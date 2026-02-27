Καινούργιου: «Έπαθα σοκ με αυτό που είπε ο Μικρούτσικος για τη Μενεγάκη»

Το σχόλιο της παρουσιάστριας για τον πρώην συνεργάτη της


Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Αlpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου σοκαρίστηκε από τα σχόλια του Ανδρέα Μικρούτσικου για την Ελένη Μενεγάκη.
  • Αναφέρθηκε σε παρόμοια περίπτωση με την Όλγα Τρέμη, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία δύσκολη.
  • Η Καινούργιου τόνισε τη σημασία της ειλικρίνειας, αλλά και της εμπιστοσύνης μεταξύ ανθρώπων.
  • Ο Μικρούτσικος μίλησε για τη συνεργασία του με την Καινούργιου και τη σχέση τους.
  • Αναφέρθηκε σε προσωπικά ζητήματα χωρίς να θέλει να εμπλέκει άλλους σε αυτά.

Όσα αποκάλυψε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου για την Ελένη Μενεγάκη και την προσωπική της ζωή σχολίασαν το πρωί της Παρασκευής η Κατερίνα Καινούργιου κι οι συνεργάτες της.

«Όταν ο έρωτας της Ελένης Μενεγάκη ήταν κρυφός, στο σπίτι μου τους κάλυπτα»

Η παρουσιάστρια του Alpha, που συνεργάστηκε επί χρόνια μαζί του στην πρωινή ζώνη, παραδέχθηκε πως τα λεγόμενα του πρώην συνεργάτη της τής προκάλεσαν σοκ, ενώ έκανε μία σύντομη αλλά αιχμηρή αναφορά στην περίπτωση της ιστορίας που είχε διηγηθεί εκείνος σε συνέντευξή του για την Όλγα Τρέμη.



«Εγώ έπαθα σοκ με αυτό που είπε για την Ελένη Μενεγάκη. Μπορεί να έχει γίνει αυτό, ναι. Εδώ δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση. Ό,τι κι αν έχει γίνει, 30 χρόνια στο παρελθόν, εννοώ ότι να έχεις καλύψει έναν άνθρωπο, να τον έχεις στηρίξει, οτιδήποτε… Δεν ξέρω, εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό σε αυτό, αλλά εντάξει, ο καθένας…», είπε η παρουσιάστρια.

Κατερίνα Καινούργιου για Ανδρέα Μικρούτσικο: «Mε πλήγωσε πάρα πολύ»

«Δεν είναι η πρώτη φορά όμως… και για μία πολύ γνωστή δημοσιογράφο είχε πει κάποια πράγματα τα οποία…», πρόσθεσε στην κουβέντα η Φρόσω Κυριαζή.



«Αυτό το ‘χα βιώσει εδώ με την Όλγα Τρέμη και ήταν απ’ τις δυσκολότερες στιγμές μου τηλεοπτικά. Τέλος πάντων, να είναι όλα καλά. Εμένα μ’ αρέσουν οι άνθρωποι που είναι ειλικρινείς αλλά όταν ο άλλος σου έχει εμπιστευτεί κάτι…», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.

Θυμίζουμε ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος βρέθηκε καλεσμένος στο AnesTea the Podcast και -μεταξύ άλλων- μίλησε για τη συνεργασία του με την Κατερίνα Καινούργιου αλλά και τη σχέση τους.

Καινούργιου: Η ανάρτηση για τον Μικρούτσικο και τα νεότερα της υγείας του

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο γνωστός παρουσιαστής υπογράμμισε ότι: «Η συγκεκριμένη γυναίκα που τώρα είναι και έγκυος, μην τη βάζουμε σε τέτοιο παιχνίδι, όταν βγήκε είπε: "Τέρμα οι τοξικοί” και με χαρακτήρισε, δεν βγήκα να απαντήσω. Μιλάω για πέρσι, στις αρχές αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Δεν έχω ξαναμιλήσει, δεν μιλάω και αν μιλήσω θα το αποφασίσω εγώ, όχι κάποια εκπομπή ή κάποιος τρίτος. Εγώ θα αποφασίσω πότε θα μιλήσω και οι άνθρωποι που τους αφορά».

