Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της

Η εγκυμονούσα ποζάρει στο παιδικό δωμάτιο

26.02.26 , 23:59 Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της
Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής περιμένουν την κόρη τους, Πολυξένη-Αλεξάνδρα.
  • Η παρουσιάστρια αποκάλυψε το φύλο του μωρού στην εκπομπή της, συγκινώντας τους τηλεθεατές.
  • Μοιράστηκε τρυφερό στιγμιότυπο από το παιδικό δωμάτιο στο Instagram, δείχνοντας την ανυπομονησία της.
  • Η ημερομηνία γέννησης αναμένεται γύρω από το Πάσχα, με την Κατερίνα να ελπίζει να μην συμπέσει με τη Μεγάλη Εβδομάδα.
  • Το όνομα της κόρης τιμά την πεθερά της και μια φίλη που έφυγε από τη ζωή.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μετράνε αντίστροφα για την άφιξη της κορούλας τους, που θα γεμίσει το σπίτι τους με αγάπη και χαρά. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε το φύλο του μωρού μέσα από την εκπομπή της, Super Κατερίνα, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, συγκινώντας τους τηλεθεατές.

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο

Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της

Πρόσφατα, η Κατερίνα μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο μέσα από το παιδικό δωμάτιο της μικρής, όπου τη βλέπουμε να χαϊδεύει απαλά την φουσκωμένη της κοιλιά, αποτυπώνοντας με αυτή την κίνηση την αγάπη και την ανυπομονησία της για τον ερχομό του μωρού.

Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της

Όσο για την ημερομηνία γέννησης, η ίδια ανέφερε: «Και για μένα πολύ σημαντικό διότι καλώς εχόντων των πραγμάτων εκεί λίγο μετά θα έρθει το παιδάκι μου. Μπορεί να έρθει και ανήμερα του Πάσχα, δεν ξέρω. Το περιμένω μια εβδομάδα μετά, αλλά είμαι πολύ οριακά».

 

 

Το όνομα της μικρής θα είναι Πολυξένη-Αλεξάνδρα, με το πρώτο να τιμά την πεθερά της παρουσιάστριας και το δεύτερο να αποτελεί «έναν ιδιαίτερα συγκινητικό φόρο τιμής στη φίλη της, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο».

Με συγκίνηση και ανοιχτή καρδιά, η Κατερίνα μοιράστηκε και την επιθυμία της: «Αυτό που δε θέλω είναι να συμπέσει με τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τέλος πάντων, γεννιούνται παιδιά τη Μεγάλη Εβδομάδα, γερά και καλότυχα είναι όλα».

Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της

