Νηπιαγωγεία – Δημοτικά: Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές από 2 Μαρτίου

Μέχρι πότε είναι η προθεσμία – Ποια η διαδικασία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.02.26 , 12:16 Νηπιαγωγεία – Δημοτικά: Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές από 2 Μαρτίου
25.02.26 , 12:15 Πεντανόστιμες παπαρδέλες με κοτόπουλο αλά κρεμ
25.02.26 , 12:07 Akylas: Για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα με τον Φωκά Ευαγγελίνο - Πού πήγαν;
25.02.26 , 11:56 ΟΠΕΚΑ - Επίδομα παιδιού Α21: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Οι κλίμακες και τα ποσά
25.02.26 , 11:46 MasterChef: «Οι καλοί παίκτες παίζουνε! Tι rotation και κουραφέξαλα!»
25.02.26 , 11:26 Σκύρος: Καταγγελία για 46χρονο - «Διέγνωσαν πνευμονία, πέθανε από έμφραγμα»
25.02.26 , 11:23 Συνελήφθη ο κρατούμενος που είχε δραπετεύσει από το Ιπποκράτειο
25.02.26 , 11:14 Ξέσπασε η Φαίη Σκορδά: «Είναι αγένεια κι απρέπεια αυτό που κάνετε»
25.02.26 , 11:01 Πατησίων: Βίντεο ντοκουμέντο από άγριο καβγά οδηγών για την προτεραιότητα
25.02.26 , 10:56 Μάρτιν Σορτ: Αυτοκτόνησε η κόρη του διάσημου ηθοποιού στα 42 της χρόνια
25.02.26 , 10:54 Εφιάλτης στη Βραζιλία: 29 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από κατολισθήσεις
25.02.26 , 10:32 Σία Κοσιώνη: «Χρειάζεται μια περίοδος αποκατάστασης για να δυναμώσω»
25.02.26 , 10:24 Το Processes Festival επιστρέφει δυναμικά με τη Spring Edition 2026
25.02.26 , 10:16 Σάκης Τανιμανίδης: Όσα αποκάλυψε για το τηλεοπτικό του μέλλον
25.02.26 , 10:13 Νέα αύξηση κατώτατου μισθού στα τέλη Μαρτίου
Aυτά είναι τα ζώδια που αυτή την εβδομάδα θα έχουν μεγάλη ένταση
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: «Απόδραση» στην Κωνσταντινούπολη
Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Βραδινή έξοδος στον Χάρη Βαρθακούρη
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο
Πανελλαδική απεργία στις 28/2 - Ποιοι συμμετέχουν
MasterChef: Αυτοί είναι οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Ζει ήδη σαν παντρεμένη με τον σύντροφό της»
Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: Η καταγωγή, οι Σέρρες και η δουλειά σε κρεπερί
Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με τον Π. Κουτσουμπή
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ξεκινούν Οι Εγγραφές Σε Νηπιαγωγεία - Δημοτικά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ηλεκτρονικές εγγραφές σε δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά ξεκινούν στις 2 Μαρτίου 2026.
  • Οι εγγραφές θα διαρκέσουν έως 23 Μαρτίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).
  • Γονείς θα χρησιμοποιούν κωδικούς TaxisNet για να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.
  • Ειδικές διευθύνσεις για εγγραφή: νηπιαγωγεία https://proti-eggrafi.services.gov.gr, Πρώτη Δημοτικού https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr.
  • Η κατανομή μαθητών θα γίνει μετά τις εγγραφές, βάσει μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας.

Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2026 – 2027. 

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα 2026

Οι εγγραφές θα διαρκέσουν έως και τις 23 Μαρτίου και θα γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών θα μπορούν να μπαίνουν στις ειδικές πλατφόρμες για τις εγγραφές με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Από ειδικά ψυχολογικά τεστ οι εκπαιδευτικοί - Η απόφαση Ζαχαράκη

Για την εγγραφή στα Νηπιαγωγεία θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://proti-eggrafi.services.gov.gr
Για την εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr

Η διαδικασία πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια, ασφάλεια και ταχύτητα, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους. 

Η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
 |
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
 |
ΣΧΟΛΕΙΑ
 |
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top