόρμα, πάντα αρέσει, περνάει.

Εκτός από την Τετραλογία που έρχεται στις 28 Μαρτίου, δημιουργικά σε τι φάση βρίσκεστε; Τι όμορφο ετοιμάζετε για το μέλλον;

Οδηγούμαι για πρώτη φορά στην ελληνική μυθολογία που την αγαπούσα από πολύ μικρό παιδί. Ετοιμάζω δύο έργα που θα έχουν σχέση με την μυθολογία. Το ένα έργο θα βασίζεται στους Θηβαϊκούς μύθους και το άλλο στους Μινωϊκούς μύθους. Θα παρουσιαστούν στην περιφέρεια, όπως σχεδόν πάντα όλες μου οι πρεμιέρες.

StarLight - Δημήτρης Μαραμής: Η Τετραλογία και η μεγάλη γιορτή της μουσικής

Ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμής παρουσιάζει το Σάββατο 28 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την εμβληματική συναυλία-σταθμό με τίτλο Τετραλογία, που ενώνει κορυφαίες στιγμές από τα έργα του Ερωτόκριτος, Στοιχειωμένοι, Καπετάν Μιχάλης και Ελευθέριος Βενιζέλος.

28 Μαρτίου 2026 στις 20:30
Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μουσική Διεύθυνση: Νίκος Μαλιάρας
Τραγουδιστές: Σταύρος Σιόλας, Αργυρώ Καπαρού, Αγγελική Τουμπανάκη,
Σταύρος Σαλαμπασόπουλος, Δήμητρα Σελεμίδου, Νίκος Παπουτσής, Ελένη
Δημοπούλου, Νίκος Κύρτσος, Μέλα Γεροφώτη, Βιολέττα Γαλανού.
Λυρικοί Μονωδοί: Χάρης Ανδριανός, Μαρία Κόκκα, Άγγελος
Χονδρογιάννης, Νίκος Ζιάζιαρης, Σταμάτης Πακάκης. 
Σαξόφωνο σολίστ: Διονύσιος Ρούσσος
Χορωδίες:
Musica Xορωδία Φίλων της Μουσικής, διδασκαλία Δημήτρης Μπουζάνης
Νεανική Χορωδία Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης, διδασκαλία Κατερίνα
Βασιλικού
Δημοτική Χορωδία Θήβας, Ορφέας, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ιτέας,
διδασκαλία Αλέξανδρος Κομνάς
Θάμυρις του Λαογραφικού Ομίλου Ιτέας «Χοροστάσι», διδασκαλία Ιωάννης
Χατζής 
Φωνητικό Σύνολο «Ηχώ» Άμφισσας, διδασκαλία Ελένη Ιντέρνου
Μουσική Διεύθυνση Χορωδιών Στερεάς Ελλάδας: Αλέξανδρος Κομνάς
Κινησιολογική Επιμέλεια: Φαίδρα Νταϊόγλου
Ηχητικός Σχεδιασμός: Γιώργος Αλειφέρης
Φωτιστικός σχεδιασμός: Γιάννης Χριστοδουλάκης

