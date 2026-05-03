Επίθεση δέχθηκε ένας πορτιέρης μπαρ στο Ηράκλειο της Κρήτης τα ξημερώματα Πρωτομαγιάς. Βίντεο δείχνει τους δράστες να τον κυνηγούν για να τον παρασύρουν με αυτοκίνητο. Τις πληροφορίες έχει ο Αλέξανδρος Γύγος.

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης του Star στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τη Ράνια Τραγόμαλλου, σκηνές ακραίας βίας εκτυλίχθηκαν έξω από το μπαρ στο Ηράκλειο.

Δύο αδέρφια, 23 και 18 ετών και ένας ανήλικος φέρεται να είναι μέσα στο λευκό αυτοκίνητο όπως βλέπουμε σε πλάνα βίντεο. Νωρίτερα, τους είχε απαγορευτεί η είσοδος στο μπαρ. Μαχαίρωσαν στο πόδι τον πορτιέρη, και πυροβόλησαν στον αέρα. Επιστρέφουν και επιχειρούν να παρασύρουν τον 57χρονο πορτιέρη, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Κάνουν διάφορους ελιγμούς και, τελικά, προσκρούουν σε παρκαρισμένο όχημα.

Μάλιστα εκείνη τη στιγμή βλέπουμε τον οδηγό και αυτόν που κάθεται στα πίσω καθίσματα να βγαίνουν και να το βάζουν στα πόδια. Ως βασικός δράστης φέρεται ο 23χρονος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ οι υπόλοιποι αναζητούνται.

Ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

