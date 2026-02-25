MasterChef: «Δεν προλάβανε να χάσουν, ήδη διαλύθηκαν αυτοί!»

Η μεγάλη συνάντηση της εβδομάδας θα γίνει αύριο, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου. Οι δύο μπριγάδες του MasterChef, Κόκκινη και Μπλε, θα πρέπει να ετοιμάσουν πιάτα που θα κάνουν ανθρώπους από μακρινή χώρα του πλανήτη να γευτούν την «ελληνική παράδοση και γεύση».

«Θα πρέπει η ελληνική κουζίνα να ταξιδέψει!» ακούγεται να λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Ο Γιώργος των Μπλε μόλις βλέπει τις τρεις μαύρες ποδιές στους Κόκκινους και αντιλαμβάνεται ότι έχουν ήδη τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση, λέει on camera: «Δεν προλάβανε να χάσουν, ήδη διαλύθηκαν αυτοί!».

Tο αποτέλεσμα όμως θα κριθεί από τους καλεσμένους. Ποια πιάτα θα τους αρέσουν περισσότερο και γιατί;

Μη χάσετε αύριο Τετάρτη 25/2, το νέο επεισόδιο του MasterChef!