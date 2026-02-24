Θανάσης Τσαλταμπάσης: Πατέρας για δεύτερη φορά -Γέννησε η Αγοραστή Αρβανίτη

Το συγκινητικό στιγμιότυπο από το μαιευτήριο

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης έγινε πατέρας για δεύτερη φορά, καθώς η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη, γέννησε τον δεύτερο γιο τους.
  • Η είδηση ανακοινώθηκε μέσω social media από την Αγοραστή, με φωτογραφία του νεογέννητου και τρυφερή λεζάντα.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2023 και έχει ήδη μια κόρη, τη Θωμαΐδα.
  • Ο Θανάσης μίλησε για τις προκλήσεις της οικογενειακής ζωής και τις εντάσεις που μπορεί να προκύψουν.
  • Η οικογένεια απολαμβάνει τις στιγμές με τα δύο τους παιδιά.

Χαρμόσυνα νέα για τον Θανάση Τσαλταμπάση, ο οποίος έγινε πατέρας για δεύτερη φορά! Η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη, έφερε στον κόσμο τον δεύτερο καρπό του έρωτά τους.

Τη χαρμόσυνη είδηση ανακοίνωσε η ηθοποιός το απόγευμα της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, δημοσιεύοντας την πρώτη φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο τους από το μαιευτήριο.

Τσαλταμπάσης: «Κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι με το παιδί»

Στο τρυφερό στιγμιότυπο που ανάρτησε, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης φαίνεται να κρατά το χεράκι του μωρού, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η Αγοραστή Αρβανίτη έγραψε: «Καλωσόρισες ψυχή μου. Σε περιμένει μια αδελφή μούρλια».

Θανάσης Τσαλταμπάσης και Αγοραστή Αρβανίτη έγιναν γονείς για δεύτερη φορά

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη παντρεύτηκαν το 2023, ενώ ένα χρόνο αργότερα απέκτησαν την κόρη τους, Θωμαΐδα.

Αγοραστή Αρβανίτη: To φύλο του μωρού που περιμένουν με τον Τσαλταμπάση

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «The 2night Show», ο ηθοποιός μίλησε για τις προκλήσεις της οικογενειακής ζωής και αποκάλυψε: «Στις αρχές αρχές, με τη Θωμαΐδα, κατάλαβα γιατί μπορεί ένα ζευγάρι να χωρίσει. Ενώ δεν πίστευα, γιατί λέω καταρχάς είμαστε τόσα χρόνια μαζί, ή για ένα άλλο ζευγάρι λέω “μόλις παντρεύονται πότε βρίσκουν να χωρίσουν;”. Είναι τόσο μεγάλη η αλλαγή του δεδομένου, που μπορεί πραγματικά να υπάρξει και μία ένταση που μπορεί να μην την είχες άλλες φορές. Και να σου περάσει από το μυαλό σου ή έστω να καταλάβεις κάποιον που μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο.

Είχαμε δηλαδή για πολύ λίγο καιρό τις εντάσεις μας… που τις ξεπεράσαμε. Το ένιωσα γιατί είχαμε κάποιες στιγμές που μπουκώσαμε, ας πούμε, και μας έφερε μία ένταση που δεν την είχαμε όλα τα χρόνια. Και λέω κοίτα να δεις, τόσο αγαπημένοι, τόσο δεμένοι, τόσο αποφασισμένοι, τόσο ευτυχισμένοι…»

Η οικογένεια μεγαλώνει και η συγκίνηση είναι εμφανής, με τον Θανάση και την Αγοραστή να απολαμβάνουν κάθε στιγμή δίπλα στα δυο τους παιδάκια.

