Στο «ραντάρ»  του κράτους οι influencers για το παράνομο στοίχημα

Βαριές ποινές και εξαντλητικά πρόστιμα

Πηγή: Ρεπορτάζ Γιώργος Ευγενίδης, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι influencers που προωθούν παράνομες στοιχηματικές ιστοσελίδες στοχεύονται από το κράτος, καθώς προσελκύουν ανήλικους.
  • Νομοσχέδιο ΥΠΟΙΚ προβλέπει πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ για influencers και ποινές έως 10 έτη κάθειρξης για παράνομα τυχερά παιχνίδια.
  • Ο τζίρος της βιομηχανίας του παράνομου τζόγου φτάνει τα 1,7 δισ. ευρώ ετησίως, με μεγαλύτερη διείσδυση στις ηλικίες 18-34 ετών.
  • Η Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων αποκτά περισσότερες αρμοδιότητες για τον έλεγχο και την καταστολή του παράνομου στοιχήματος.
  • Η ΑΑΔΕ διενεργεί διασταυρώσεις για να εντοπίσει αδήλωτα έσοδα από influencers στα social media.

Στο «ραντάρ» του κράτους μπαίνουν για τα καλά πλέον οι influencers, περισσότερο ή λιγότερο γνωστοί, που προωθούν παράνομες στοιχηματικές ιστοσελίδες μέσω των social media και προσελκύουν ανήλικους που, ως τα 21 τους χρόνια, δεν μπορούν να παίξουν νόμιμα στις εγκεκριμένες διαδικτυακές πλατφόρμες.
 
«Είναι ανήθικο να βάζουμε μικρά παιδιά να παίζουν στον τζόγο… Ο νόμος πρέπει να ασχοληθεί και να κυνηγήσει κάθε έναν που παροτρύνει νέους να ασχοληθούν με τον τζόγο» δήλωσε ο επιχειρηματίας και influencer Χάρης Γιακουμάτος. 
 
 

Νομοσχέδιο ΥΠΟΙΚ: Βαριές ποινές και εξαντλητικά πρόστιμα   

 

Με το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ που παρουσιάστηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο οι influencers που προωθούν παράνομο στοιχηματικό περιεχόμενο αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 5 έως 50.000 ευρώ. Για παράνομα τυχερά παιχνίδια εν γένει, προβλέπεται κάθειρξη ως 10 έτη και χρηματικό πρόστιμο ως 700.000 ευρώ, ενώ αν στη δραστηριότητα εμπλέκονται ανήλικοι ή η πράξη γίνεται κατ' επάγγελμα το πρόστιμο ανεβαίνει στα 800.000 ευρώ.
 
Όπως δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, «ενισχύουμε τις αρμοδιότητες και το προσωπικό της Επιτροπής Ελέγχου Παιγνίων, επιταχύνεται το μπλοκάρισμα παράνομων ιστοσελίδων τζόγου και επιτρέπουμε γρηγορότερο σφράγισμα καταστημάτων, λεσχών, ίντερνετ καφέ». 
 
 

«Ζαλίζει» ο τζίρος του παράνομου στοιχήματος 
 

Ο τζίρος της βιομηχανίας του παράνομου τζόγου ζαλίζει: Σχεδόν 1,7 δις ετησίως δαπανώνται σε αυτή την αγορά. Πλέον, η Επιτροπη Παιγνίων αποκτά υπερεξουσίες και οι ελεγκτές της θα λειτουργούν ως ανακριτικοί υπάλληλοι. Η μεγαλύτερη διείσδυση του παράνομου στοιχήματος εντοπίζεται στις ηλικίες από 18 έως 34 ετών.
 
Οι Influencers πάντως βρίσκονται ήδη στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ που «τρέχει» διασταυρώσεις για να εντοπίζει αδήλωτα έσοδα από δραστηριότητα σε Instagram, TikTok και YouTube.

