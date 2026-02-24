Όλγα Κεφαλογιάννη: Δεν κάνει χρήση της διάταξης για συνεπιμέλεια παιδιών

Ποιος είναι ο λόγος παρότι τη θεωρεί σωστή η Υπουργός Τουρισμού

Πηγή: κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη δεν θα χρησιμοποιήσει τη διάταξη για συνεπιμέλεια παιδιών.
  • Η διάταξη επιτρέπει προσφυγή κατά πρωτόδικης απόφασης για συνεπιμέλεια μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση.
  • Η Κεφαλογιάννη, αν και την υποστηρίζει πολιτικά, δεν την αξιοποιεί στη δικαστική της διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της.
  • Η περίπτωση της Κεφαλογιάννη αναδεικνύει προβλήματα με τις αποφάσεις συνεπιμέλειας που απαιτούν εναλλαγές κατοικίας των παιδιών.
  • Η κυβέρνηση σχεδιάζει να επανεξετάσει νομοθετικά το θέμα της συνεπιμέλειας.

Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη δε θα κάνει τελικά χρήση της νέας διάταξης, που επιτρέπει την προσφυγή έναντι πρωτόδικης δικαστικής απόφασης για συνεπιμέλεια παιδιών χωρισμένων γονιών. 

Επιμέλεια τέκνων: Η ρύθμιση που αξιοποίησε η Όλγα Κεφαλογιάννη

Όπως ανέφερε ο αρχισυντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ του Star Πέτρος Μποτσαράκος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, πράγματι η κυρία Κεφαλογιάννη δεν κάνει χρήση της διάταξης, αν και την υπερασπίζεται πολιτικά, καθώς τη θεωρεί σωστή. 

Πρόκειται για μια ρύθμιση που επιτρέπει σε κάθε γονιό, μητέρα ή πατέρα να προσφύγει για την αναστολή μιας  πρωτόδικης απόφασης για την συνεπιμέλεια μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει. 

Όλγα Κεφαλογιάννη: Κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα κατά του Μίνωα Μάτσα

Αν και επικρίθηκε σαν «φωτογραφική» η διάταξη, ειδικά για την κα Κεφαλογιάννη, τελικά η ίδια, όπως επιβεβαίωσε σήμερα  στη δημόσια τηλεόραση, δεν την αξιοποιεί στη δικαστική διαμάχη που έχει με τον πρώην σύζυγό της Μίνωα Μάτσα, με στόχο να βρεθεί μια λύση προς το συμφέρον των δύο  4χρονων παιδιών τους. 

Όλγα Κεφαλογιάννη: «Πασίδηλοι οι λόγοι του διαζυγίου μου»

Πάντως η περίπτωση της κας Κεφαλογιάννη αναδεικνύει ένα υπαρκτό πρόβλημα, δηλαδή τις αποφάσεις που ορίζουν ότι τα παιδιά πρέπει να μένουν δύο μέρες στο σπίτι του ενός γονιού και δυο μέρες στο σπίτι του άλλου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star αυτό είναι ένα  πρόβλημα που η κυβέρνηση  ήδη σχεδιάζει να το επανεξετάσει νομοθετικά.

