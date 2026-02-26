Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μετράνε αντίστροφα για την άφιξη της κορούλας τους, που θα γεμίσει το σπίτι τους με αγάπη και χαρά. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε το φύλο του μωρού μέσα από την εκπομπή της, Super Κατερίνα, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, συγκινώντας τους τηλεθεατές.

Πρόσφατα, η Κατερίνα μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο μέσα από το παιδικό δωμάτιο της μικρής, όπου τη βλέπουμε να χαϊδεύει απαλά την φουσκωμένη της κοιλιά, αποτυπώνοντας με αυτή την κίνηση την αγάπη και την ανυπομονησία της για τον ερχομό του μωρού.

Όσο για την ημερομηνία γέννησης, η ίδια ανέφερε: «Και για μένα πολύ σημαντικό διότι καλώς εχόντων των πραγμάτων εκεί λίγο μετά θα έρθει το παιδάκι μου. Μπορεί να έρθει και ανήμερα του Πάσχα, δεν ξέρω. Το περιμένω μια εβδομάδα μετά, αλλά είμαι πολύ οριακά».

Το όνομα της μικρής θα είναι Πολυξένη-Αλεξάνδρα, με το πρώτο να τιμά την πεθερά της παρουσιάστριας και το δεύτερο να αποτελεί «έναν ιδιαίτερα συγκινητικό φόρο τιμής στη φίλη της, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο».

Με συγκίνηση και ανοιχτή καρδιά, η Κατερίνα μοιράστηκε και την επιθυμία της: «Αυτό που δε θέλω είναι να συμπέσει με τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τέλος πάντων, γεννιούνται παιδιά τη Μεγάλη Εβδομάδα, γερά και καλότυχα είναι όλα».