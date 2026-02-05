Ο Χρήστος Μάστορας για την υγεία του: «Δεν έχω συνέλθει πλήρως»

Ταλαιπωρημένος στη νέα του ανάρτηση ο τραγουδιστής

Δείτε το βίντεο που πόσταρε ο Χρήστος Μάστορας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ένα θέμα υγείας ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες ο Χρήστος Μάστορας, ακυρώνοντας κάποιες από τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο δημοφιλής τραγουδιστής πόσταρε βιντεάκι στο Instagram, όπου φαίνεται αρκετά ταλαιπωρημένος, αποκαλύπτοντας ότι ακόμα δεν έχει συνέλθει.

«Αγαπημένα μου φιλαράκια, όπως πιθανόν να έχετε μάθει, είμαι λίγο άρρωστος αυτές τις μέρες. Ακόμα δεν έχω συνέλθει πλήρως, αλλά εξίσου άρρωστο είναι και αυτό που θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα, στο YouTube, με τον τίτλο «Μαργαρίτα». Είναι το πρώτο κεφάλαιο - βιντεοκλίπ, από μία ταινία μεσαίου μήκους που ετοιμάζω εδώ και πολύ καιρό, της οποίας το σενάριο έχω γράψει εγώ και φυσικά θα τη σκηνοθετήσω κιόλας, διότι είμαι μεγάλο ψώνιο. Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό που συμβαίνει και ανυπομονώ να δείτε τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Χρήστος Μάστορας στο insta story του.

Θυμίζουμε ότι ο Χρήστος Μάστορας δεν τραγούδησε στη φιλανθρωπική συναυλία Care is Love που διοργανώθηκε το βράδυ της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου.

Ο δημοφιλής και πολυσυζητημένος καλλιτέχνης θα τραγουδούσε σε μία ειδική βραδιά στο νυχτερινό κέντρο NOX με τον Αντώνη Ρέμο και τη Δέσποινα Βανδή, με σκοπό τη στήριξη της Στέγης Θηλέων Άγιος Αλέξανδρος κι άλλων επιλεγμένων φιλανθρωπικών οργανισμών. 

Ο Χρήστος Μάστορας βρισκόταν σπίτι του με ίωση και υψηλό πυρετό, γεγονός που αναπόφευκτα τον κράτησε μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

