Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της

Οι φωτογραφίες με τον Θέμη Σοφό

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε στο Ντουμπάι με την οικογένειά της κατά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.
  • Μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι μέσω Instagram, δείχνοντας τη χαρούμενη οικογενειακή στιγμή.
  • Η οικογένεια περιλαμβάνει τα τρία παιδιά της, τη Νάγια, τη Μαίρη και τον Γιάννη, καθώς και τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό.
  • Προτιμούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό και να ανακαλύπτουν νέα μέρη.
  • Οι φωτογραφίες απεικονίζουν την οικογένεια με φόντο εντυπωσιακούς ουρανοξύστες και πολυτελή ξενοδοχεία.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε ένα ταξίδι στο Ντουμπάι μαζί με την οικογένεια το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Η παρουσιάστρια του Happy Day μοιράστηκε το βράδυ της Τετάρτης μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι της. 

Η ίδια φροντίζει όταν δεν έχει αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις να περνά χρόνο με τα τρία της παιδιά, τη Νάγια, τη Μαίρη, τον Γιάννη και τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό.

Η οικογένεια συχνά προτιμά να ταξιδεύει στο εξωτερικό και να ανακαλύπτει νέα μέρη!

Έτσι, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας στάθηκε η τέλεια αφορμή για ένα οικογενειακό ταξίδι στον δημοφιλή προορισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που βρίσκεται σε αρκετά κοντινή απόσταση με το αεροπλάνο.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η παρουσιάστρια, η οικογένεια ποζάρει χαμογελαστή με φόντο εντυπωσιακούς ουρανοξύστες, πολυτελή ξενοδοχεία και τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
