Νηπιαγωγεία – Δημοτικά: Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές από 2 Μαρτίου

Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2026 – 2027.
Οι εγγραφές θα διαρκέσουν έως και τις 23 Μαρτίου και θα γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών θα μπορούν να μπαίνουν στις ειδικές πλατφόρμες για τις εγγραφές με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Από ειδικά ψυχολογικά τεστ οι εκπαιδευτικοί - Η απόφαση Ζαχαράκη
Για την εγγραφή στα Νηπιαγωγεία θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://proti-eggrafi.services.gov.gr
Για την εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr
Η διαδικασία πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια, ασφάλεια και ταχύτητα, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους.
Η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών.