Πατησίων: Αστυνομικός «ξάπλωσε» πλάι σε τραυματία τροχαίου για να τον σώσει

Παραλίγο να τον χτυπήσει μπετονιέρα - Σώθηκε τελευταία στιγμή

Ελλαδα
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (24/12/2024)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον διασώστη του ΕΚΑΒ έκανε ένας αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ που προσπάθησε να βοηθήσει έναν τραυματία από τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας. Στην Κοζάνη, μία οικογένεια κατέληξε στο νοσοκομείο ύστερα από καραμπόλα αυτοκινήτων.

Ένας αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ ξάπλωσε μέσα στη μέση της Πατησίων και μίλησε με τον οδηγό μίας μοτοσικλέτας, ο οποίος λίγο πριν είχε ένα τροχαίο ατύχημα.

Την ίδια στιγμή, ένας διασώστης του ΕΚΑΒ έκανε ό,τι χρειαζόταν μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Η στήριξη του κεφαλιού του είναι το πιο σημαντικό.

Διασώστες και αστυνομικοί έβαλαν τον νεαρό πάνω σε ένα φορείο, ενώ δίπλα τους περνούσαν δεκάδες αυτοκίνητα.

«Προσπαθείς να κρατήσεις τον τραυματία, εκείνη τη στιγμή να είναι ψύχραιμος, και εγώ προσπαθούσα να σταθεροποιήσω το κεφάλι του, ουσιαστικά την αυχενική μοίρα, για να μην κουνηθεί και υπάρξει κάποιος περαιτέρω τραυματισμός», λέει ο Σάκης Τριανταφύλλου, αστυνομικός της ΔΙ.ΑΣ. 

Σοβαρό τροχαίο στον Πλατύκαμπο - Ασθενοφόρο «καρφώθηκε» σε κλούβα

Ο αστυνομικός, που για λίγο έγινε διασώστης, περιγράφει στον Βαγγέλη Γκούμα πώς έγινε το ατύχημα με έναν πεζό, ένα μηχανάκι και μία μπετονιέρα.

«Έβγαλα χέρι εγώ να προλάβω να ειδοποιήσω τους από πίσω για τον πεζό που περνούσε κάθετα, αλλά ο οδηγός δεν πρόλαβε να σταματήσει, πάτησε φρένο», προσθέτει. 

Ο οδηγός της μπετονιέρας λέει από τη μεριά του: «Είδα από τον καθρέφτη ότι έπεσε το μηχανάκι από πίσω αριστερά… και σταμάτησα». 

Τροχαίο με παράσυρση πεζού έξω από το Μέγαρο Μαξίμου

Κοζάνη: Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων έστειλε οικογένεια στο νοσοκομείο 

Στο νοσοκομείο κατέληξε και μία οικογένεια από την Κοζάνη, το αυτοκίνητο της οποίας χθες βράδυ συγκρούστηκε με άλλα δύο, με αποτέλεσμα τα δύο παιδιά και οι γονείς να τραυματιστούν ελαφρά.

Ανετράπη αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Τρίπολης - Κορίνθου 

Νωρίς το πρωί, στο 94ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Κορίνθου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, ένα αυτοκίνητο ανετράπη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι επιβάτες. Η Πυροσβεστική που πήγε στο σημείο τούς απεγκλώβισε, ενώ ένας τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Back to Top