Εξώσεις: Τέλος χρόνου για τους ενοικιαστές

Στις αρχές του καλοκαιριού και όχι νωρίτερα αναμένονται, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, οι πρώτες εκτελέσεις διαταγών απόδοσης μισθίου με βάση τη νέα διαδικασία που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Παρά τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν το προηγούμενο διάστημα περί «εξώσεων εξπρές», το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει μια σειρά από υποχρεωτικές προθεσμίες που καθιστούν χρονικά αδύνατη οποιαδήποτε άμεση απομάκρυνση ενοικιαστή.



