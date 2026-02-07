Χίος: Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως διακινητής μεταναστών - Τι υποστήριξε

Αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.02.26 , 23:40 Χίος: Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως διακινητής μεταναστών - Τι υποστήριξε
07.02.26 , 23:30 Αιγάλεω: Στην «Τσιμπίδα» Της Αστυνομίας Έμποροι Ναρκωτικών
07.02.26 , 23:19 Κραν Μοντανά: Στο STAR ο πατέρας της Αλίκης Καλλέργη- «Το καλύτερο κορίτσι»
07.02.26 , 22:50 Πικέρμι: «Θρασύτατη» διάρρηξη σε σπίτι γιατρών- Πήραν κοσμήματα και χρήματα
07.02.26 , 22:00 Γαλάτσι: Δύο τραυματίες στον Ευαγγελισμό μετά από επίθεση με μαχαίρι
07.02.26 , 21:56 Εξαρθρώθηκε Κύκλωμα Λαθραίων Τσιγάρων - Διακίνηση Και Στην Ευρώπη
07.02.26 , 21:27 Υπόθεση κατασκοπείας: Καθόλου τυχαία η διάταξη ΥΠΕΘΑ για απώλεια ιθαγένειας
07.02.26 , 21:07 Υπόθεση κατασκοπείας: Οι πληρωμές σε κινέζικο νόμισμα και η κρυπτογράφηση
07.02.26 , 20:30 Υπόθεση Παναγόπουλου: Το Οικόπεδο Στον Άγιο Στέφανο Και Τα Ερωτήματα
07.02.26 , 20:05 Καταγγελίες για ηγετική ομάδα ΓΣΕΕ: «Να δούμε εισοδήματα & περιουσιακά»
07.02.26 , 19:00 Hyundai STARIA Camper Concept: Μέσα του κρύβεται ένα... σπίτι
07.02.26 , 18:43 ΕΛΑΣ για επεισόδια ΑΠΘ: «Αναίτια και απρόκλητη επίθεση κατά αστυνομικών»
07.02.26 , 18:05 Χίος: Aεροδιακομιδή 6 παιδιών στην Αθήνα με αεροσκάφος του EKAB
07.02.26 , 17:10 Νεφέλη Τίτα: Η σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
07.02.26 , 16:54 Ελένη Φουρέιρα: Ο γιος της, Ερμής έγινε τριών ετών!
Μαλού: «Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα, δεν έχω τα γνωστά θέματα»
Aυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν εξελίξεις στα επαγγελματικά τους
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι chic εμφανίσεις σε resort του Κουρσεβέλ
Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 79α γενέθλια του πατέρα της με τέλεια τούρτα
Ο Χρήστος Μάστορας για την υγεία του: «Δεν έχω συνέλθει πλήρως»
Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα στο Καραϊσκάκης
Άκης Πετρετζίκης: Ο σοβαρός τραυματισμός του στα γυρίσματα
Άννα Βίσση: Ονειρέμενη απόδραση στο Baden - Baden για την «Απόλυτη»
Τούνη: Το room tour στο πολυτελές ξενοδοχείο που μένει με τον σύντροφο της
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Χίος: Στον Ανακριτή οδηγείται σήμερα ο Μαροκινός / ERT (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στον εισαγγελέα και εν συνεχεία ενώπιον της ανακρίτριας Πρωτοδικών Χίου οδηγήθηκε χθες (6/2) το απόγευμα ο 31χρονος Μαροκινός υπήκοος που έχει ταυτοποιηθεί από άλλους επιζώντες ως ο φερόμενος διακινητής στο πολύνεκρο ναυάγιο ανοικτά της Χίου, όπου τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές κατηγορίες για πρόκληση ναυαγίου με αποτέλεσμα θανάτους, παράνομη διακίνηση μεταναστών και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Χίος: Aεροδιακομιδή 6 παιδιών στην Αθήνα με αεροσκάφος του EKAB

Χίος: Τι υποστήριξε ο Μαροκινός στην απολογία του 

Στο Πρωτοδικείο Χίου ο φερόμενος ως διακινητής μεταναστών / Eurokinissi (ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ)

Χίος: Τι υποστήριξε ο Μαροκινός στην απολογία του 

Στην απολογία του, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ο 31χρονος αρνήθηκε ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους. Φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος είχε πληρώσει χρήματα – περίπου 3.000 ευρώ, που κατέβαλαν οι γονείς του σε άτομο που μιλούσε τουρκικά – για να επιβιβαστεί στο ταχύπλοο με προορισμό την Ελλάδα, και όχι ότι είχε τον ρόλο του οργανωτή ή πλοηγού.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής του έχουν δηλώσει ότι ο πελάτης τους αρνείται κατηγορηματικά τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες και ελπίζει σε μια δίκαιη, ανεπηρέαστη δικαστική διαδικασία.

Xίος: Aπό βαριά χτυπήματα και όχι πνιγμό ο θάνατος των 15 προσφύγων

Προφυλακίστηκε ο Μαροκινός για το ναυάγιο στη Χίο

Αρνήθηκε ότι ήταν ο χειριστής του μοιραίου σκάφους / Eurokinissi (ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ) 

Το ναυάγιο που προκάλεσε την τραγωδία σημειώθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, όταν λέμβος με δεκάδες μετανάστες συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού κατά τη διάρκεια περιπολίας, με αποτέλεσμα την ανατροπή και τη βύθιση.

Στο μεταξύ, τις τελευταίες ώρες ολοκληρώθηκε αεροδιακομιδή έξι τραυματισμένων ανηλίκων μεταναστών από το Νοσοκομείο της Χίου στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα, όπου θα λάβουν περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Πέντε από τα παιδιά φέρουν πολλαπλά κατάγματα και ένα είναι ασυνόδευτο, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΙΟΣ
 |
ΝΑΥΑΓΙΟ
 |
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
 |
ΜΑΡΟΚΙΝΟΣ
 |
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
 |
ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top