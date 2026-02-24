Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η λευκή εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις

Ένα κομψό και άκρως ατμοσφαιρικό στιγμιότυπο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ντορέττα Παπαδημητρίου, εντυπωσιάζοντας για ακόμη μία φορά με το στιλ και την αισθητική της.
Ντορέττα: «Είμαι σε πολύ καλή φάση» - Ο Γεροντιδάκης κι η... εξωστρέφεια!
Στη φωτογραφία τη βλέπουμε να ποζάρει μπροστά σε φωτεινό φόντο, επιλέγοντας ένα εφαρμοστό λευκό φόρεμα που αναδεικνύει τη σιλουέτα της.
Γιώργος Γεροντιδάκης: Η selfie φωτογραφία με την Ντορέττα Παπαδημητρίου
Οι διακριτικές πτυχώσεις στο ύφασμα και το ιδιαίτερο μανίκι που πέφτει αέρινα σαν κάπα προσθέτουν μία fashion-forward πινελιά, ισορροπώντας ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και τη σύγχρονη θηλυκότητα.
Με χαλαρό χτένισμα και φυσικό μακιγιάζ, η εμφάνισή της αποπνέει φρεσκάδα και αυτοπεποίθηση, αποδεικνύοντας πως ένα minimal look μπορεί να γίνει απόλυτα εντυπωσιακό όταν συνδυάζεται με σωστή γραμμή και attitude.
«Έριξα μια μπέρτα και βγήκα ☺️», αρκέστηκε να γράψει στη λεζάντα.
Για ακόμη μία φορά, η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια επιβεβαιώνει πως γνωρίζει καλά το μυστικό του effortless chic, μετατρέποντας μια φαινομενικά απλή επιλογή σε statement εμφάνιση.