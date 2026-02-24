doValue Greece: Επιτάχυνση διαδικασιών για δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Για όσους επιλέξουν τη ρύθμιση του πρόσφατου νόμου

STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
doValue Greece
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η doValue Greece έχει συγκροτήσει ομάδες για την ταχεία διεκπεραίωση αιτήσεων δανείων σε ελβετικό φράγκο.
  • Η ρύθμιση αφορά δανειολήπτες που μπορούν να μετατρέψουν οφειλές σε ευρώ με βελτιωμένη ισοτιμία.
  • Η ρύθμιση ισχύει για εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με διαφορετικούς όρους.
  • Η ρύθμιση εντάσσεται στο Ν. 5264/2025.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της doValue Greece  έχουν ήδη συγκροτηθεί εξειδικευμένες ομάδες στελεχών με στόχο την ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση των αιτήσεων όσων επιλέξουν να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση που θέσπισε η Πολιτεία για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Η ρύθμιση στο πλαίσιο του Ν. 5264/2025, δίνει τη δυνατότητα σε δανειολήπτες να μετατρέψουν τις οφειλές τους σε ευρώ με βελτιωμένη ισοτιμία

Η νέα ρύθμιση αφορά τόσο εξυπηρετούμενα όσο και μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με διαφορετικούς όρους και διαδικασίες. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

DOVALUE GREECE
 |
ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ
 |
ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ
 |
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
