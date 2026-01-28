Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα

Χαλαρές οικογενειακές στιγμές για τον χρυσό Ολυμπιονίκη

Celebrities & Gossip Νεα
Πύρρος Δήμας: «Το θέμα είναι να μάθεις στα παιδιά σου να αγαπάνε ανθρώπους που τους σέβονται»
Ο Πύρρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκαφίδα απόλαυσαν μία υπέροχη βόλτα με την ενός έτους κόρης τους, Ελευθερία και ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι στα νότια προάστια.  

Πύρρος Δήμας - Αφροδίτη Σκαφίδα: Με την κόρη τους σε φιλανθρωπική εκδήλωση

Οι ευτυχισμένοι γονείς, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας και τις κοσμικές εμφανίσεις, πέρασαν χαμογελαστοί όμορφες οικογενειακές στιγμές με την κόρη τους, Ελευθερία, στη Γλυφάδα και τον γιο του Χρυσού Ολυμπιονίκη, Νικόλα.

Ο Πύρρος Δήμας «λύγισε» στη βάπτιση της κόρης του- Ποιοι διάσημοι πήγαν

Δείτε φωτογραφίες του Πύρρου Δήμα και της Αφροδίτης Σκαφίδα:

Φωτογραφίες: NDP

Yπενθυμίζουμε ότι η σχέση του Πύρρου Δήμα και της Αφροδίτης Σκαφίδα ξεκίνησε διακριτικά πριν από μερικά χρόνια, με αποκορύφωμα τη γέννηση της κόρης τους τον Απρίλιο του 2024. Όπως είχε αποκαλύψει η αθλήτρια σε συνέντευξή της για τη γνωρισμία τους: «Γνωριστήκαμε τυχαία. Ήμασταν φίλοι στο Facebook και δεν ήμουν σίγουρη ότι ήταν αυτός. Κάποια στιγμή μας καλέσανε στη Θεσσαλονίκη από το Ολυμπιακό μουσείο και εμφανίστηκα μπροστά του. Δεν είχα κανονίσει κάποιο μέσο να με μεταφέρει από το αεροδρόμιο και μου λέει: έλα στο ταξί μου. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Δεν είχα άλλη επιλογή ήμουν μόνη μου, ήταν ανάγκη να πω στο ταξί αλλά και τύχη. Θα πάμε μου λέει στα μπουζούκια αλλά μην το πεις σε κανέναν γιατί έχουμε κλείσει για 2-3 άτομα. Ήμασταν με έναν φίλο μας εκεί παρέα και ο Πύρρος γυρίζει και με φιλάει στο στόμα! Και κάθομαι και σκέφτομαι εκείνη την ώρα: Αφού δεν έφυγε το χέρι μου… Με ξάφνιασε».

Ενώ για το πώς νιώθει που έγινε μητέρα, η Αφροδίτη Σκαφιδά έχει εξομολογηθεί ότι: «Ήθελα πάρα πολύ να γίνω μαμά. Είχαμε κάνει μια συζήτηση με τον Πύρρο, εκείνος μου είχε πει ότι δε θέλει να κάνει αλλά παιδιά, εγώ του είχα πει ότι θέλω να ζήσω τη μητρότητα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πραγματικά ό,τι έκανε, το έκανε για μένα. Ήθελε να με δει ευτυχισμένη. Σε μια συζήτηση που είχαμε, τον ρώτησα ποιο από τα πέντε παιδιά του αγαπά περισσότερο, μου έδειξε το χέρι του και μου είπε, “τα δάχτυλά μου είναι πέντε, όποιο και να κόψω θα πονάει. Και τα πέντε παιδιά μου τα αγαπάω το ίδιο”. Και ισχύει αυτό, αγαπάει την κόρη μας σαν να είναι το πρώτο του παιδί».

