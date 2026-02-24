Ίλιον: Διασώστης το έριξε στο τραγούδι ενώ κλήθηκε για μεταφορά ασθενούς

Ένα πρωτοφανές περιστατικό -που αμαυρώνει την εικόνα του ΕΚΑΒ- συνέβη πριν από μερικές ημέρες, όταν ασθενοφόρο κλήθηκε να παραλάβει από μεζεδοπωλείο μία γυναίκα που είχε λιποθυμήσει. Οι θαμώνες του καταστήματος έκπληκτοι αντίκρισαν τον έναν από τους διασώστες να αρπάζει το μικρόφωνο από την τραγουδίστρια και να τραγουδάει ενώ θα έπρεπε να φροντίζει για την υγεία της ασθενούς. Για το ανάρμοστο περιστατικό έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν από το μεζεδοπωλείο τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ ,πως μία πελάτισσα είχε λιποθυμήσει. Όταν, όμως, έφθασε το ασθενοφόρο, η συμπεριφορά του διασώστη σε τίποτα δεν θύμιζε άνθρωπο που πήγε να δώσει τις πρώτες βοήθειες.

«Βλέπουμε να γίνεται μία κουβέντα μεταξύ τους με βρισιές. Αυτός που τραγούδαγε βρίζει στην ουσία τον άλλο και του λέει: " Πως βγάζεις την καρέκλα έτσι"... επειδή κρεμόντουσαν κάποιοι ιμάντες από την καρέκλα», είπε θαμώνας.

«Ανεβαίνει ο ένας πάνω, όχι αυτός που έβριζε, ο άλλος γιατί του λένε ξαναλιποθύμησε, έλα. Ανεβαίνει πάνω και μένει μόνος του και συνεχίζει έναν μονόλογο με βρισιές, κοπανώντας την καρέκλα, χτυπώντας τους ιμάντες. Έτρεμε και έλεγε κάνω εφτά χρόνια ζίου ζίτσου».

Ίλιον: Ο διασώστης αντί να παραλάβει αμέσως την ασθενή, άρπαξε το μικρόφωνο κι άρχισε να τραγουδάει

Το σόου, όμως, συνεχίστηκε μέσα στο μαγαζί. Ενώ η ορχήστρα είχε διακόψει για λίγο το πρόγραμμα ξαφνικά ο διασώστης, όπως φαίνεται και στο βίντεο του npress, μεράκλωσε, άρπαξε το μικρόφωνο από την τραγουδίστρια και άρχισε να ερμηνεύει ένα λαϊκό τραγούδι μπροστά στους έκπληκτους θαμώνες.

«Ξαφνικά πιάνει το μικρόφωνο και ξεκινάει και τραγουδάει. Και είπε: "αφήστε, λέει, μία γυναίκα πήγε να με τρελάνει, λέει, πριν δύο χρόνια, δεν με έστειλε παραλίγο στο Δαφνί". Αυτό είπε μετά το τραγούδι».

Ίλιον: Ο βίος και η πολιτεία του διασώστη

Ο 62χρονος έχει βαρύ βιογραφικό. Πριν από μερικά χρόνια είχε τιμωρηθεί επειδή είχε χτυπήσει έναν διαβιβαστή, ενώ τον περασμένο Αύγουστο επιτέθηκε σε έναν γιατρό στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Προβλήματα συμπεριφοράς, όμως, φέρεται ότι είχε και απέναντι στην πρώην σύντροφό του ή οποία του έχει κάνει μήνυση.

Για τον διασώστη του ΕΚΑΒ έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.