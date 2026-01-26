LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης

«Τέλος στα ψέματα για τα Ίμια»

Στην εκπομπή LEADERS στις 26.01.2026 με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Βατραχάνθρωπος – ΟΥΚ Τάσος Χατζαντώνης αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές από τη βραδιά των Ιμίων και εξηγεί αν έπρεπε τελικά να σηκωθεί το μοιραίο ελικόπτερο ή αν υπήρχαν άλλες εναλλακτικές επιλογές στο επιχειρησιακό πεδίο. Μέσα από τη μαρτυρία του επιχειρεί να βάλει «τέλος στα ψέματα για τα Ίμια» και να φωτίσει κρίσιμες λεπτομέρειες που σημάδεψαν τη νεότερη ελληνική ιστορία.

ΙΜΙΑ
ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ
LEADERS
ΟΥΚ
