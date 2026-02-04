Εξώσεις: Τέλος χρόνου για τους ενοικιαστές

Μετά τον Ιούνιο οι πρώτες εκτελέσεις με το νέο πλαίσιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.02.26 , 19:58 Συγκινεί η Δώρα Χρυσικού: «Από την αρχή είπα τον καρκίνο με το όνομά του»
04.02.26 , 19:50 BMW i3: Ξεκίνησε η παραγωγή δοκιμαστικών οχημάτων
04.02.26 , 19:47 Αγρότες: Κατεβαίνουν με τρακτέρ στην Αθήνα Παρασκευή και 13 Φεβρουαρίου!
04.02.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Η Μαριάννα δεν... ψώνισε από το Super Market - Εσύ;
04.02.26 , 19:30 Cash or Trash: Η Μπίλι κατάφερε να ξεγελάσει τον καρντάση Μαυρομάτη!
04.02.26 , 19:08 Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
04.02.26 , 19:03 Εξώσεις: Τέλος χρόνου για τους ενοικιαστές
04.02.26 , 19:03 Νέα ημέρα στο Release Athens x SNF Nostos 2026!
04.02.26 , 18:40 BMW: Αναβαθμίσεις στα μοντέλα της την άνοιξη του 2026
04.02.26 , 18:38 Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
04.02.26 , 18:15 Πυρηνικά όπλα: Εκπνέει η New START και ανοίγει ο ασκός του Αιόλου
04.02.26 , 17:42 Δασκάλα γιόγκα ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων!
04.02.26 , 17:31 Χίος: Συνελήφθη Μαροκινός ως διακινητής
04.02.26 , 17:20 Σίσσυ Χρηστίδου: Οι τρυφερές ευχές στον πατέρα της για τα γενέθλιά του!
04.02.26 , 16:59 Τα F - 35 στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια  με Χέγκσεθ στις ΗΠΑ
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
Eξαφάνιση Λόρας: Γιατί οι γονείς της δεν πάνε στη Γερμανία να την ψάξουν
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Γνωστός τραγουδιστής: «Κατέβηκα από το ταξί & ξάπλωσα στον δρόμο»
«Το Ρουκ Ζουκ μπαίνει στον ''πάγο''. Ενοχλημένη η Ζέτα Μακρυπούλια»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
ακίνητα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις αρχές του καλοκαιριού και όχι νωρίτερα αναμένονται, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, οι πρώτες εκτελέσεις διαταγών απόδοσης μισθίου με βάση τη νέα διαδικασία που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Παρά τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν το προηγούμενο διάστημα περί «εξώσεων εξπρές», το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει μια σειρά από υποχρεωτικές προθεσμίες που καθιστούν χρονικά αδύνατη οποιαδήποτε άμεση απομάκρυνση ενοικιαστή.


Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΩΣΕΙΣ
 |
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ
 |
ΕΞΩΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top