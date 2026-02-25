Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε ένα ταξίδι στο Ντουμπάι μαζί με την οικογένεια το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Η παρουσιάστρια του Happy Day μοιράστηκε το βράδυ της Τετάρτης μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι της.

Η ίδια φροντίζει όταν δεν έχει αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις να περνά χρόνο με τα τρία της παιδιά, τη Νάγια, τη Μαίρη, τον Γιάννη και τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό.

Η οικογένεια συχνά προτιμά να ταξιδεύει στο εξωτερικό και να ανακαλύπτει νέα μέρη!

Έτσι, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας στάθηκε η τέλεια αφορμή για ένα οικογενειακό ταξίδι στον δημοφιλή προορισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που βρίσκεται σε αρκετά κοντινή απόσταση με το αεροπλάνο.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η παρουσιάστρια, η οικογένεια ποζάρει χαμογελαστή με φόντο εντυπωσιακούς ουρανοξύστες, πολυτελή ξενοδοχεία και τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική.