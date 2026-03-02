Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι

Σε λιγότερο από δύο μήνες η Κατερίνα Καινούργιου θα κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της και δεν κρύβει τη συγκίνησή της.

Η παρουσιάστρια μοιράζεται σχεδόν καθημερινά τα συναισθήματά της μέχρι να έρθει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ενώ παράλληλα προετοιμάζει το σπίτι της για τη νέα, τρυφερή καθημερινότητα που ξεκινά.

Μαζί με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, έχουν ήδη ετοιμάσει το παιδικό δωμάτιο, φροντίζοντας κάθε λεπτομέρεια.

Ωστόσο, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές έγιναν και στο σαλόνι του σπιτιού τους στο κέντρο της Αθήνας, ώστε να γίνει ακόμη πιο cozy, χωρίς να χάσει τον κομψό και διαχρονικό του χαρακτήρα. Η διακόσμηση κινείται σε μια vintage αισθητική με μοντέρνες πινελιές, δημιουργώντας έναν χώρο που αποπνέει ζεστασιά και ηρεμία.

Όπως έχουμε δει μέσα από τις αναρτήσεις της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, οι μπεζ και λευκές αποχρώσεις κυριαρχούν. Η εγκυμονούσα KatKen επιλέγει σταθερά ήπιους, «ήρεμους» τόνους, ώστε να αποφορτίζεται όταν επιστρέφει στο σπίτι της κάτι που αυτή την περίοδο της εγκυμοσύνης της είναι πιο σημαντικό από ποτέ.

Η αγαπημένη της γωνιά για χαλάρωση

Πριν από λίγες ημέρες η μέλλουσα μαμά δημοσίευσε τη δική της αγαπημένη γωνιά του σαλονιού, την οποία ανανέωσε πρόσφατα. Παρότι το σπίτι διαθέτει τζάκι, η ίδια έχει δημιουργήσει ένα διαφορετικό σημείο χαλάρωσης, ιδανικό για στιγμές ξεκούρασης.

Ο μεγάλος γωνιακός καναπές σε μπεζ απόχρωση «ντύνεται» με διακοσμητικά μαξιλάρια σε μπεζ και γκρι τόνους, που χαρίζουν αίσθηση θαλπωρής ειδικά τις πιο κρύες ημέρες. Το χαλί κινείται στην ίδια χρωματική παλέτα με τους τοίχους και τον καναπέ, ενώ για να «σπάσει» η μονοχρωμία, έχουν προστεθεί μαύρες και λευκές λεπτομέρειες.

Η αγαπημένη γωνιά της μέλλουσας μαμάς

Οι αντιθέσεις που κάνουν τη διαφορά

Τη μαύρη πινελιά δίνει ο εντυπωσιακός πίνακας πάνω από τον καναπέ με τη φράση «Σ’ αγαπώ», που προσθέτει μια έντονα προσωπική νότα στον χώρο. Ένας ακόμη ασπρόμαυρος πίνακας πάνω από το καλοριφέρ, καθώς και ένα ιδιαίτερο μαύρο διακοσμητικό αντικείμενο, ενισχύουν την elegant αντίθεση.

Στο λευκό, μαρμάρινης όψης τραπεζάκι σαλονιού, τα διακοσμητικά βιβλία με σκούρα εξώφυλλα και τα λευκά κεριά συμπληρώνουν την εικόνα, δημιουργώντας μια ισορροπημένη σύνθεση. Το λευκό φωτιστικό δαπέδου «δένει» αρμονικά με το σύνολο, διατηρώντας τη φωτεινότητα του χώρου.

Όπως μπορείτε να δείτε πρόκειται για ένα σαλόνι που συνδυάζει minimal αισθητική, ζεστασιά και προσωπικότητα ακριβώς όπως ταιριάζει σε μια περίοδο γεμάτη προσμονή και νέες αρχές.

