Brad Pitt: Από την Ύδρα, για γυρίσματα στη Νέα Μάκρη

Στη Νέα Μάκρη η συνέχεια των γυρισμάτων της ταινίας του Μπραντ Πιτ/ Ant1

Η Νέα Μάκρη είναι ο επόμενος σταθμός του Χολιγουντιανού σταρ στην Ελλάδα. Μετά την Ύδρα, τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ θα συνεχιστούν στην Αττική και συγκεκριμένα, στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με τα αναρτημένα στοιχεία στη «Διαύγεια», η εταιρεία παραγωγής OneFor υπέβαλε αίτημα για τη χορήγηση άδειας προκειμένου να πραγματοποιήσει γυρίσματα στη Νέα Μάκρη. Προσδιορίστηκαν φυσικά, με ακρίβεια τα σημεία και οι ώρες των λήψεων. Όπως αναφέρεται στην αίτηση, τα γυρίσματα αναμένεται να διεξαχθούν από την Τετάρτη 11 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου. Οι λήψεις θα πραγματοποιηθούν έξω από το ξενοδοχείο Nireus, στον Ναυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης, καθώς και στον δρόμο έξω από το πάρκινγκ επί της Αγίου Κωνσταντίνου.

Στην αίτηση επισημαίνεται ότι δε θα υπάρξει παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Το αναλυτικό πρόγραμμα που κατατέθηκε προς τον Δήμο Μαραθώνα περιλαμβάνει, επίσης, επιμέρους τεχνικές και οργανωτικές λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίηση των λήψεων στην περιοχή.

Δες το αναλυτικό πρόγραμμα των γυρισμάτων

«Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 & Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

Κινηματογραφικό Γύρισμα στο ξενοδοχείο Nireus.

Απαιτήσεις:Ολιγόλεπτες στάσεις κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών έξω από το ξενοδοχείο Nireus, κατά τη διάρκεια των κινηματογραφικών λήψεων. Η διακοπή θα πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό της εταιρίας που θα φέρει τα κατάλληλα γιλέκα και σημαίες

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

1. Κινηματογραφικό Γύρισμα στονNαυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης

Απαιτήσεις:Ολιγόλεπτες στάσεις κυκλοφορίας οχημάτων και πεζώνστον δρόμο έξω από τον Ναυτικό Όμιλο (Λεωφ. Ποσειδώνος), κατά τη διάρκεια των κινηματογραφικών λήψεων. Η διακοπήθα πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό της εταιρίας που θα φέρει τα κατάλληλα γιλέκα και σημαίες.

2. Κινηματογραφικό Γύρισμαστον δρόμο που ξεκινάει από το Nireus Hotel (Λεωφ. Ποσειδώνος) και καταλήγει μέσω της οδού Αεροπορίας στην Λεωφ. Μαραθώνος.

Δράση: Όχημα (ταξί) κινείται στην συγκεκριμένη διαδρομή με την κάμερα και τους ηθοποιούς να βρίσκονται εντός του οχήματος. Δεν εμποδίζουμε ούτε διακόπτουμε την κυκλοφορία.

Επίσης, όπως γίνεται γνωστό, η εταιρεία θα προχωρήσει στην αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων στη συγκεκριμένη διαδρομή, από το Nireus Hotel μέχρι την Λεωφόρο Μαραθώνος, από έμπειρους τεχνικούς της, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της ταινίας.

Τέλος, σύμφωνα με την αίτηση της εταιρείας παραγωγής, γίνεται γνωστό ότι ο αριθμός των ατόμων που θα παρευρεθούν στα γυρίσματα θα είναι περίπου 200 καθώς επίσης και πως η εταιρεία «θα μεριμνήσει για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας προσωπικού του συνεργείου, ηθοποιών, διερχομένων κ.λπ, για την πρότερη ενημέρωση των κατοίκων και των καταστηματαρχών της περιοχής, για τα μέτρα καθαριότητας και ευταξίας του χώρου μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων καθώς και για την ενημέρωση πιθανών άλλων αρμόδιων υπηρεσιών».

Η ταινία και η υπόθεση - Η ιστορία του Φρεντ Σκάλι

Πρόκειται για τη νέα δραματική ταινία του οσκαρικού σκηνοθέτη Εντουαρντ Μπέργκερ.

Το φιλμ βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον, που κυκλοφόρησε το 1994 και περιγράφει την ιστορία του Φρεντ Σκάλι, ο οποίος, φθάνοντας στο αεροδρόμιo για να συναντήσει την οικογένειά του, βρίσκει μόνο τη μικρή του κόρη.

Η γυναίκα του έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς και σύντομα ο Σκάλι θα συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για μια ακόμα πιο περίπλοκη υπόθεση από ό,τι φανταζόταν. Τότε, θα ξεκινήσει μαζί με την κόρη του ένα ταξίδι αναζήτησης στην Ευρώπη.