Χωρισμός «βόμβα» για τον Νίκο Γκέλια μετά από 7 χρόνια κοινής πορείας

Παράλληλους δρόμους, μετά από επτά χρόνια κοινής πορείας, αποφάσισε να τραβήξει ο πρωταγωνιστής του «Άγιου Έρωτα» Νίκος Γκέλια με τη σύζυγό του, Αγγελική.

Την είδηση του χωρισμού του ζευγαριού αποκάλυψε δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, τονίζοντας πως προτεραιότητα και των δύο παραμένει η ευτυχία της 6χρονης κόρης τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TLIFE και του Χρήστου Κούτρα, έχουν μπει οι υπογραφές και πολύ σύντομα αναμένεται η έκδοση του συναινετικού διαζυγίου.

«Γνώρισα τη σύζυγό μου κατά τύχη, ήμουν φίλος με την αδελφή της. Την είδα μια δυο φορές και ήρθε με την πάροδο του χρόνου… Ήθελα να μην περιμένει την πρόταση γάμου, άνοιξε την πόρτα και με είδε με το δαχτυλίδι, ενώ γύριζε με ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Επειδή έχει την τάση να προβλέπει τις κινήσεις μου, ήθελα να κάνω κάτι που δεν θα το περιμένει», είχε πει ο Νίκος Γκέλια για τη γνωριμία και την πρόταση γάμου στη σύζυγό του.

Ο Νίκος Γκέλια με τη σύζυγό του, Αγγελική, σε παλαιότερη βραδινή τους έξοδο στο θέατρο / NDP Photo Agency

Φέτος, απολαμβάνουμε τον ηθοποιό στην τηλεοπτική σειρά «Άγιος Έρωτας», αλλά και στην παράσταση «Νίκος Ξυλούρης - Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» στο θέατρο Ήβη.

Η παρουσία του στην τηλεόραση είναι έντονη τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει πρωταγωνιστήσει σε σειρές όπως το «Μαύρο Ρόδο» και «Το Ναυάγιο» στο Mega, καθώς και στον «Τιμωρό».

Κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν όταν του απονεμήθηκε το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Ηθοποιού για τη συμμετοχή του στην ταινία Xenia, η φήμη της οποίας έφτασε μέχρι το Φεστιβάλ Καννών.

Κατά δική του δήλωση, επέλεξε να παντρευτεί σε μικρή ηλικία την έξι χρόνια μεγαλύτερη σύντροφό του, με σκοπό να γίνει πατέρας σε νεαρή ηλικία.