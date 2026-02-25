MasterChef: «Δεν προλάβανε να χάσουν, ήδη διαλύθηκαν αυτοί!»

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του διαγωνισμού μαγειρικής, την Τετάρτη 25/2

Επιμέλεια STAR.GR
Media
MasterChef Trailer 25/2/26
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μεγάλη συνάντηση του MasterChef θα γίνει αύριο, 25 Φεβρουαρίου.
  • Οι Κόκκινοι και Μπλε μπριγάδες θα ετοιμάσουν πιάτα με ελληνική παράδοση.
  • Ο Σωτήρης Κοντιζάς τονίζει τη σημασία της ελληνικής κουζίνας.
  • Ο Γιώργος των Μπλε παρατηρεί ότι οι Κόκκινοι έχουν ήδη τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση.
  • Το αποτέλεσμα θα κριθεί από τους καλεσμένους και τα πιάτα που θα τους αρέσουν.

Η μεγάλη συνάντηση της εβδομάδας θα γίνει αύριο, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου. Οι δύο μπριγάδες του MasterChef, Κόκκινη και Μπλε, θα πρέπει να ετοιμάσουν πιάτα που θα κάνουν ανθρώπους από μακρινή χώρα του πλανήτη να γευτούν την «ελληνική παράδοση και γεύση».

MasterChef: Ποιος προκάλεσε τον νέο αρχηγό της κόκκινης μπριγάδας;

Δες το MasterChef

«Θα πρέπει η ελληνική κουζίνα να ταξιδέψει!» ακούγεται να λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς.

masterchef

Ο Γιώργος των Μπλε μόλις βλέπει τις τρεις μαύρες ποδιές στους Κόκκινους και αντιλαμβάνεται ότι έχουν ήδη τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση, λέει on camera:  «Δεν προλάβανε να χάσουν, ήδη διαλύθηκαν αυτοί!».

masterchef

Tο αποτέλεσμα όμως θα κριθεί από τους καλεσμένους. Ποια πιάτα θα τους αρέσουν περισσότερο και γιατί;

masterchef

masterchef

Μη χάσετε αύριο Τετάρτη 25/2, το νέο επεισόδιο του MasterChef!

MASTERCHEF 10
 |
MASTERCHEF
