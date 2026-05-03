Εκτοξεύθηκαν οι πρώτοι ελληνικοί δορυφόροι για την παρακολούθηση πυρκαγιών

Μέσω προηγμένων θερμικών αισθητήρω θα παρέχουν συνεχή εικόνα

Ελλαδα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εκτοξεύθηκαν τέσσερις ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι για παρακολούθηση πυρκαγιών από τη SpaceX.
  • Το σύστημα αναπτύχθηκε από την OroraTech και ενισχύει την Πολιτική Προστασία και την κλιματική ανθεκτικότητα της χώρας.
  • Οι δορυφόροι παρέχουν δεδομένα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.
  • Δύο πειραματικοί μικροδορυφόροι τέθηκαν επίσης σε τροχιά για παρατήρηση της Γης και επικύρωση ελληνικών διαστημικών τεχνολογιών.
  • Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στήριξη από τον ΕΛΚΕΔ και την ESA.

Τέσσερις ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια και βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας.

Το σύστημα, που αναπτύχθηκε από την OroraTech, αποτελεί το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 Με την αξιοποίησή του, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόληψη, την ετοιμότητα και την άμεση απόκριση των αρμόδιων αρχών. Τα δεδομένα θα ενσωματωθούν στον Κυβερνητικό Κόμβο Παρατήρησης της Γης, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον επιχειρησιακής πληροφόρησης για τη Δημόσια Διοίκηση.

Οι τέσσερις εξειδικευμένοι θερμικοί δορυφόροι έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση και την παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο

Μέσω προηγμένων θερμικών αισθητήρων, θα παρέχουν συνεχή εικόνα της εξέλιξης των πυρκαγιών, δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού εστιών και ακριβή αποτύπωση των επιπτώσεων.

Παράλληλα, οι νέοι δορυφόροι παρέχουν υψηλής ακρίβειας πληροφορίες για τη θερμοκρασία των θαλάσσιων υδάτων, των παράκτιων περιοχών και των εσωτερικών υδάτινων σωμάτων (λίμνες και ταμιευτήρες) της χώρας, καθώς και για ποικίλες κατηγορίες χρήσεων γης — από αγροτικές και δασικές εκτάσεις έως αστικό ιστό και υγροτόπους. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν καθοριστικά στη συστηματική παρακολούθηση κρίσιμων περιβαλλοντικών και κλιματικών παραμέτρων, ενισχύοντας την ικανότητα της χώρας για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε τομείς όπως η προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η αγροτική παραγωγή και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Στο πλαίσιο της ίδιας αποστολής, τέθηκαν επίσης σε τροχιά δύο πειραματικοί μικροδορυφόροι για την παρατήρηση της Γης και προηγμένων τεχνικών συνδεσιμότητας, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν για την παροχή δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τόσο σε εφαρμογές όπως ανίχνευση πλοίων, παρακολούθηση παράκτιων πλημμυρών, γεωργικών εκτάσεων και μεταβολών στη χρήση γης, όσο και για την επικύρωση προηγμένων ελληνικών διαστημικών τεχνολογιών σε τροχιά, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων εφαρμογών οπτικών επικοινωνιών με λέιζερ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποστολή της Hellenic Space Dawn είναι το πρώτο ελληνικό δίδυμο CubeSat για παρατήρηση της Γης, σχεδιασμένο να επικυρώσει προηγμένες ελληνικές διαστημικές τεχνολογίες, τόσο σε τροχιά όσο και στο έδαφος.

Πρόκειται για ένα ακόμα επιτυχημένο ορόσημο στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, που ενισχύει σταθερά τις δυνατότητες της Ελλάδας στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τον Γενικό Γραμματέα Κωνσταντίνο Καράντζαλο, με τη στήριξη του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) και την αξιοποίηση σημαντικών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

