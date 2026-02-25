Μάρτιν Σορτ: Αυτοκτόνησε η κόρη του διάσημου ηθοποιού στα 42 της χρόνια

Στο πένθος και τη θλίψη έχει βυθιστεί ο καλλιτεχνικός κόσμος και το ευρύ κοινό στο Χόλιγουντ με την είδηση ότι η 42χρονη κόρη του διάσημου ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ, αυτοκτόνησε.

Η 42χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Hollywood Hills, στο Λος Άντζελες. Η οικογένειά της επιβεβαίωσε τον θάνατό της και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητα αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Martin Short / ap

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις Αρχές, η Κάθριν Σορτ εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της το βράδυ της Δευτέρας, 23 Φεβρουαρίου, και διαπιστώθηκε ότι είχε πεθάνει μετά από αυτοτραυματισμό με όπλο. Άγνωστη παραμένει ακόμα η αιτία που την οδήγησε στην αυτοκτονία.

Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ:

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ. Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά σεβασμό της ιδιωτικότητας αυτή τη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπητή από όλους και θα τη θυμόμαστε για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».

Ποια ήταν η Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ

Η Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1983 και ήταν η μεγαλύτερη από τα τρία παιδιά που υιοθέτησαν ο Μάρτιν Σορτ και η σύζυγός του Νάνσι Ντόλμαν, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2010 από καρκίνο των ωοθηκών.

Παρά το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μια οικογένεια που ήταν μέσα στα φώτα της δημοσιότητας, η Κάθριν επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο. Αφού πήρε πτυχίο Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Εργασία στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας. Μετέπειτα, εργάστηκε ως κοινωνική λειτουργός στο Λος Άντζελες, ενώ συνεργάστηκε με κλινικές όπως η Amae Health, όπου προσέφερε ψυχοθεραπεία, υποστήριξη ομάδων και υπηρεσίες για την κοινότητα.

Η ίδια είχε επιλέξει να κρατήσει την προσωπική ζωή της μακριά από τα πηγαδάκια του Χόλιγουντ, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δε βρισκόταν στο πλευρό του πατέρα της και δεν τον στήριζε δημόσια. Η είδηση του θανάτου της έχει σοκάρει τον καλλιτεχνικό κόσμο του Χόλιγουντ, ο οποίος από την αρχή του 2026 δεν έχει σταματήσει να μετρά απώλειες.