Η στιγμή που συνετρίβη τουρκικό F-16 δίπλα σε αυτοκινητόδρομο

Νέα τραγωδία για την Πολεμική Αεροπορία της Τουρκίας μετά το C-130

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.02.26 , 23:35 MasterChef: Η ψηφοφορία των καλεσμένων στην ομαδική δοκιμασία
25.02.26 , 23:30 MasterChef: Η απογοήτευση του Γιώργου με την μπριγάδα του!
25.02.26 , 23:28 Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
25.02.26 , 23:18 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
25.02.26 , 22:46 Βιολάντα: Λάθος η εγκατάσταση του σωλήνα προπανίου - Το πόρισμα του ΕΜΠ
25.02.26 , 22:27 Παπάγου: Οι Κάτοικοι Κάνουν «Διάσημους» Τους Κακοποιούς
25.02.26 , 22:20 MasterChef: Η είσοδος των καλεσμένων
25.02.26 , 22:14 Θεσσαλονίκη: Διαδοχικές Διαρρήξεις Μέσα Σε Μία Νύχτα Από Το Ίδιο Άτομο
25.02.26 , 22:11 Η στιγμή που συνετρίβη τουρκικό F-16 δίπλα σε αυτοκινητόδρομο
25.02.26 , 22:05 Τροχαία Σε Πέραμα, Οινόη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας & Συγγρού
25.02.26 , 21:48 Κώστας Δόξας: Τα πρώτα λόγια μετά την καταδικαστική απόφαση
25.02.26 , 21:39 Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Χρήστος Μάστορας: Ερωτευμένοι στο Ντουμπάι
25.02.26 , 21:30 MasterChef: Το ζητούμενο της ομαδικής δοκιμασίας και η ακρίβεια χρόνου
25.02.26 , 21:22 Μητσοτάκης: Οι Εβρίτες κράτησαν την Ελλάδα και την Ευρώπη όρθια
25.02.26 , 21:20 MasterChef Γιώργος: «Το έχουν κάνει show, άλλο που δεν ήθελαν»
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Βραδινή έξοδος στον Χάρη Βαρθακούρη
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο
Σπυροπούλου: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις σε κυριακάτικη έξοδο με φίλες
Άση Μπήλιου: Τύχη από εκεί που δεν το περιμένουμε – Ποια ζώδια ευνοούνται
Ζάκυνθος: Τι λέει η παιδίατρος - «Δήλωσε αναρρωτική στις 8 το βράδυ»
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: «Απόδραση» στην Κωνσταντινούπολη
Πρόβλημα υγείας για τον Νίκο Μακρόπουλο - Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του
Akylas: Για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα με τον Φωκά Ευαγγελίνο - Πού πήγαν;
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Ρεπορτάζ Δέσποινα Μανδελενάκη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνετρίβη τουρκικό F-16 κοντά σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στη Τουρκία.
  • Το μαχητικό απογειώθηκε από την 9η αεροπορική βάση για εκπαιδευτική αποστολή και χάθηκε έξι λεπτά μετά.
  • Ο πιλότος δεν χρησιμοποίησε το κάθισμα εκτίναξης και εντοπίστηκε νεκρός.
  • Οι αρχές ερευνούν πιθανή μηχανική βλάβη και το σημείο παραμένει αποκλεισμένο για έρευνες.
  • Πρόκειται για νέα τραγωδία για την τουρκική Πολεμική Αεροπορία, μετά την πτώση C-130 το 2025.

Συγκλονίζουν οι εικόνες από την Τουρκία, όπου ένα μαχητικό F-16 συνετρίβη τα ξημερώματα δίπλα σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητοδρόμους της χώρας. 

Η φωτογραφία με τη συντριβή του F-16

Η φωτογραφία με τη συντριβή του F-16 στην Τουρκία 

Όπως μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star από την αίθουσα διεθνών ειδήσεων η δημοσιογράφος Δέσποινα Μανδελενάκη, η νύχτα στο Μπαλικεσίρ έγινε μέρα από τη σφοδρή έκρηξη. 

Μητσοτάκης2: Η «λειτουργική σχέση με Τουρκία» και οι συλλογικές συμβάσεις

Το τουρκικό F-16 απογειώθηκε τα ξημερώματα από την 9η αεροπορική βάση για εκπαιδευτική αποστολή. Μόλις έξι λεπτά μετά, το στίγμα του χάθηκε. Το μαχητικό συνετρίβη δίπλα στον πολυσύχναστο δρόμο που συνδέει τη Σμύρνη με την Κωνσταντινούπολη, σκορπίζοντας συντρίμμια σε ακτίνα εκατοντάδων μέτρων.

Ο έμπειρος πιλότος δεν κατάφερε να χρησιμοποιήσει το κάθισμα εκτίναξης. Εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο κατεστραμμένο πιλοτήριο. Οι αρχές ερευνούν ήδη το σενάριο μηχανικής βλάβης, ενώ το σημείο παραμένει αποκλεισμένο για τη συλλογή στοιχείων από τους εμπειρογνώμονες.

Πρόκειται για  νέα τραγωδία για την Πολεμική Αεροπορία της Τουρκίας καθώς στις 11/11/2025 συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό C-130 με 20 επιβαίνοντες στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν. 

Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους C -130 με 20 άτομα


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΣΥΝΤΡΙΒΗ F-16
 |
ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top