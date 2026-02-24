Τροχός της Τύχης: Ο Τάσος δε βρήκε το «Πριν και μετά» - Εσύ;   

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 24/2/2026 στο Star, ο Τάσος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Τροχός της Τύχης: Η Θώμη δε βρήκε το «Πάνε πακέτο» - Εσύ τι θα κάνεις;
Η κατηγορία ήταν «Πριν και μετά» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.
Τα γράμματα δε βοήθησαν τον Τάσο να λύσει τον γρίφο.
Τροχός της Τύχης: Εύκολα τα «Αντίθετα» για τη Σάντυ - Για εσένα;
Ποιες μπορεί να είναι οι λέξεις που κρύβονται; Πάει κάπου το μυαλό σου;
Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της ΤύχηςΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.