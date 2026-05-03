Έγκλημα Νέα Μάκρη: Πώς στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον άτυχο 36χρονο

Τον χτύπησαν με ξύλινα κοντάρια και μεταλλικούς σωλήνες

03.05.26 , 20:10 Έγκλημα Νέα Μάκρη: Πώς στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον άτυχο 36χρονο
Πηγή: Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Γύγος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (3/5/2026)
Στη Νέα Μάκρη, ενέδρα θανάτου φέρεται να είχε στήσει μία 30χρονη γυναίκα, η οποία, κατηγορείται πως μαζί με ακόμη τέσσερα άτομα χτύπησε μέχρι θανάτου τον 36χρονο πρώην σύντροφό της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη του Star Αλέξανδρου Γύγου, η 30χρονη, μαζί με τον αδελφό της, τον 40χρονο νυν σύντροφό της και δύο αγνώστους, φέρονται να επιτέθηκαν στον άτυχο άνδρα σε ένα οικόπεδο επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι όπου έμενε με τον πατέρα του.

Οι δράστες, του έστησαν ενέδρα και φέρεται να τον ξυλοκόπησαν άγρια με ξύλινα κοντάρια και μεταλλικούς σωλήνες, προκαλώντας του βαριά τραύματα και πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε. Πριν καταλήξει, φέρεται να πρόλαβε να αποκαλύψει στον πατέρα του τα πρόσωπα που τον χτύπησαν.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα έρευνες, συλλέγοντας στοιχεία από τον χώρο της επίθεσης, ενώ βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρεται να κατέγραψε τις κινήσεις των οχημάτων των δραστών.

Οι Αρχές συνέλαβαν τρεις εμπλεκόμενους, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και των δύο άγνωστων συνεργών.

 

