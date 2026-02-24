Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Βραδινή έξοδος στον Χάρη Βαρθακούρη

Μαζί τους ήταν και η Αντελίνα Βαρθακούρη

Βραδινή έξοδο στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίστηκε ο Χάρης Βαρθακούρης έκανε ο Γιώργος Λιάγκας μαζί με τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά.

Εκεί ήταν και η σύζυγος του τραγουδιστή, Αντελίνα Βαρθακούρη, ενώ στην παρέα τους βρέθηκε και ο Πάνος Κατσαρίδης.

«Σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμήσατε. Σας αγαπάμε», έγραψε η Αντελίνα Βαρθακούρη στη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram μαζί με όλη την παρέα.

Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Βραδινή έξοδος στον Χάρη Βαρθακούρη

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά πλέον δεν κρύβουν τη σχέση τους, και τον τελευταίο χρόνο κάνουν συχνά βραδινές εξόδους ποζάροντας μαζί στο φωτογραφικό φακό.

«Αυτό που μου αρέσει σε εκείνον είναι πως είναι πάρα πολύ ειλικρινής. Δεν υποκρίνεται για να είναι αρεστός. Αυτό το πράγμα, θέλει πάρα πολύ τόλμη για να το κάνει ένας άνθρωπος», είχε εξομολογηθεί η Μαρία Αντωνά για τον Γιώργο Λιάγκα σε συνέντευξή της στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου. 

Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό

Το ζευγάρι είναι δυο χρόνια μαζί και απολαμβάνουν να κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό αλλά και στα νησιά της Ελλάδας. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τους τελευταίους μήνες ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά έχουν κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους και συγκατοικούν στο σπίτι του παρουσιαστή στα Νότια Προάστια. 

Σε μία από τις σπάνιες φορές που ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στη σχέση του με τη γνωστή ραδιοφωνική παραγωγό μέσα από την εκπομπή του είχε πει ότι πριν από έναν χρόνο μίλησε πρώτη φορά στα παιδιά του για τη σύντροφό του:

«Έχω χωρίσει 9, 10 χρόνια και εμφάνισα ότι έχω μία σύντροφο στη ζωή μου πέρυσι, μετά από 9 χρόνια. Προφανώς δεν ήμουν μόνος μου… Έτσι αισθάνομαι εγώ. Και άργησα πάρα πολύ να το πω και στα παιδιά μου γιατί έτσι είμαι εγώ. Όμως, για κάποιον που θα το ανακοινώσει σε ένα μήνα, δεν θα πω ότι εγώ είμαι καλός γονιός και αυτός είναι κακός γονιός. Θα πω ότι εγώ δεν θα το έκανα. Το γεγονός ότι εγώ λειτούργησα διαφορετικά, δεν θα πω ότι ο άλλος είναι εξώλης και προώλης επειδή λειτούργησε διαφορετικά από εμένα. Εκτός αν έχω αποδείξεις ότι γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τα παιδιά του, τα έχει παρατημένα στη γιαγιά, τον παππού, τη Φιλιππινέζα και κάνει τη ζωάρα του με τη γκόμενα, γυρίζει τον κόσμο και τα παιδιά δεν τα βλέπει ποτέ. Αν έχω τέτοιες αποδείξεις- παρότι δεν θα το πω δημόσια- στο μυαλό μου θα πω ότι είναι κακή μάνα, κακός πατέρας».

Ο Γιώργος Λιάγκας έχει αποκτήσει δυο γιους από τον γάμο του με τη Φαίη Σκορδά, τον Γιάννη και τον Δημήτρη.
 

