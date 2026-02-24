Τροχός της Τύχης: Ο Τάσος δε βρήκε το «Πριν και μετά» - Εσύ;

Τα γράμματα δε βοήθησαν τον παίκτη να λύσει τον γρίφο

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 24/2/2026, ο Τάσος έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Πριν και μετά», με γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Τάσος προσπάθησε να λύσει τον γρίφο, επιλέγοντας τα γράμματα Κ, Ρ, Μ και το φωνήεν Ε.
  • Τα γράμματα δεν τον βοήθησαν να βρει τη σωστή απάντηση.
  • Η εκπομπή προβάλλεται στο Star.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 24/2/2026 στο Star, ο Τάσος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Η Θώμη δε βρήκε το «Πάνε πακέτο» - Εσύ τι θα κάνεις;

Τροχός της Τύχης: Ο Τάσος δε βρήκε το «Πριν και μετά» - Εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Πριν και μετά» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Τροχός της Τύχης: Ο Τάσος δε βρήκε το «Πριν και μετά» - Εσύ;   

Τα γράμματα δε βοήθησαν τον Τάσο να λύσει τον γρίφο.

Τροχός της Τύχης: Εύκολα τα «Αντίθετα» για τη Σάντυ - Για εσένα; 

Ποιες μπορεί να είναι οι λέξεις που κρύβονται; Πάει κάπου το μυαλό σου;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
