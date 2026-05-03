Porsche Cayenne Coupé Electric: Η σχεδίαση που βελτιώνει τις επιδόσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το εντυπωσιακό μοντέλο

Τα νέα μοντέλα Cayenne Coupé συνδυάζουν επιβλητική παρουσία με την εμβληματική γραμμή οροφής της 911 – γνωστή εντός της Porsche ως «flyline». Τα μοντέλα coupé διαφέρουν από την κολόνα Α και πίσω, ενώ το παρμπρίζ έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την έκδοση Coupé. Η προσαρμοζόμενη πίσω αεροτομή ενσωματώνεται αρμονικά στο αμάξωμα, ενώ ο τρόπος που το πίσω παρμπρίζ είναι τοποθετημένο στο ίδιο επίπεδο, με λιγότερους αρμούς, εξασφαλίζει μια καθαρή και μοντέρνα εμφάνιση. Το σχήμα coupé με την κεκλιμένη γραμμή οροφής συμβάλλει στη μείωση της αντίστασης αέρα. Ο συντελεστής cd του νέου μοντέλου είναι 0,23 (έναντι 0,25 του SUV).

Αυτό αυξάνει την συνδυασμένη αυτονομία WLTP της Cayenne Coupé Electric κατά έως 18 χιλιόμετρα, φτάνοντας έως τα 669 km, ανάλογα με το μοντέλο, σε σύγκριση με το SUV. Το σύστημα Porsche Active Aerodynamics περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως κινούμενα πτερύγια ψύξης αέρα και προσαρμοζόμενη πίσω αεροτομή.

Σπορ αναλογίες με εξαιρετική καθημερινή πρακτικότητα
Με μήκος 4.985 χιλιοστά και πλάτος 1.980 mm (εξαιρώντας τους καθρέπτες), η πλήρως ηλεκτρική Cayenne Coupé έχει τις ίδιες διαστάσεις μήκους και πλάτους με το SUV μοντέλο. Ωστόσο, το υψηλότερο σημείο του αυτοκινήτου είναι 24 mm χαμηλότερο, στα 1.650 mm. Παρά τις σπορ γραμμές της, η coupé προσφέρει υψηλό επίπεδο πρακτικότητας, με όγκο φόρτωσης από 534¹ έως 1.347 λίτρα και έναν μπροστινό χώρο αποσκευών που χωρά επιπλέον 90 λίτρα. Τα πίσω καθίσματα – διαθέσιμα σε διάταξη δύο θέσεων ή 2+1 – ρυθμίζονται ηλεκτρικά κατά δύο τρόπους. Όπως και στο SUV, διατίθεται κοτσαδόρος με δυνατότητα ρυμούλκησης έως 3,5 τόνους. Για πελάτες με αυξημένες απαιτήσεις ανθεκτικότητας, διατίθεται επίσης πακέτο off-road για το Coupé.

Τρία μοντέλα κατά την κυκλοφορία -
Τα μοντέλα Cayenne Electric Coupé αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα τριμερή γκάμα των SUV ως προς τις εκδόσεις κίνησης και μπορούν να παραγγελθούν άμεσα:
Cayenne Coupé Electric με 300 kW (408 PS), ισχύ overboost με Launch Control 325 kW (442 PS), 0–100 km/h σε 4,8 δευτερόλεπτα, μέγιστη ταχύτητα 230 km/h, τιμή στη Γερμανία από 109.000 ευρώ 
Cayenne S Coupé Electric με 400 kW (544 PS), ισχύ overboost με Launch Control 490 kW (666 PS), 0–100 km/h σε 3,8 δευτερόλεπτα, μέγιστη ταχύτητα 250 km/h, τιμή στη Γερμανία από 130.300 ευρώ 
Cayenne Turbo Coupé Electric με 630 kW (857 PS), ισχύ overboost με Launch Control 850 kW (1.156 PS), 0–100 km/h σε 2,5 δευτερόλεπτα, μέγιστη ταχύτητα 260 km/h, τιμή στη Γερμανία από 168.500 ευρώ.

 Όλες οι τιμές για τη γερμανική αγορά περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19% και ειδικό εξοπλισμό αναλόγως τη χώρα.

Η γκάμα συστημάτων ανάρτησης αντιστοιχεί σε αυτή των SUV μοντέλων. Η Coupé διαθέτει ως τυπικό εξοπλισμό προσαρμοζόμενη αεροανάρτηση με Porsche Active Suspension Management (PASM). Για την Cayenne S Coupé Electric και την Cayenne Turbo Coupé Electric, το ενεργό σύστημα ανάρτησης Porsche Active Ride διατίθεται προαιρετικά. Η ενεργή τετραδιεύθυνση με γωνία διεύθυνσης έως πέντε μοίρες μπορεί να προστεθεί σε όλα τα μοντέλα.

Χάρη στην τεχνολογία 800 volt, η Cayenne Coupé Electric φορτίζει με έως 390 kW σε κατάλληλο σταθμό ταχείας φόρτισης DC και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ακόμη και με έως 400 kW. Ταχύτητες φόρτισης AC έως 11 kW είναι διαθέσιμες με τον τυπικό ενσωματωμένο (on-board) φορτιστή. Διατίθεται δυνατότητα φόρτισης έως 22 kW ως προαιρετικός εξοπλισμός.

 

 

