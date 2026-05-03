Μια σκηνή γεμάτη ένταση, άγχος και απόλυτη ανατροπή εκτυλίχθηκε στο Lingo, με την Έφη και την Άννα να κερδίζουν τις εντυπώσεις σε έναν γύρο που τα είχε… όλα.

Από την αρχή, η πίεση ήταν εμφανής. «Κάτι παθαίνετε με το πρώτο», ακούστηκε από τον Νίκο Μουτσινά, με την απάντηση να έρχεται άμεσα: «Είναι το άγχος».

Και πράγματι, το άγχος φάνηκε να επηρεάζει τις παίκτριες, καθώς ο χρόνος κυλούσε και οι σωστές λέξεις δεν έρχονταν εύκολα.

Όλα όμως άλλαξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Με το γράμμα «Θ» να δίνεται και τον χρόνο να μετρά αντίστροφα, η απάντηση ήρθε σχεδόν εκρηκτικά: «Θερμό! Θήτα, έψιλον, ρο, μι, όμικρον». Και τότε ήρθε η στιγμή της ανατροπής.

«Αμάν, αμάν, τι ανατροπή ήταν αυτή!» σχολίασε ενθουσιασμένος ο παρουσιαστής, και συμπλήρωσε: «Το ’φερες, το ’φερες».

Η σωστή λέξη χάρισε στις παίκτριες 400 ευρώ, με τον παρουσιαστή να τονίζει: «Τετρακόσια ευρώ από το πουθενά!», αποτυπώνοντας το πόσο ξαφνικά άλλαξε η ροή του παιχνιδιού.

Η στιγμή αυτή απέδειξε για ακόμα μια φορά πως στο Lingo τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ένα δευτερόλεπτο μπορεί να αλλάξει τα πάντα και μια λέξη αρκεί για να μετατρέψει το άγχος σε νίκη.

Η Έφη και η Άννα κατάφεραν να διαχειριστούν την πίεση και να γυρίσουν το παιχνίδι υπέρ τους, προσφέροντας μια από τις πιο χαρακτηριστικές ανατροπές της σεζόν.

