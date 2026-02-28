Τέμπη: Ράγισαν καρδιές στο μνημόσυνο στο «σημείο μηδέν»

Τα δάκρυα και ο πόνος των οικογενειών

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του STAR (28/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο μνημόσυνο στα Τέμπη για τα τρία χρόνια από την τραγωδία, οι γονείς των θυμάτων εκφράζουν τον αβάσταχτο πόνο τους.
  • Ο Νίκος Πλακιάς δηλώνει ότι κανένας δεν είναι φυλακή τρία χρόνια μετά το δυστύχημα.
  • Ο Χρήστος Χούπας αναφέρει την έλλειψη δικαιοσύνης και την οδυνηρή πραγματικότητα που βιώνουν οι συγγενείς.
  • Οι γονείς απαιτούν δικαίωση και προγραμματίζουν να παρακολουθήσουν τη δίκη των 36 κατηγορουμένων.
  • Η διαδικασία της δικαιοσύνης προχωρά αργά, προκαλώντας επιπλέον πόνο και αγωνία στους συγγενείς.

«Ράγισαν καρδιές» σήμερα στο σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη, στο μνημόσυνο που τελέστηκε για τα τρία χρόνια από τη μοιραία εκείνη νύχτα που πάγωσε την Ελλάδα.

Τέμπη: Μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα - Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα

Οι γονείς της Κλαούντια, του Τάσου, της Ελπίδας, της Αναστασίας, της Θώμης και άλλων νεκρών παιδιών λύγισαν και τους πιο δυνατούς με τα λόγια τους. Ο πόνος τους δεν έχει φύγει στιγμή και αυτό που ζητούν είναι δικαίωση, καθώς όπως δήλωσε και ο Νίκος Πλακιάς, κανείς δεν είναι φυλακή για την υπόθεση.

Τα δάκρυα ήταν δίχως τέλος σήμερα στο «σημείο μηδέν» στα Τέμπη. Ο Νίκος Πλακιάς και ο Χρήστος Χούπας, δυο γονείς που έχασαν τα κορίτσια τους, αγκαλιάζονται. Μοιράζονται τον ίδιο πόνο, την ίδια θλίψη αλλά και οργή.

Τα λόγια είναι πολύ λίγα για να περιγράψουν τα όσα βιώνουν όλοι οι συγγενείς των 57 νεκρών τρία χρόνια τώρα.

Νίκος Πλακιάς: «Τρία χρόνια μετά δεν είναι κανένας φυλακή»

«Για εμάς είναι σαν να πέρασαν τρεις ώρες, τρία λεπτά, τρία δευτερόλεπτα. Να σας πω αλήθεια, σήμερα δεν ήθελα να έρθω εδώ, να έρθουμε εδώ, να πούμε τι; Να βρίσουμε; Να φωνάξουμε; Να βγάλουμε θυμό, οργή; Κανένας φυλακή, παιδιά. Τρία χρόνια μετά, κανένας φυλακή και εμείς στα μνήματα, στα μνημόσυνα, στα τρισάγια» είπε ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας της Θώμης και της Χρύσας.

Τέμπη: Ράγισαν καρδιές στο μνημόσυνο στο σημείο της τραγωδίας

Χρήστος Χούπας: «Ζούμε μια οδυνηρή πραγματικότητα»

«Ζούμε μια οδυνηρή πραγματικότητα και δεν έρχεται και κάποια δικαιοσύνη για να απαλύνει λίγο τον πόνο μας, να εξισορροπήσει τα πράγματα. Δεν είμαστε εκδικητικοί χαρακτήρες» είπε συντετριμμένος ο κ. Χρήστος Χούπας, πατέρας της Ελπίδας.

Τέμπη: Ράγισαν καρδιές στο μνημόσυνο στο σημείο της τραγωδίας

Η μητέρα της Κλαούντια Λάττα προσπαθεί να σταθεί όρθια. Θέλει δικαιοσύνη για τους νεκρούς. Η φωνή της «σπάει» μιλώντας στους δημοσιογράφους.

«Οι άνθρωποι δεν θα πεθάνουν ποτέ όταν τους θυμόμαστε. Είμαστε εδώ. Πέρασαν τρία χρόνια. Για μένα ο χρόνος δεν κύλησε ούτε μια στιγμή. Πάγωσε στις 28 Φεβρουαρίου. Η καρδιά δεν χτυπάει όπως πριν. Σε αυτό το μέρος έγινε διπλό έγκλημα».

Τέμπη: Ράγισαν καρδιές στο μνημόσυνο στο σημείο της τραγωδίας

Γονείς, αδέρφια, συγγενείς, φίλοι αφήνουν λουλούδια στο σημείο που χάθηκαν οι 57 συνάνθρωποί μας. Κοιτούν τις φωτογραφίες των νεκρών παιδιών τους με δάκρυα στα μάτια.

Η γιαγιά του Τάσου Κουτσόπουλου ραγίζει καρδιές με τα λόγια της για το καμάρι της, όπως είπε, που χάθηκε για πάντα εκείνη τη βραδιά.

«Το καμάρι μου δεν το βλέπω. Περιμένω να δικαστούν αυτοί που έφταιγαν, να τους δικάσουν όπως μας δίκασαν εμάς για τα παιδιά».

Οι συγγενείς περιμένουν δικαίωση και σε λίγες εβδομάδες θα βρεθούν στη Λάρισα για το δικαστήριο με τους 36 κατηγορούμενους.

«Δεν έχουμε μόνο την απώλεια των παιδιών μας να διαχειριστούμε. Έχουμε κι έναν μεγάλο δικαστικό αγώνα μπροστά μας και όλα αυτά που ακούμε από τους κυβερνώντες μας προκαλούν οργή» δήλωσε ο Δημήτρης Πλακιάς, πατέρας της Αναστασίας.

«Το γεγονός ότι έχουμε μια διαδικασία σε πολύ αργή εξέλιξη, όλα αυτά επιτείνουν τον πόνο, την αγωνία και εύλογα δημιουργούν προβληματισμούς», ήταν τα λόγια του Μητροπολίτη Λάρισας και Τυρνάβου Ιερώνυμου.

 

 

 

 

 

