Κίνδυνος για 18.000 επιχειρήσεις να μην εκδίδουν νόμιμα τιμολόγια από 12/2

Η ΑΑΔΕ τους αποστέλλει e-mail προειδοποιώντας για κυρώσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.01.26 , 18:16 Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το C-130 με τις σορούς των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ
29.01.26 , 18:04 MAN Truck & Bus: Πόσα οχήματα πούλησε το 2025
29.01.26 , 18:00 Κακοκαιρία Kristin: Ήχησε το 112 στη Ροδόπη για πιθανή υπερχείλιση ποταμών
29.01.26 , 17:50 Τρισάγιο για τους 7 νεκρούς στην Τιμισοάρα: «Λύγισε» ο Μητροπολίτης Ιωάννης
29.01.26 , 17:44 Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε η μπέμπα»
29.01.26 , 17:42 Κίνδυνος για 18.000 επιχειρήσεις να μην εκδίδουν νόμιμα τιμολόγια από 12/2
29.01.26 , 17:20 Σάκης Αρναούτογλου: Το δημόσιο μήνυμα για τον θάνατο της μητέρα του
29.01.26 , 16:59 Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
29.01.26 , 16:47 Βιολάντα: Βουβός πόνος στο τελευταίο «αντίο» στην Αναστασία
29.01.26 , 16:46 Κέλλυ Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη
29.01.26 , 16:41 Δένδιας: Yποδέχθηκε στον «Κίμωνα» τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρέν
29.01.26 , 15:42 Βιολάντα: Τι κατέθεσε ο ιδιοκτήτης για τη φονική έκρηξη
29.01.26 , 15:38 Φωτιά Βιολάντα: Το Star στο σημείο της τραγωδίας με τις δεξαμενές προπανίου
29.01.26 , 15:37 Επείγουσα αεροδιακομιδή νεογνού λόγω λοίμωξης
29.01.26 , 15:11 Πρόγραμμα Δωρεάς Τροφίμων «Θρέφουμε με αγάπη» της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Θα έρθουν οι φίλοι σου το Σαββατοκύριακο; Φτιάξε τους αυτό το υπέροχο γλυκό
Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Πέθανε η μητέρα του
Βάρκιζα: Υποχώρησε τμήμα της παραλίας Κανάρια - Αποκλεισμένη η περιοχή
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Σταυρούλας - Συντετριμμένα τα 3 παιδιά της
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Με chic total black look και YSL τσάντα
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφία Eurokinissi
ΑΑΔΕ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύο εβδομάδες απέμειναν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (12/02), που έχουν 38.000 επιχειρήσεις, με τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, για να δηλώσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, είτε τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με τον οποίο έχουν συμβληθεί, είτε ότι θα χρησιμοποιούν το timologio της ΑΑΔΕ.

Και, στη συνέχεια, έχουν μέχρι τις 31/3 περιθώριο για να προσαρμόσουν τα συστήματά τους.

ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα για χιλιάδες μητέρες με 680 ευρώ τον μήνα

Πόσες εξ αυτών το έχουν κάνει μέχρι σήμερα;

Μόλις 19.961, δηλαδή το 53% του συνόλου, σύμφωνα με ενημέρωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Μεταξύ των υπολοίπων 18.000, που δεν έχουν κάνει ακόμα τη σχετική δήλωση, υπάρχουν και 3.300 επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν, είτε πάροχο, είτε το timologio ή το myDATAapp, αλλά δεν το έχουν δηλώσει.

Τι σημαίνει για όσους δεν το πράξουν έως τις 12 Φεβρουαρίου;

Ότι τα τιμολόγιά τους, που θα εκδοθούν χωρίς πάροχο ή εκτός των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp, δεν θα είναι νόμιμα από 13 Φεβρουαρίου και μετά, αφού η μη έκδοση με έναν από τους παραπάνω δύο νομίμους τρόπους ισοδυναμεί, βάσει νόμου, με μη έκδοση. Αυτό σημαίνει πρόστιμο ίσο με 50% του ΦΠΑ για κάθε παραστατικό, που θα βρεθεί από τον έλεγχο ότι δεν εκδόθηκε νόμιμα.

Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις: Οι ημερομηνίες - κλειδιά

Για τον σκοπό αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποστέλλει σήμερα e-mail υπενθύμισης, με το οποίο καλεί όσους έχουν καθυστερήσει, να σπεύσουν να δηλώσουν τον πάροχο ή τη χρήση των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΑΔΕ
 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top