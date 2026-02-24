Τροχός της Τύχης: Ο Τάσος δε βρήκε το «Πριν και μετά» - Εσύ;   

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 24/2/2026 στο Star, ο Τάσος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Πριν και μετά» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Τα γράμματα δε βοήθησαν τον Τάσο να λύσει τον γρίφο.

Ποιες μπορεί να είναι οι λέξεις που κρύβονται; Πάει κάπου το μυαλό σου;

