Οικονομάκου: Με άψογο outfit στο σόου του Armani - Το βίντεο με την Kendall

Στο Μιλάνο με τον Μπρούνο Τσερέλα η ηθοποιός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε τα βίντεο που πόσταρε η Αθηνά Οικονομάκου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παρευρέθηκαν στο σόου του Emporio Armani στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026/2027.
  • Η Οικονομάκου εντυπωσίασε με pinstripe σύνολο και φούξια αξεσουάρ, ενώ ο Τσερέλα επέλεξε casual look σε βαθιές μπλε αποχρώσεις.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από το σόου, όπου παρευρέθηκε και η Kendall Jenner.
  • Το ζευγάρι προετοιμάζεται για τον γάμο τους στην Πάρο, που αναμένεται να είναι κοσμικό γεγονός.
  • Η χημεία τους είναι εμφανής και δηλώνουν βαθιά ερωτευμένοι, με τον Μπρούνο να αποκαλεί την Οικονομάκου 'σύζυγο'.

Μια ακόμα εμφάνιση της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα μαγνήτισε τα βλέμματα. Το ερωτευμένο ζευγάρι παρευρέθηκε στο πολυαναμενόμενο σόου του Emporio Armani, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026/2027.

Οικονομάκου: Με άψογο outfit στο σόου του Armani - Το βίντεο με την Kendall

Η Αθηνά Οικονομάκου, παρέδωσε και πάλι μαθήματα σύγχρονου tailoring. Επιλέγοντας ένα pinstripe σύνολο με αυστηρές γραμμές, κατάφερε να αποπνέει δυναμισμό, τον οποίο «έσπασε» με φούξια αξεσουάρ.

Αθηνά Οικονομάκου: Στο Τορίνο με τη Σιέννα και τον αγαπημένο της, Μπρουνίτο

Αντίθετα, ο Μπρούνο Τσερέλα παρέμεινε πιστός στην effortless αισθητική που τον χαρακτηρίζει. Με ένα casual look σε βαθιές μπλε αποχρώσεις, απέδειξε πως η απλότητα παραμένει διαχρονική. 

Οικονομάκου: Με άψογο outfit στο σόου του Armani - Το βίντεο με την Kendall

Η ηθοποιός, δε σταμάτησε να ανεβάζει φωτογραφίες και βιντεάκια από το σόου, με πολλούς διεθνείς celebrities να πρωταγωνιστούν, όπως η Kendall Jenner.

Οικονομάκου για Τσερέλα: «Έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να παντρευτώ ξανά»

Οικονομάκου - Τσερέλα: Αντίστροφη Μέτρηση για τον γάμο στην Πάρο

Πέρα από τα φώτα της πασαρέλας, η ευτυχία του ζευγαριού, που έχει κάνει το Ελλάδα-Ιταλία, Παγκράτι-Κολιάτσου, είναι εμφανής σε κάθε τους κίνηση. Διανύοντας την πιο όμορφη περίοδο της κοινής τους πορείας, οι δυο τους προετοιμάζονται για τη μεγάλη στιγμή: τον γάμο τους στην Πάρο, που αναμένεται να είναι το κοσμικό γεγονός των επόμενων μηνών.

Οικονομάκου: Με άψογο outfit στο σόου του Armani - Το βίντεο με την Kendall

Οικονομάκου: Με άψογο outfit στο σόου του Armani - Το βίντεο με την Kendall

«Ο Μπρούνο με αποκαλεί ήδη "σύζυγο". Εγώ μπορεί να μην χρησιμοποιώ ακόμα τη λέξη "husband", αλλά η ουσία παραμένει η ίδια: είμαστε βαθιά ερωτευμένοι», εξομολογήθηκε πρόσφατα η ηθοποιός και influencer

Η χημεία τους, τόσο στις δημόσιες εμφανίσεις όσο και στην προσωπική τους ζωή, δείχνει πως έχουν βρει την απόλυτη ισορροπία. Από τους δρόμους του Μιλάνου μέχρι τις προετοιμασίες στο κυκλαδίτικο νησί, η Αθηνά και ο Μπρούνο φαίνεται να γράφουν το δικό τους, κομψό παραμύθι.

