Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της

Στις 22 Φεβρουαρίου η τέλεση του μυστηρίου στην Πεντέλη

Η Μπάγια Αντωνοπούλου διανύει μία από τις πιο φωτεινές και συγκινητικές περιόδους της ζωής της, καθώς η προσωπική της ευτυχία φαίνεται να βρίσκεται στο απόγειό της.

Έγκυος η Μπάγια Αντωνοπούλου - Παντρεύεται τον Νίκο Κώτση

Η γνωστή δημοσιογράφος, που έχει ξεχωρίσει μέσα από την τηλεοπτική της παρουσία σε ενημερωτικές εκπομπές, ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα τόσο σε οικογενειακό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Μαζί με τον σύντροφό της, Νίκο Κώτση, μετρούν αντίστροφα για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, ενώ παράλληλα αποφάσισαν να επισφραγίσουν τη σχέση τους με γάμο.

Μπάγια Αντωνοπούλου: Η συγκινητική της ανάρτηση για τον Γιώργο Παπαδάκη

Η Μπάγια Αντωνοπούλου με τον αγαπημένο της, Νίκο Κώτση / Πηγή: Instagram bayaant

Η Μπάγια Αντωνοπούλου με τον αγαπημένο της, Νίκο Κώτση / Πηγή: Instagram bayaant

Το ζευγάρι, που εδώ και καιρό κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, επέλεξε έναν λιτό αλλά ιδιαίτερα ζεστό γάμο, μακριά από υπερβολές. Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στην εκπομπή Super Κατερίνα, το μυστήριο θα τελεστεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στην Πεντέλη, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Κουμπάροι θα είναι ο Γιάννης και η Ευγενία Φιλιππαίου, δύο πρόσωπα που γνωρίζουν καλά το ζευγάρι και έχουν ξεχωριστή θέση στη ζωή τους.

Αμέσως μετά τον γάμο, θα ακολουθήσει ένα χαλαρό γαμήλιο πάρτι στο σπίτι της Μπάγιας Αντωνοπούλου και του Νίκου Κώτση, με φίλους και συγγενείς, σε κλίμα οικείο και γεμάτο χαμόγελα. Άλλωστε, η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει απόλυτα τη φιλοσοφία τους: να ζουν τις σημαντικές στιγμές με απλότητα και αληθινή χαρά.

Η γνωριμία τους έγινε πριν από μερικά χρόνια, μέσα από τον επαγγελματικό τους κύκλο. Η κοινή τους αγάπη για τη δημοσιογραφία και την ενημέρωση στάθηκε η αφορμή για να έρθουν κοντά, με τη σχέση τους να εξελίσσεται σταδιακά και χωρίς βιασύνη. Όσοι τους γνωρίζουν κάνουν λόγο για ένα δεμένο ζευγάρι, που στηρίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση και την κατανόηση.

Η εγκυμοσύνη της Μπάγιας Αντωνοπούλου ήρθε να ολοκληρώσει με τον πιο τρυφερό τρόπο αυτή τη νέα κοινή πορεία, γεμίζοντάς τους προσμονή και ενθουσιασμό. Όπως όλα δείχνουν, το 2026 θα είναι μια χρονιά-ορόσημο για τους δυο τους, με τον γάμο και τον ερχομό του μωρού να σηματοδοτούν ένα νέο, όμορφο κεφάλαιο ζωής.

ΜΠΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΝΙΚΟΣ ΚΩΤΣΗΣ
