Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία

Ένα 22χρονο κορίτσι στη Νάπολη δολοφονήθηκε από τον ίδιο της τον αδερφό, επειδή... έκανε φασαρία και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί.

Η Ιλένια Μουζέλα ζούσε στην περιοχή Ποντιτσέλ. Το βράδυ Κατά την διάρκεια της νύχτας ο 28χρονος αδελφός της, ο Τζουζέπε, τη μαχαίρωσε πισώπλατα μέχρι θανάτου.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, ο δράστης φέρεται να άφησε την άτυχη κοπέλα, που ψυχορραγούσε, μπροστά σε νοσοκομείο και να απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητο.

Καθοριστικής σημασίας για τις έρευνες ήταν εικόνες από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Τζουζέπε Μουζέλα δολοφόνησε την αδελφή του επειδή, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στους ανακριτές, άκουγε δυνατά μουσική και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί

Τα δύο αδέρφια μέχρι πρόσφατα διατηρούσαν μια καλή σχέση, ωστόσο το κλίμα είχε αλλάξει μεταξύ τους, με συνεχείς εντάσεις.