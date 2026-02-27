Οικονομάκου: Με άψογο outfit στο σόου του Armani - Το βίντεο με την Kendall

Μια ακόμα εμφάνιση της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα μαγνήτισε τα βλέμματα. Το ερωτευμένο ζευγάρι παρευρέθηκε στο πολυαναμενόμενο σόου του Emporio Armani, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026/2027.

Η Αθηνά Οικονομάκου, παρέδωσε και πάλι μαθήματα σύγχρονου tailoring. Επιλέγοντας ένα pinstripe σύνολο με αυστηρές γραμμές, κατάφερε να αποπνέει δυναμισμό, τον οποίο «έσπασε» με φούξια αξεσουάρ.

Αντίθετα, ο Μπρούνο Τσερέλα παρέμεινε πιστός στην effortless αισθητική που τον χαρακτηρίζει. Με ένα casual look σε βαθιές μπλε αποχρώσεις, απέδειξε πως η απλότητα παραμένει διαχρονική.

Η ηθοποιός, δε σταμάτησε να ανεβάζει φωτογραφίες και βιντεάκια από το σόου, με πολλούς διεθνείς celebrities να πρωταγωνιστούν, όπως η Kendall Jenner.

Οικονομάκου - Τσερέλα: Αντίστροφη Μέτρηση για τον γάμο στην Πάρο

Πέρα από τα φώτα της πασαρέλας, η ευτυχία του ζευγαριού, που έχει κάνει το Ελλάδα-Ιταλία, Παγκράτι-Κολιάτσου, είναι εμφανής σε κάθε τους κίνηση. Διανύοντας την πιο όμορφη περίοδο της κοινής τους πορείας, οι δυο τους προετοιμάζονται για τη μεγάλη στιγμή: τον γάμο τους στην Πάρο, που αναμένεται να είναι το κοσμικό γεγονός των επόμενων μηνών.

«Ο Μπρούνο με αποκαλεί ήδη "σύζυγο". Εγώ μπορεί να μην χρησιμοποιώ ακόμα τη λέξη "husband", αλλά η ουσία παραμένει η ίδια: είμαστε βαθιά ερωτευμένοι», εξομολογήθηκε πρόσφατα η ηθοποιός και influencer

Η χημεία τους, τόσο στις δημόσιες εμφανίσεις όσο και στην προσωπική τους ζωή, δείχνει πως έχουν βρει την απόλυτη ισορροπία. Από τους δρόμους του Μιλάνου μέχρι τις προετοιμασίες στο κυκλαδίτικο νησί, η Αθηνά και ο Μπρούνο φαίνεται να γράφουν το δικό τους, κομψό παραμύθι.