Κυψέλη: Με κλειδιά μπήκε στο σπίτι ο επίδοξος βιαστής - Βίντεο

Για προσχεδιασμένη επίθεση κάνει λόγο η μητέρα της 25χρονης

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Νέα αποκαλυπτικά βίντεο από την υπόθεση της Κυψέλης (24/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο δράστης της Κυψέλης μπήκε στο σπίτι της 25χρονης κοπέλας με κλειδιά που είχε προσχεδιάσει να χρησιμοποιήσει.
  • Η μητέρα του θύματος καταγγέλλει ότι ο δράστης είχε βγάλει αντικλείδια και είχε προγραμματίσει την επίθεση.
  • Μετά την επίθεση, ο δράστης εμφανίστηκε ψύχραιμος και επιτέθηκε στη μητέρα του θύματος όταν εκείνη τον αντεπίθεσε.
  • Η μητέρα βγήκε στους δρόμους με κουζινομάχαιρο για να τον βρει, αλλά η αστυνομία την πρόλαβε.
  • Ο δράστης ήταν γνωστός στην περιοχή για την πώληση λαθραίων τσιγάρων και είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη των κατοίκων.

Για τη φρικτή υπόθεση της Κυψέλης το Star φέρνει στο φως νέα αποκαλυπτικά ντοκουμέντα. Όπως καταγράφεται στο βίντεο, ο δράστης μπήκε στο σπίτι, όπου ήταν μόνη της η κοπέλα, χρησιμοποιώντας κλειδιά. «Είχε βγάλει αντικλείδια και προσχεδιάσει την επίθεση», καταγγέλλει η μητέρα του θύματος στον Βαγγέλη Γκούμα. 

Κυψέλη: Με κλειδιά μπήκε στο σπίτι της φρίκης ο επίδοξος βιαστής 

Ο επίδοξος βιαστής μπήκε στο σπίτι της φρίκης σαν να μπαίνει στο δικό του. Κανονικά, με κλειδιά. Στο ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά ο Βαγγέλης Γκούμας, καταγράφεται να κινείται στο δωμάτιο όπου βρίσκεται η κοπέλα με τις ειδικές ανάγκες, το θύμα του. Περιφέρθηκε στον χώρο και την κοιτούσε. Άγνωστο γιατί, βγήκε από το διαμέρισμα, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα ακριβώς απέναντι και επέστρεψε ξανά. Προσπάθησε να κλειδώσει την πόρτα εσωτερικά. Έβαλε μπροστά το αρρωστημένο του σχέδιο.

Κυψέλη: Στο Star η κόρη του 64χρονου -«Είχε κακοποιήσει κι εμένα στα 7 μου»

Κυψέλη: Για προσχεδιασμένη επίθεση κάνει λόγο η μητέρα της 25χρονης 

«Ίσως κάποια μέρα που τον έστειλα για θελήματα να του έδωσα τα κλειδιά και έβγαλε αντικλείδι χωρίς να το γνωρίζω. Το μόνο κλειδί που είχε αυτός ήταν από αποθήκη δίπλα από το διαμέρισμα, όπου άφηνε τα ψώνια και το συσσίτιο από την εκκλησία».

Σε βίντεο καταγράφεται και η στιγμή που φτάνει η μητέρα και αντικρίζει τη φρίκη. Εκείνος ατάραχος. Κατέβηκε από το κρεβάτι και κάθισε σε μια καρέκλα. Είναι τόσο αδίστακτος που έκανε σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτό – όταν η μητέρα, σοκαρισμένη, του επιτέθηκε, εκείνος δεν δίστασε να σηκώσει χέρι. Τη χτύπησε με μανία, ενώ η γυναίκα είχε πέσει στο πάτωμα, αβοήθητη. Και πάλι όμως εμφανίστηκε ψύχραιμος. Με αργό βήμα βγήκε από την πολυκατοικία. Μια συμπεριφορά ανεξήγητη.

 

Κυψέλη: H στιγμή που η μητέρα πιάνει τον επίδοξο βιαστή στο σπίτι της

Κυψέλη: Η στιγμή που η μητέρα με κουζινομάχαιρο κυνηγά τον επίδοξο βιαστή του παιδιού της 

Κυψέλη: Η στιγμή που η μητέρα με κουζινομάχαιρο κυνηγά τον επίδοξο βιαστή του παιδιού της

Η μητέρα της 25χρονης, δευτερόλεπτα μετά, πήρε ένα κουζινομάχαιρο και βγήκε στους δρόμους να τον βρει. Την πρόλαβε η αστυνομία. Ο δράστης εμφανίστηκε και πάλι προκλητικός. Την κάλεσε στο τηλέφωνο. Άκουσε τους ασυρμάτους και το έκλεισε.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο συγκεκριμένος άνδρας κυκλοφορούσε εδώ, στην οδό Αγίας Ζώνης, στην Κυψέλη. Πωλούσε λαθραία τσιγάρα, ενώ κρατούσε στα χέρια του κι ένα κασετόφωνο που είχε τέρμα τη μουσική.

«Πουλάει λαθραία τσιγάρα σε όλη την Κυψέλη. Εδώ στην Κυψέλη όλοι τον ξέρουν», λέει η μητέρα του θύματος. 

Είχε χτίσει το προφίλ του ανήμπορου. Η γειτονιά τον είχε πιστέψει. Τον έβαζαν στα σπίτια τους σχεδόν καθημερινά. Τώρα είναι όλοι σοκαρισμένοι.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
