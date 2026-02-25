Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Ζει ήδη σαν παντρεμένη με τον σύντροφό της»

Τσιμτσιλή Για Σκορδά: «Ζει Ήδη Σαν Παντρεμένη»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φαίη Σκορδά και Αλέξανδρος Αθανασιάδης ετοιμάζονται για πολιτικό γάμο, σύμφωνα με φήμες.
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι ζει ήδη σαν παντρεμένο.
  • Η σχέση τους είναι μακροχρόνια και έχει δοκιμαστεί σε διάφορα στάδια.
  • Η Σκορδά και ο Αθανασιάδης κάνουν δημόσιες εμφανίσεις χωρίς άγχος.
  • Γνωρίστηκαν το 2021 και μοιράζονται αγάπη για την Ιταλία, όπου έχουν σπουδάσει.

Οι φήμες ότι η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της Αλέξανδρος Αθανασιάδης ετοιμάζονται να επισημοποιήσουν τη σχέση τους με πολιτικό γάμο όλο και «φουντώνουν».

Γενέθλια-έκπληξη στο πλατό για τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία διατηρεί φιλική σχέση με την παρουσιάστρια του Mega εδώ και πολλά χρόνια, επιβεβαίωσε το πρωί της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου μέσα από το Happy Day ότι η Φαίη Σκορδά και ο αγαπημένος της αρχιτέκτονας ζουν ήδη σαν παντρεμένοι και σύντομα θα παντρευτούν.

«Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν την όμορφη παρουσιάστρια να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας ή του δημαρχείου με τον αγαπημένο της. Μιλάμε για μία σχέση πολλών ετών που έχει δοκιμαστεί, που έχει περάσει από διάφορα στάδια και ο κοινός παρονομαστής, αυτό που έχει μείνει είναι η αγάπη, ο σεβασμός, ο έρωτας και η ανάγκη και των δύο για το επόμενο βήμα.

Εγώ μπορεί να ξέρω πολλά σε προσωπικό επίπεδο και να τα ‘χω συζητήσει εδώ και πολύ καιρό με τη Φαίη και να τα ‘χω κρατήσει για μένα γιατί έχουμε και μια φιλική σχέση που μας συνδέει πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως δημοσιογραφικά… και μου επιτρέπεται, είναι ότι η Φαίη είναι πάρα πολύ καλά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, τον αρχιτέκτονα της καρδιάς της.

Δεν κρύβουν τη σχέση τους. Κάνουν εμφανίσεις δημόσια χωρίς να έχουν το άγχος του ποιος θα τους δει. Ότι είναι σίγουρο και δεδομένο ότι αυτή η σχέση θα οδηγήσει σε γάμο. Δεν ξέρω αν θα είναι σε ένα μήνα, σε δυο μήνες γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλει να γίνει πιο κλειστός, μυστικός και μετά να γίνει ένα πάρτι…» αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

σταματινα τσιμτσιλή

«Από εκεί και πέρα αυτό που θα πω εγώ με βεβαιότητα και ουσιαστικά επιβεβαιώνουμε και τα δημοσιεύματα χωρίς όμως να πούμε κάτι συγκεκριμένο, είναι ότι το ζευγάρι, η Φαίη και ο Αλέξανδρος, ζουν σαν παντρεμένοι. Μπορεί να μην έχουν παντρευτεί ακόμα, αλλά ζουν σαν παντρεμένοι» συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

«Εγώ λέω κρατήστε τον τίτλο που σας έδωσα: Η Φαίη και ο Αλέξανδρος ζουν ήδη σαν παντρεμένοι. Το πότε θα γίνει ο γάμος είναι μια πληροφορία που όταν θέλει θα την επικοινωνήσει η ίδια. Εγώ αυτό… μου επιτρέπεται… να μην το πω. Όλα με το καλό» κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης γνωρίστηκαν το 2021 από κοινούς γνωστούς. Η αγάπη και των δύο για την Ιταλία ήταν αυτή που τους έφερε κοντά. Τόσο η παρουσιάστρια, όσο και ο αρχιτέκτονας έχουν σπουδάσει στη γειτονική χώρα και έχουν ζήσει για αρκετό διάστημα εκεί. Mάλιστα, πριν λίγες μέρες και συγκεκριμένα την ημέρα των ερωτευμένων, το ζευγάρι ταξίδεψε ξανά στη Ρώμη.

«Εγώ θα γιορτάσω. Είπα από πέρσι ότι θα τα γιορτάζω όλα. Δεν είναι η γιορτή, αλλά οι αφορμές», είχε εξομολογηθεί η Φαίη Σκορδά στην εκπομπή της «Buongiorno».

 

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
 |
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
