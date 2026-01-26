Εκθαμβωτική ήταν η Αλεξάνδρα Νίκα σε πρόσφατη εμφάνισή της. Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, με τον οποίο έχουν αποκτήσει έναν γιο, ήταν καλεσμένη σε γάμο φιλικών της προσώπων και επέλεξε να φορέσει μία παραμυθένια black lace δημιουργία. Το ρούχο δια χειρός Celia Kritharioti, επιβεβαίωσε το διαχρονικό γούστο της επιχειρηματία και την αγάπη της για την υψηλή ραπτική.

Η Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξε ένα μαύρο maxi φόρεμα από διάφανη δαντέλα, που αποδείχθηκε η απόλυτη κίνηση ματ: ένας συνδυασμός εκθαμβωτικής θηλυκότητας και αριστοκρατικής κομψότητας.

Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο

Το συγκεκριμένο σχέδιο αγκαλιάζει υπέροχα την καλλίγραμμη σιλουέτα της Αλεξάνδρας Νίκα, ενώ τα κοντά μανίκια από διαφάνεια και λεπτομέρειες από βελούδο τονίζουν τη γραμμή του φορέματος. Το look της επιχειρηματία ολοκληρώθηκε με ψηλοτάκουνα πέδιλα, sleek χτένισμα, έντονο makeup και διακριτικά κοσμήματα.

Η προτίμηση της Αλεξάνδρας Νίκα στην κορυφαία Ελληνίδα σχεδιάστρια δεν είναι τυχαία, καθώς η Celia Kritharioti είχε υπογράψει και το εντυπωσιακό νυφικό της. Ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Ιουλίου του 2025, σε μια παραμυθένια τελετή στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου στο Grand Resort Lagonissi. Σε στενό κύκλο 20 ατόμων, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον Έρικ Βασιλάτο, η Αλεξάνδρα Νίκα ήταν μια από τις πιο όμορφες νύφες, φορώντας μια δημιουργία με βαθύ ντεκολτέ και αμέτρητα κεντημένα πετράδια.

Το νυφικό της Αλεξάνδρας Νίκα ήταν βγαλμένο από παραμύθι! /Φωτο Instagram

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν η Μαριάννα Λάτση και ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Έρικ Βασιλάτος, του οποίου το παιδί είχε βαπτίσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Πέτρος Στάθης, ο Τζορτζ Τσούνης, η Χάλα Χούρι, η Ράνα Ζέιν, η οικογένεια του Νίκου Πατέρα, η Ιφιγένεια Πρωτονοτάριου, ο Πάρης Κασιδόκωστας, η Τάμτα, ο Αντώνης Ξυλάς, η οικογένεια Τρύφωνα, η οικογένεια Τσάκου, καθώς και ο Γιάννης Μωράκης, στην επιχείρηση του οποίου τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Aπό τους καλεσμένους είχε ζητηθεί να μην τραβήξουν φωτογραφίες και να μην αναρτηθεί τίποτα στα social media από τη λαμπερή βραδιά.