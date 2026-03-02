Η Ελλάδα στέλνει στην Κύπρο δύο φρεγάτες και δύο F-16

Ενεργοποιείται το ενιαίο αμυντικό δόγμα - Στη Λευκωσία ο Δένδιας

02.03.26 , 14:00 Η Ελλάδα στέλνει στην Κύπρο δύο φρεγάτες και δύο F-16
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: ΓΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ / EUROKINISSI
Στην Κύπρο η φρεγάτα «Κίμων» και ελληνικά F-16 με εντολή ΚΥΣΕΑ / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα στέλνει δύο φρεγάτες και δύο F-16 στην Κύπρο λόγω αυξημένου συναγερμού μετά από επιθέσεις σε βρετανική βάση.
  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη για την κατάσταση.
  • Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα.
  • Στην Κύπρο ήχησαν σειρήνες και εκκενώθηκε το Αεροδρόμιο Πάφου λόγω απειλής από drone.
  • Η αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων αποσκοπεί στην ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου.

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται η Ελλάδα και η Κύπρος μετά το πλήγμα που σημειώθηκε σε βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε άμεσα με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα.

Κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ, δύο ελληνικές φρεγάτες και ένα ζεύγος F-16 κατευθύνονται προς την Κύπρο, ενισχύοντας την αποτρεπτική παρουσία στην περιοχή.

Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΕΘΑ υπό τον Ν. Δένδια για τη Μέση Ανατολή

Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ,Νίκου Δένδια 

«Προ ολίγου, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη.

Επίσης, τις τελευταίες δύο ημέρες είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου, τον Υπουργό Αμύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Βασίλη Πάλμα.

Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσα τον κ. Πάλμα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της.

Συναγερμός στην Κύπρο: Drones «χτύπησαν» τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

Κατόπιν αυτού, και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η Φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» μαζί με δεύτερη ελληνική Φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», καθώς επίσης αποστέλλεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει.

Επίσης, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα μεταβώ αύριο στη Κύπρο, μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, όπου θα γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και θα έχω συνεργασία με τον Βασίλη Πάλμα».

Κύπρος: Ήχησαν ξανά σειρήνες στο Ακρωτήρι - Εκκενώθηκε το Αεροδρόμιο Πάφου λόγω πτήσης drone

Σε λειτουργία τέθηκαν οι σειρήνες στην περιοχή Ακρωτηρίου της Κύπρου σήμερα (Δευτέρα 2/3) γύρω στο μεσημέρι. 

Οι Βρετανικές Βάσεις φαίνεται πως έχουν αποστείλει εκ νέου μήνυμα στα μέλη του προσωπικού τους και στις οικογένειες τους, όπως παραμείνουν στις οικίες τους λόγω απειλής ασφάλειας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μάλιστα, εκκενώθηκε με οδηγίες της κυπριακής κυβέρνησης το Αεροδρόμιο Πάφου λόγω πληροφορίας ότι υπάρχει μη επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα (drone) που κατευθύνεται προς την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Hermes Airports, δεν είναι ξεκάθαρο αν το drone κατευθύνεται προς το Αεροδρόμιο Πάφου ή προς την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».

