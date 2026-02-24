«Κόκκινος συναγερμός» στον Έβρο ως την Παρασκευή λόγω κινδύνου πλημμυρών

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Στην Αλεξανδρούπολη ο Άρης Λάμπος (24/2/2026)

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται για έκτη ημέρα ο Έβρος. Οι κάτοικοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Τα σπασμένα αναχώματα ξεπερνούν τα 20 κατά μήκος του ποταμού με αποτέλεσμα χιλιάδες στρέμματα να έχουν πλημμυρίσει, ενώ τα τελευταία 24ωρα τα νερά έχουν μπει σε κατοικημένες περιοχές, όπως το Πύθιο και το Διδυμότειχο. To Star βρέθηκε στο πλευρό των ακριτών που δοκιμάζονται από τις πλημμύρες.

Η υπερχείλιση του Έβρου προκάλεσε ρήγματα στα αναχώματα και το νερό άρχισε να μπαίνει στον οικισμό.

Σε κόκκινο συναγερμό ο Έβρος μέχρι την Παρασκευή 27/2

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε, εκ νέου, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τρίτη 24.02.2026 έως και την Παρασκευή 27.02.2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Συναγερμός στον Έβρο: Φεύγουν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι στο Πύθιο - Φοβούνται πως θα καταρρεύσουν

Στα πλάνα καταγράφεται η αυλή ενός σπιτιού στο Πύθιο. Οι ιδιοκτήτες χθες βράδυ μάζεψαν τα πράγματά τους και έφυγαν για την Αλεξανδρούπολη. Το υπόγειο γέμισε νερά.

Σε κάποια σημεία το νερό φτάνει μέχρι το γόνατο.

«Το στοίχημα τώρα είναι να αδειάζουμε τα σπίτια που μπήκε μέσα το νερό και να ανοίξει ο δρόμος. Τραβάμε από χθες. Η κατάσταση είναι δραματική», λέει κάτοικος της περιοχής.

Η στάθμη σε κάποια σημεία ξεπερνάει τα δύο μέτρα.

Έβρος: Πνίγηκαν 20 οικισμοί - Εκατοντάδες εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει σε Σουφλί και Διδυμότειχο

Στους δήμους Σουφλίου και Διδυμοτείχου περίπου 20 οικισμοί έχουν πλημμυρίσει, με ζημιές κυρίως σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και υπόγεια.

«Στο Διδυμότειχο 5-6 σπίτια έχουν πλημμυρίσει, στο Πύθιο τουλάχιστον 3-4. Έχουμε φτάσει περίπου στα 20 σπασμένα αναχώματα», λέει ο δήμαρχος του Διδυμοτείχου, Ρωμύλος Χατζηγιαννογλου.

«Αυτά που βλέπετε όλο κάτω είναι χωράφια που ήταν σπαρμένα με σιτηρά και τριφύλλια. Το Πύθιο ήταν καλλιεργημένο όλο, ήταν 13-14.000 στρέμματα. Σήμερα πλημμύρισε και το τελευταίο κομμάτι, 2.000 στρέμματα τριφύλλια», προσθέτει ο Γιώργος Σαρίδης, πρόεδρος του Πυθίου.

Οι αγρότες είναι σε απόγνωση. Ο Λευτέρης άφησε την Αθήνα για να γίνει αγρότης στο Ρήγιο Έβρου και τώρα σκέφτεται πάλι να αλλάξει επάγγελμα.

«Καλλιεργώ σιτάρι, ηλίανθο, βαμβάκι. Εμένα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 40 στρέμματα τελείως πλημμυρισμένα. Είμαι σε απελπισία, δεν ξέρω πώς θα κινηθώ. Θα κοιτάξω να βρω μεροκάματο, να αλλάξω επάγγελμα».

Έβρος: Κίνδυνος να πλημμυρίσει το οδικό δίκτυο

Σε πολλά σημεία η στάθμη του νερού έχει ξεπεράσει το ύψος του δρόμου. Έχουν βάλει αντλίες για να μείνει ανοιχτό το οδικό δίκτυο.

Η κάμερα του Star κατέγραψε τις πλημμυρισμένες εκτάσεις κατά μήκος του Έβρου. Μέχρι και ο σιδερένιος φράχτης, ο οποίος έχει τοποθετηθεί για την αποτροπή των μεταναστευτικών ροών, μοιάζει πλωτός σε ορισμένα σημεία.