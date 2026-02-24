Πώς τα φράγματα της Βουλγαρίας πλημμύρισαν τον ποταμό Έβρο

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου από τον Έβρο (24/2/2026)

Το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας επέκτεινε τον κόκκινο συναγερμό για τον Έβρο έως την Παρασκευή. Ο απεσταλμένος του Star, Άρης Λάμπος, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή, μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.

Οι κάτοικοι είναι σε επιφυλακή. Ανησυχούν μήπως κατά τη διάρκεια της νύχτας ανέβει κι άλλο η στάθμη του νερού. Γι’ αυτό και η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την περιοχή σε κόκκινο συναγερμό.

Τις τελευταίες μέρες ο Έβρος επιβαρύνεται με 1.500 κυβικά νερού το δευτερόλεπτο, όταν η φυσιολογική τιμή είναι περίπου στα 500 κυβικά. Αυτό το νερό δεν προέρχεται μόνο από τις βροχοπτώσεις. Είναι νερό που έρχεται από τον ποταμό Άρδα στη Βουλγαρία, ο οποίος ενώνεται με τον Έβρο.

Τα φράγματα της Βουλγαρίας πλημμύρισαν τον Έβρο

Ο Άρδας έχει τρία φράγματα κατά μήκος του, που θα μπορούσαν να συγκρατηθούν μεγάλες ποσότητες νερού. Το φράγμα του Ιβαΐλοβγκραντ, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, υπερχείλισε και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τους τόνους νερού.

Οι Βούλγαροι θα μπορούσαν να συγκρατήσουν τα πλεονάζοντα ύδατα. Δεν το έκαναν, καθώς διαθέτουν υδροηλεκτρικά εργοστάσια και όσο μεγαλύτερη είναι η ροή, τόσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος. Έπεσαν πάνω από 200 χιλιοστά βροχής στη νότια Βουλγαρία — δύο φορές πάνω από το φυσιολογικό — και τα φράγματα έφτασαν στο μέγιστο της χωρητικότητάς τους.

Όλο αυτό το νερό καταλήγει στον Έβρο.

Στον Έβρο την Τετάρτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί αύριο, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων και θα μεταβεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα περιηγηθεί στις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας και στη συνέχεια στο εργοτάξιο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Στις 18:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις εργασίες του 2ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του οποίου θα συμμετάσχει σε συζήτηση με πολίτες.