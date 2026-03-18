Ευχάριστα τα νέα για την Klavdia - Ανανέωσε το συμβόλαιό της

Σε λίγες ημέρες θα ανακοινωθούν οι νέες συνεργασίες της τραγουδίστριας

Δείτε το Official Music Video του τραγουδιού Συντρίμμια της Klavdia
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Klavdia ανανέωσε τη συνεργασία της με την Arcade Music και την Panik Records, υπογράφοντας νέα συμβόλαια.
  • Η συνεργασία ξεκίνησε το 2022 και έχει αποφέρει πολλές επιτυχίες, όπως το no1 single "Lonely Heart".
  • Η Klavdia εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2025, κατακτώντας την 6η θέση, την υψηλότερη της χώρας εδώ και 13 χρόνια.
  • Έχει συνεργαστεί με διεθνείς καλλιτέχνες, όπως ο Edward Maya, και έχει πραγματοποιήσει μεγάλες εμφανίσεις.
  • Το 2025 μπήκε στη λίστα Forbes 30 Under 30 και έγινε πρέσβειρα της καμπάνιας Equal του Spotify.

Η Arcade Music, η Klavdia κι η Panik Records ανανεώνουν την άκρως επιτυχημένη συνεργασία τους που έχει χαρίσει συναρπαστικά τραγούδια και μεγάλες μουσικές στιγμές ξεπερνώντας τα ελληνικά σύνορα.

Ο συνυδριτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, η Klavdia και οι παραγωγοί της Arcade Music «σφράγισαν» τη συνέχεια της κοινής διαδρομής υπογράφοντας την ανανέωση των συμβολαίων παρουσία όλου του team της δισκογραφικής εταιρείας, μέσα σε κλίμα χαρά και ενθουσιασμού.

Μάλιστα, σε λίγες ημέρες θα ανακοινωθούν οι νέες διεθνείς συνεργασίες – έκπληξη που έχουν ήδη δρομολογηθεί και σίγουρα θα συναρπάσουν.

Η συνεργασία της Panik με την Klavdia και την ομάδα δημιουργών Arcade ξεκίνησε το 2022 και από την πρώτη στιγμή μετρά επιτυχίες εντός και εκτός Ελλάδας. Το πρώτο τους single «Lonely Heart» έγινε no1 στη λίστα Shazam Discovery κι ακολούθησαν πολυπλατινένια και χρυσά hits όπως τα «Χαράματα», «Βασανίζομαι», «Νύχτα Μου Μεγάλη», «Συντρίμμια» και το πρόσφατο «Άνεμος».

Μεγάλο ορόσημο αποτέλεσε η εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2025 με την «Αστερομάτα», όπου η Klavdia κατέκτησε την 6η θέση, την υψηλότερη της χώρας εδώ και 13 χρόνια. Ταυτόχρονα άνοιξαν και καλλιτεχνικοί δρόμοι στο εξωτερικό, με τη σαγηνευτική ερμηνεύτρια να κάνει διεθνείς συνεργασίες, όπως για παράδειγμα με τον βραβευμένο με billboard Ρουμάνο δημιουργό και παραγωγό Edward Maya.

Παράλληλα, η Klavdia έχει κάνει μεγάλες επί σκηνής συνεργασίες και περιοδείες όπως με τον Διονύση Σαββόπουλο, τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Γιώργο Σαμπάνη, αλλά και εμφανίσεις σε διεθνούς εμβέλειας χώρους, όπως το Καλλιμάρμαρο (τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντίδη) και το Ηρώδειο (με τον Σταμάτη Κραουνάκη, στην «Αριστοφάνεια» του Χρήστου Λεοντή).

Τέλος, μέσω της Panik, το 2025 η Klavdia μπήκε στην ελληνική λίστα του Forbes 30 Under30 κάτι που ελάχιστοι τραγουδιστές έχουν καταφέρει, έγινε πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal του Spotify για την ισότητα των φύλων και εμφανίστηκε σε banner στη φημισμένη Times Square της Νέας Υόρκης, ενώ βρέθηκε στην κορυφή των αναζητήσεων της Google για το 2025.

