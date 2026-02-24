Πανελλαδική απεργία στις 28/2 - Ποιοι συμμετέχουν

«Παραλύει» η χώρα ανήμερα της τρίτης επετείου των Τεμπών

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πανελλαδική απεργία στις 28 Φεβρουαρίου 2026 για την τρίτη επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη, με συμμετοχή σωματείων και οργανώσεων.
  • Η ΑΔΕΔΥ καλεί όλους τους δημόσιους υπαλλήλους σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα.
  • Οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο θα απεργήσουν, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθούν δρομολόγια.
  • Η ΠΝΟ ανακοινώνει απεργία, με τα πλοία δεμένα σε όλα τα λιμάνια της χώρας.
  • Το ΕΚΑ συμμετέχει στις κινητοποιήσεις, τονίζοντας την ανάγκη για ασφάλεια και προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις για τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών καλούν σωματεία και οργανώσεις. 

Για την ημέρα αυτή, η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε 24ωρη απεργία και καλεί όλους τους εργαζόμενους του δημοσίου να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις. 

«Δε θα συνηθίσουμε το έγκλημα των Τεμπών, τα προηγούμενα από αυτό και τα επόμενα που ακολούθησαν. Τους νεκρούς στη Μάνδρα και στο Μάτι, τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν σε πλημμύρες και φωτιές. Ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα», αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

Απεργία και στα τρένα στις 28/2

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν και οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο το Σάββατο 28/2

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο», αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. 

Απεργία 28/2: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας

Πανελλαδική απεργία ανήμερα της επετείου της τραγωδίας των Τεμπών ανακοίνωσε και η ΠΝΟ. Τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα σε όλη τη χώρα από τη 00.01 έως τις 24.00 το Σάββατο. 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΝΟ αναφέρει: 

«Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χωρά στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές.

Οι Ναυτεργάτες με αυτή τους την απόφαση αποτίουν φόρο τιμής στους συνάδελφους μας αλλά και στους συνάνθρωπους μας που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιου είδους δυστυχήματα.

Ταυτόχρονα υπενθυμίζουν ότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θα συνεχίσει εντατικά να παρεμβαίνει με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει για να γίνεται πράξη σε όλα τα μήκη και πλάτη ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ».

Απεργία και στο ΕΚΑ

Στις πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου καλεί και το ΕΚΑ:

«Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καλεί σε απεργία και συλλαλητήριο στις 28 Φεβρουαρίου, τονίζοντας ότι τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα. Η κύρια δίκη ξεκινά λίγες μέρες αργότερα, στις 23 Μαρτίου. Όπως επισημαίνει το ΕΚΑ, πριν και μετά την τραγωδία των Τεμπών, τα εγκλήματα είναι πολλά: Μάνδρα, Μάτι, πλημμύρες και πυρκαγιές που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Οι χώροι εργασίας, οι γειτονιές, οι μαζικές μεταφορές και οι συγκοινωνίες έχουν μετατραπεί σε μία απέραντη κοιλάδα των Τεμπών, με 201 εργατικά δυστυχήματα μόνο το 2025».

ΑΠΕΡΓΙΑ
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
 |
24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
 |
ΤΕΜΠΗ
