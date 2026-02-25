Η στιγμή που συνετρίβη τουρκικό F-16 δίπλα σε αυτοκινητόδρομο

Συγκλονίζουν οι εικόνες από την Τουρκία, όπου ένα μαχητικό F-16 συνετρίβη τα ξημερώματα δίπλα σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητοδρόμους της χώρας.

Η φωτογραφία με τη συντριβή του F-16 στην Τουρκία

Όπως μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star από την αίθουσα διεθνών ειδήσεων η δημοσιογράφος Δέσποινα Μανδελενάκη, η νύχτα στο Μπαλικεσίρ έγινε μέρα από τη σφοδρή έκρηξη.

Το τουρκικό F-16 απογειώθηκε τα ξημερώματα από την 9η αεροπορική βάση για εκπαιδευτική αποστολή. Μόλις έξι λεπτά μετά, το στίγμα του χάθηκε. Το μαχητικό συνετρίβη δίπλα στον πολυσύχναστο δρόμο που συνδέει τη Σμύρνη με την Κωνσταντινούπολη, σκορπίζοντας συντρίμμια σε ακτίνα εκατοντάδων μέτρων.

Ο έμπειρος πιλότος δεν κατάφερε να χρησιμοποιήσει το κάθισμα εκτίναξης. Εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο κατεστραμμένο πιλοτήριο. Οι αρχές ερευνούν ήδη το σενάριο μηχανικής βλάβης, ενώ το σημείο παραμένει αποκλεισμένο για τη συλλογή στοιχείων από τους εμπειρογνώμονες.

Πρόκειται για νέα τραγωδία για την Πολεμική Αεροπορία της Τουρκίας καθώς στις 11/11/2025 συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό C-130 με 20 επιβαίνοντες στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν.



