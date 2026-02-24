«Κόκκινος συναγερμός» στον Έβρο ως την Παρασκευή λόγω κινδύνου πλημμυρών

Πνίγηκαν 20 οικισμοί - Φεύγουν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.02.26 , 18:30 Cash or Trash: Ο Τσαγκαράκης συγκρούεται με τη Ρογδάκη για τα Christofle
24.02.26 , 18:09 Σία Κοσιώνη: Με τον Κώστα Μπακογιάννη και τον γιο τους πέταξαν χαρταετό
24.02.26 , 18:05 Hyundai: Έφτιαξε ρομποτικό γιλέκο για τους αγρότες
24.02.26 , 18:00 Ιστορική στιγμή στο Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη βράβευσε πωλήτρια
24.02.26 , 17:35 «Κόκκινος συναγερμός» στον Έβρο ως την Παρασκευή λόγω κινδύνου πλημμυρών
24.02.26 , 17:30 Μητσοτάκης: Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα τέλη Μαρτίου
24.02.26 , 17:06 Ρέα Τουτουνζή: «Το ποτό ήταν η καθημερινότητά μου»
24.02.26 , 17:00 Η ιστορία ζωής πίσω από την εξαφάνιση του Μαρίνου στην Κρήτη
24.02.26 , 16:56 Στο Ισραήλ μετά τη Σούδα το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «Τζέραλντ Φορντ»
24.02.26 , 16:10 Χωρισμός «βόμβα» για τον Νίκο Γκέλια μετά από 7 χρόνια κοινής πορείας
24.02.26 , 16:03 ΚLOSTI: Καλωσόρισε την άνοιξη με ένα υπέροχο Μαρτάκι!
24.02.26 , 15:49 Κυψέλη: Παραδόθηκε ο 64χρονος που προσπάθησε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ
24.02.26 , 15:39 Aυτά είναι τα ζώδια που αυτή την εβδομάδα θα έχουν μεγάλη ένταση
24.02.26 , 15:33 Μαρία Αντουλινάκη: «Είμαι σε δύσκολη φάση γιατί έχασα τη μητέρα μου»
24.02.26 , 15:25 Μαρίνα Καλογήρου: Το «Αν», ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης κι η Μαρία Καβογιάννη
Πανελλαδική απεργία στις 28/2 - Ποιοι συμμετέχουν
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Χωρισμός «βόμβα» για τον Νίκο Γκέλια μετά από 7 χρόνια κοινής πορείας
Άση Μπήλιου: Η πιο «φαρμακερή» εβδομάδα του Φεβρουαρίου
Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με τον Π. Κουτσουμπή
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της
Τσαλταμπάσης: «Κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι με το παιδί»
Βαρύ πένθος για τη Δανάη Λουκάκη: «Γεια σου μάτια μας μπλε»
Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Στην Αλεξανδρούπολη ο Άρης Λάμπος (24/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κόκκινος συναγερμός στον Έβρο λόγω υπερχείλισης του ποταμού, με ισχύ έως την Παρασκευή 27/2.
  • Περισσότερα από 20 σπασμένα αναχώματα έχουν προκαλέσει πλημμύρες σε κατοικημένες περιοχές, όπως το Πύθιο και το Διδυμότειχο.
  • Περίπου 20 οικισμοί έχουν πλημμυρίσει, με σοβαρές ζημιές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και σπίτια.
  • Η στάθμη του νερού σε ορισμένα σημεία ξεπερνά τα δύο μέτρα, ενώ οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.
  • Ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας.

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται για έκτη ημέρα ο Έβρος. Οι κάτοικοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Τα σπασμένα αναχώματα ξεπερνούν τα 20 κατά μήκος του ποταμού με αποτέλεσμα χιλιάδες στρέμματα να έχουν πλημμυρίσει, ενώ τα τελευταία 24ωρα τα νερά έχουν μπει σε κατοικημένες περιοχές, όπως το Πύθιο και το Διδυμότειχο. To Star βρέθηκε στο πλευρό των ακριτών που δοκιμάζονται από τις πλημμύρες. 

Η υπερχείλιση του Έβρου προκάλεσε ρήγματα στα αναχώματα και το νερό άρχισε να μπαίνει στον οικισμό.

«Βουλιάζει» ο Έβρος: Πάνω από 100.000 στρέμματα κάτω από το νερό!

Σε κόκκινο συναγερμό ο Έβρος μέχρι την Παρασκευή 27/2

Σε κόκκινο συναγερμό ο Έβρος μέχρι την Παρασκευή 27/2

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε, εκ νέου, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τρίτη 24.02.2026 έως και την Παρασκευή 27.02.2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Συναγερμός στον Έβρο: Φεύγουν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι στο Πύθιο - Φοβούνται πως θα καταρρεύσουν 

Στα πλάνα καταγράφεται η αυλή ενός σπιτιού στο Πύθιο. Οι ιδιοκτήτες χθες βράδυ μάζεψαν τα πράγματά τους και έφυγαν για την Αλεξανδρούπολη. Το υπόγειο γέμισε νερά.

Σε κάποια σημεία το νερό φτάνει μέχρι το γόνατο.

Συναγερμός στη Θεσσαλία: Υπερχείλισε ο Πηνειός και «έπνιξε» καλλιέργειες

«Το στοίχημα τώρα είναι να αδειάζουμε τα σπίτια που μπήκε μέσα το νερό και να ανοίξει ο δρόμος. Τραβάμε από χθες. Η κατάσταση είναι δραματική», λέει κάτοικος της περιοχής. 

Η στάθμη σε κάποια σημεία ξεπερνάει τα δύο μέτρα. 

Έβρος: Πνίγηκαν 20 οικισμοί - Εκατοντάδες εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει σε Σουφλί και Διδυμότειχο 

Έβρος: Πνίγηκαν 20 οικισμοί - Εκατοντάδες εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει σε Σουφλί και Διδυμότειχο 

Στους δήμους Σουφλίου και Διδυμοτείχου περίπου 20 οικισμοί έχουν πλημμυρίσει, με ζημιές κυρίως σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και υπόγεια.

«Στο Διδυμότειχο 5-6 σπίτια έχουν πλημμυρίσει, στο Πύθιο τουλάχιστον 3-4. Έχουμε φτάσει περίπου στα 20 σπασμένα αναχώματα», λέει ο δήμαρχος του Διδυμοτείχου, Ρωμύλος Χατζηγιαννογλου. 

«Αυτά που βλέπετε όλο κάτω είναι χωράφια που ήταν σπαρμένα με σιτηρά και τριφύλλια. Το Πύθιο ήταν καλλιεργημένο όλο, ήταν 13-14.000 στρέμματα. Σήμερα πλημμύρισε και το τελευταίο κομμάτι, 2.000 στρέμματα τριφύλλια», προσθέτει ο Γιώργος Σαρίδης, πρόεδρος του Πυθίου. 

Οι αγρότες είναι σε απόγνωση. Ο Λευτέρης άφησε την Αθήνα για να γίνει αγρότης στο Ρήγιο Έβρου και τώρα σκέφτεται πάλι να αλλάξει επάγγελμα.

«Καλλιεργώ σιτάρι, ηλίανθο, βαμβάκι. Εμένα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 40 στρέμματα τελείως πλημμυρισμένα. Είμαι σε απελπισία, δεν ξέρω πώς θα κινηθώ. Θα κοιτάξω να βρω μεροκάματο, να αλλάξω επάγγελμα». 

Έβρος: Κίνδυνος να πλημμυρίσει το οδικό δίκτυο

Σε πολλά σημεία η στάθμη του νερού έχει ξεπεράσει το ύψος του δρόμου. Έχουν βάλει αντλίες για να μείνει ανοιχτό το οδικό δίκτυο.

Η κάμερα του Star κατέγραψε τις πλημμυρισμένες εκτάσεις κατά μήκος του Έβρου. Μέχρι και ο σιδερένιος φράχτης, ο οποίος έχει τοποθετηθεί για την αποτροπή των μεταναστευτικών ροών, μοιάζει πλωτός σε ορισμένα σημεία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΕΒΡΟΣ
 |
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
 |
ΠΟΤΑΜΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top