Χίος: Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως διακινητής μεταναστών - Τι υποστήριξε

Στον εισαγγελέα και εν συνεχεία ενώπιον της ανακρίτριας Πρωτοδικών Χίου οδηγήθηκε χθες (6/2) το απόγευμα ο 31χρονος Μαροκινός υπήκοος που έχει ταυτοποιηθεί από άλλους επιζώντες ως ο φερόμενος διακινητής στο πολύνεκρο ναυάγιο ανοικτά της Χίου, όπου τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές κατηγορίες για πρόκληση ναυαγίου με αποτέλεσμα θανάτους, παράνομη διακίνηση μεταναστών και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Στο Πρωτοδικείο Χίου ο φερόμενος ως διακινητής μεταναστών / Eurokinissi (ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ)

Χίος: Τι υποστήριξε ο Μαροκινός στην απολογία του

Στην απολογία του, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ο 31χρονος αρνήθηκε ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους. Φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος είχε πληρώσει χρήματα – περίπου 3.000 ευρώ, που κατέβαλαν οι γονείς του σε άτομο που μιλούσε τουρκικά – για να επιβιβαστεί στο ταχύπλοο με προορισμό την Ελλάδα, και όχι ότι είχε τον ρόλο του οργανωτή ή πλοηγού.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής του έχουν δηλώσει ότι ο πελάτης τους αρνείται κατηγορηματικά τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες και ελπίζει σε μια δίκαιη, ανεπηρέαστη δικαστική διαδικασία.

Αρνήθηκε ότι ήταν ο χειριστής του μοιραίου σκάφους / Eurokinissi (ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ)

Το ναυάγιο που προκάλεσε την τραγωδία σημειώθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, όταν λέμβος με δεκάδες μετανάστες συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού κατά τη διάρκεια περιπολίας, με αποτέλεσμα την ανατροπή και τη βύθιση.

Στο μεταξύ, τις τελευταίες ώρες ολοκληρώθηκε αεροδιακομιδή έξι τραυματισμένων ανηλίκων μεταναστών από το Νοσοκομείο της Χίου στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα, όπου θα λάβουν περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Πέντε από τα παιδιά φέρουν πολλαπλά κατάγματα και ένα είναι ασυνόδευτο, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.