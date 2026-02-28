Συγκλονίζει η Καρυστιανού: «Μάρθη μου, όσα δεν μπόρεσα να σου πω σήμερα»

Η ανάρτησή της για όσα θα έλεγε στο συλλαλητήριο του Συντάγματος

H Μαρία Καρυστιανού eξηγεί γιατί δε μίλησε στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Καρυστιανού απευθύνθηκε στην κόρη της Μάρθη, που έχασε στην τραγωδία των Τεμπών, με συγκλονιστικά λόγια.
  • Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα, η Καρυστιανού εκφράζει τη δέσμευσή της για δικαίωση και αγώνα κατά της διαφθοράς.
  • Δηλώνει ότι δεν θα σταματήσει μέχρι οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν και η αλήθεια να αναδειχθεί.
  • Η απώλεια της κόρης της έχει ενώσει τους πολίτες σε έναν αγώνα για ασφάλεια και δικαιοσύνη.
  • Η Καρυστιανού τονίζει την ανάγκη για αλλαγή και ελπίδα σε μια καλύτερη Ελλάδα.

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, η Μαρία Καρυστιανού απευθύνεται στην Μάρθη της, την μονάκριβη κόρη που έχασε, με λόγια που συγκλονίζουν.

Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών, προχώρησε στην ανάρτησή της την ώρα που έγινε η φονική σύγκρουση, αναφέροντας όσα θα έλεγε στην ομιλία της στο συλλαλητήριο του Συντάγματος.

Τέμπη: Ράγισαν καρδιές στο μνημόσυνο στο «σημείο μηδέν» της τραγωδίας

Διαβάστε την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

23:18…..

Ότι δεν μπόρεσα να σου πω σήμερα το πρωί, τα γράφω την ώρα τούτη που σου έκοψαν το νήμα της ζωής σου.

«Αγαπημένο μου παιδί, Μάρθη μου,

Στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, ο χρόνος σταμάτησε και ήρθαμε αντιμέτωποι με την απόλυτη διαπλοκή και την αδίστακτη διαφθορά.

Σήμερα, μικρή μου, δεν στέκομαι εδώ μόνο ως μια μάνα που την πνίγει το δίκιο. Στέκομαι ως η φωνή σου, η φωνή που κάποιοι επιχείρησαν να σβήσουν μέσα στα συντρίμμια και τις φλόγες εκείνης της νύχτας. Και λυπάμαι. Λυπάμαι που δεν αναγνώρισα τον κίνδυνο, που δεν έδρασα νωρίτερα, που άθελα μου έμεινα παγωμένη στην ψευδαίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα.

Όμως εκείνη η νύχτα άλλαξε τα πάντα.

Υπόσχεση σου δίνω ότι δεν θα κουραστώ ποτέ. Θα γυρίσω κάθε δικαστήριο, κάθε πλατεία, κάθε γωνιά της Ευρώπης, όσο και όπου χρειαστεί.

Και δεν θα σωπάσω!! Η αλήθεια θα ανασταίνεται και θα αναδύεται πάντα λαμπερή, γιατί το φως δεν θάβεται στα μπάζα τους.

Μαρία Καρυστιανού: Εξηγεί γιατί δε μίλησε στο Σύνταγμα για τα Τέμπη

Ούτε θα συμβιβαστώ!! Η δικαίωση δεν είναι εκδίκηση· είναι το χρέος μου στο τελευταίο σου βλέμμα —αυτό που δεν πρόλαβα να συναντήσω— και στην ανάσα σου που πήραν από την αγκαλιά μου.

Όσο εκείνοι οχυρώνονται πίσω από βουλευτικές ασυλίες και τις κατ’ επίφαση «εξεταστικές», εμείς γινόμαστε εκατομμύρια πολίτες, ενωμένοι και δυνατοί.

Νόμιζαν ότι επειδή μας πήραν ό,τι πολυτιμότερο είχαμε, θα μέναμε αδύναμοι. Δεν κατάλαβαν ότι όταν σου πάρουν το παιδί, δεν έχεις πια τίποτα να φοβηθείς. Και ένας άνθρωπος που δεν φοβάται, είναι η μόνη ελπίδα για να γκρεμιστεί το σάπιο σύστημα που συνθλίβει τη ζωή μας.

Δεν θα σταματήσουμε λοιπόν μέχρι αυτό το έγκλημα να καταδικαστεί ως έγκλημα. Μέχρι οι υπεύθυνοι, όσο ψηλά κι αν κάθονται, να βρεθούν ενώπιον μιας πραγματικής δικαιοσύνης. Δεν δεχόμαστε το «πάμε κι όπου βγει» ως τρόπο λειτουργίας αυτής της κοινωνίας. Διεκδικούμε μια χώρα όπου τα παιδιά μας θα ζουν με ασφάλεια.

Και κάπως έτσι γεννήθηκε η ελπίδα!

Κοίταξε γύρω σου παιδί μου. Δες αυτές τις χιλιάδες ανθρώπους που έγιναν πάλι η οικογένειά μας. Δες τα νέα παιδιά που αρνούνται να σκύψουν το κεφάλι. Αυτή η μεγάλη αγκαλιά είναι η απόδειξη ότι είμαστε όλοι ΕΝΑ. Ο άδικος θάνατός σας δεν έφερε μόνο δάκρυα· έφερε μια πρωτόγνωρη ενότητα. Έγινε ο σπόρος για μια Ελλάδα που αρχίζει να απαιτεί τον σεβασμό που της αξίζει.

Συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά και την ψυχή μας γεμάτη φως. Το δίκιο μας είναι αλύγιστο και η απεριόριστη αγάπη μας είναι η απόλυτη δύναμη που θα νικήσει το κακό.

Μένουμε δυνατοί, προσηλωμένοι στην αλήθεια, στην αγάπη και στην ειρήνη.

Αξίες απαραίτητες για να φτιάξουμε έναν δίκαιο κόσμο.

Σήμερα, βγήκαμε ξανά στους δρόμους και αποδείξαμε για ακόμη μια φορά ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι !

Δικαιοσύνη παντού!

Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μας».

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ
 |
ΤΕΜΠΗ
 |
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
