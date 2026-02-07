Πικέρμι: «Θρασύτατη» διάρρηξη σε σπίτι γιατρών- Πήραν κοσμήματα και χρήματα

Ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα για τη διάρρηξη σε σπίτι γιατρών στο Πικέρμι / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (7/2/2026)

Θύμα διάρρηξης έπεσε ζευγάρι γιατρών στη Διώνη. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα, οι διαρρήκτες μέσα σε τρία λεπτά πρόλαβαν να πάρουν χρήματα και κοσμήματα αξίας χιλιάδων ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι οι κλοπές στα σπίτια τους τείνουν να γίνουν καθημερινότητα.

«Ανέβηκαν στον πρώτο όροφο και μπήκαν στην κρεβατοκάμαρα. Εδώ λοιπόν είμαστε στην κρεβατοκάμαρα… Τα έκαναν άνω-κάτω, βγάλανε τα συρτάρια, τα έσπασαν αυτά εδώ που είδαμε, άνοιξαν ντουλάπες. Εδώ βρήκανε κοσμήματα», λέει ο κ. Κυριάκος, γιατρός και θύμα της κλοπής.

Πικέρμι - Διώνη: Μέσα σε τρία λεπτά βρήκαν κοσμήματα και χρήματα

Οι θρασύτατοι διαρρήκτες δε χρειάστηκαν περισσότερο από τρία λεπτά για να διαλύσουν μια ολόκληρη κρεβατοκάμαρα, προκειμένου να εντοπίσουν τη λεία τους σε μονοκατοικία όπου διαμένει ένα ζευγάρι γιατρών. Έσπασαν πόρτες, συρτάρια, τα άδειασαν, άνοιξαν ντουλάπες, αδιαφορώντας για τον συναγερμό, ο οποίος χτυπούσε ασταμάτητα και είχε ξεσηκώσει όλη τη γειτονιά στη Διώνη.

«Επειδή μας έχουν ξανακλέψει, τα κοσμήματα που πήρανε τα καλά τα έχουμε αλλού. Αλλά περίπου είναι στις επτά – οκτώ χιλιάδες και πήρανε γύρω στις δύο χιλιάδες λεφτά».

Φαίνεται ότι οι κακοποιοί παρακολουθούσαν τους ιδιοκτήτες της μονοκατοικίας και όταν είδαν ότι φεύγουν έβαλαν σε λειτουργία το σχέδιό τους. Πήδηξαν στον κήπο και στη συνέχεια…

Η διάρρηξη έγινε στις οκτώ το βράδυ. Οι διαρρήκτες έσπασαν το παράθυρο, κατάφεραν να ανοίξουν τη χειρολαβή και πήδηξαν μέσα. Μάλιστα, πάνω στις πολυθρόνες έχουν αφήσει τα αποτυπώματα των παπουτσιών τους.

Πικέρμι - Διώνη: Τους κλέφτες δεν τους σταμάτησε ούτε ο συναγερμός, ούτε ο γείτονας που φώναζε

Ο συναγερμός χτυπούσε, αλλά αυτό δεν τους πτόησε. Ανέβηκαν τρέχοντας στον πάνω όροφο.

«Τα έριξαν όλα πάνω σε ένα σεντόνι και τα πήραν. Μάζεψαν με το σεντόνι και τα πήραν, ακόμη και τις πιτζάμες που ήταν μέσα πήραν».

Ο γείτονας ειδοποίησε την αστυνομία, αλλά οι δράστες είχαν ήδη πάρει τον δρόμο της εξόδου.

«Αυτό ήταν πεσμένο εδώ. Βγήκανε από εδώ, δεν άνοιξαν καν, έπεσαν πάνω και έσπασαν το ρολό».

Όμως δεν είναι η μοναδική περίπτωση, καθώς στο παρελθόν, όπως βλέπετε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, είχαν εισβάλει και σε γειτονικά σπίτια με τον ίδιο τρόπο.

«Χτυπάνε πολύ γρήγορα, μπαίνουν, τα κάνουν άνω-κάτω και φεύγουν», λέει γείτονας.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τους δράστες, οι οποίοι διέφυγαν με ένα μαύρο αυτοκίνητο.