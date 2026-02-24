Κυψέλη: Παραδόθηκε ο 64χρονος που προσπάθησε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ

Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό στην ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: freepik
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 64χρονος Αλβανός παραδόθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών για απόπειρα βιασμού 25χρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη.
  • Η επίθεση συνέβη σε διαμέρισμα της οικογένειας, ενώ η μητέρα της κοπέλας ήταν εκτός για λίγα λεπτά.
  • Η μητέρα αντελήφθη την επίθεση μέσω κλειστού κυκλώματος καμερών και κάλεσε την αστυνομία.
  • Κατά την προσπάθεια της να προστατεύσει την κόρη της, προκλήθηκε συμπλοκή με τον δράστη.
  • Η κόρη του 64χρονου κατήγγειλε ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα της στην παιδική της ηλικία.

Παραδόθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ο 64χρονος υπήκοος Αλβανίας, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί κατηγορία για επίθεση με πρόθεση βιασμού εις βάρος 25χρονης ΑμεΑ μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας της 25χρονης, ο 64χρονος εισήλθε στο διαμέρισμα όπου ζει η οικογένεια και, κλειδώνοντας πίσω του την πόρτα, φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί σεξουαλικά στην κοπέλα ενώ υπήρχε και δίδυμη αδελφή της στο σπίτι. Η μητέρα, που είχε βγει για λίγα λεπτά, αντιλήφθηκε τι συνέβαινε όταν παρακολούθησε το υλικό από το κλειστών κύκλωμα καμερών και αμέσως κάλεσε την αστυνομία.

Κυψέλη: H στιγμή που η μητέρα πιάνει τον επίδοξο βιαστή στο σπίτι της

Στο οπτικοακουστικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από μέσα ενημέρωσης φέρεται να φαίνεται η στιγμή που ο δράστης εισέρχεται, επιτίθεται στη νεαρή και στη συνέχεια η μητέρα προσπαθεί να τον απομακρύνει. Κατά την προσπάθεια αυτή, σύμφωνα με τις καταγγελίες, προκλήθηκε συμπλοκή όπου η ίδια φέρεται να τον χτύπησε με αντικείμενο ώστε να προστατεύσει την κόρη της.

Οι Αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του μετά την πρώτη καταγγελία, μέχρι που ο ίδιος εμφανίστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα συνοδευόμενος από νομικό εκπρόσωπο.

Κυψέλη: «Βρήκα τον άνδρα γυμνό πάνω από την κόρη μου»

Παράλληλα με την υπόθεση στην Κυψέλη, σοκαριστικές ήταν και οι καταγγελίες της κόρης του 64χρονου, η οποία μιλώντας αποκλειστικά στο Star και τον Βαγγέλη Γκούμα ισχυρίστηκε ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από τον ίδιο στην παιδική της ηλικία όταν ήταν μόλις 7 ετών.

