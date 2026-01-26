Στην εκπομπή LEADERS στις 26.01.2026 με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Βατραχάνθρωπος – ΟΥΚ Τάσος Χατζαντώνης αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές από τη βραδιά των Ιμίων και εξηγεί αν έπρεπε τελικά να σηκωθεί το μοιραίο ελικόπτερο ή αν υπήρχαν άλλες εναλλακτικές επιλογές στο επιχειρησιακό πεδίο. Μέσα από τη μαρτυρία του επιχειρεί να βάλει «τέλος στα ψέματα για τα Ίμια» και να φωτίσει κρίσιμες λεπτομέρειες που σημάδεψαν τη νεότερη ελληνική ιστορία.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
«Τέλος στα ψέματα για τα Ίμια»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Back to Top