doValue Greece: Επιτάχυνση διαδικασιών για δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της doValue Greece έχουν ήδη συγκροτηθεί εξειδικευμένες ομάδες στελεχών με στόχο την ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση των αιτήσεων όσων επιλέξουν να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση που θέσπισε η Πολιτεία για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Η ρύθμιση στο πλαίσιο του Ν. 5264/2025, δίνει τη δυνατότητα σε δανειολήπτες να μετατρέψουν τις οφειλές τους σε ευρώ με βελτιωμένη ισοτιμία

Η νέα ρύθμιση αφορά τόσο εξυπηρετούμενα όσο και μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με διαφορετικούς όρους και διαδικασίες.

