Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο

Δημιουργία Celia Kritharioti το φόρεμα της συζύγου του Κωνσταντίνου Αργυρού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.01.26 , 15:52 MasterChef: «Αυτοί που θα κάνουν τις δύο πιο αδύναμες προσπάθειες... έξω»
26.01.26 , 15:37 Πατροκτόνος Γλυφάδα: Tι Αποκάλυψε Συγγενής Για Τον Δράστη
26.01.26 , 15:37 Robert Burns: Άκουσες χθες στο σταθμό του μετρό Συντάγματος γκάιντες;
26.01.26 , 15:23 Εξαφάνιση Κρήτη: Θέλουμε Να Βρεθεί Είτε Ζωντανός Είτε Νεκρός
26.01.26 , 15:16 Σία Κοσιώνη: Βγήκε από την εντατική - Αισιόδοξη εξέλιξη για την υγεία της!
26.01.26 , 15:13 Μαζωνάκης: Ο Stef Καλείται Να Δώσει Γραπτές Εξηγήσεις
26.01.26 , 15:03 Σέρρες: Τον εγκλεισμό της σε ψυχιατρείο, ζητά ο σύζυγος της καθηγήτριας
26.01.26 , 14:55 Οι εγγραφές για τον «Δρόμο Εκεχειρίας 2026» ξεκίνησαν!
26.01.26 , 14:46 Φωτιά Βιολάντα: «Υποχώρησε το πάτωμα κι έπεσαν μέσα στη φωτιά»
26.01.26 , 14:46 Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
26.01.26 , 14:04 Cash or Trash: Για πρώτη φορά κόσμημα με την υπογραφή των Tiffany's!
26.01.26 , 13:43 Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
26.01.26 , 13:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσίας για δύο κατηγορουμένους στην Κρήτη
26.01.26 , 13:26 Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
26.01.26 , 13:13 Οι Ιάπωνες αποχαιρέτησαν τα τελευταία δίδυμα πάντα της χώρας
Φωτιά Βιολάντα: «Υποχώρησε το πάτωμα κι έπεσαν μέσα στη φωτιά»
Eύη Βατίδου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
«Λύγισε» η Χρηστίδου: «Προκάλεσα κακό χωρίς να το θέλω»
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Φωτιά «Βιολάντα»: Τα πιθανά αίτια της έκρηξης με τις νεκρές εργαζόμενες
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Τσακίρογλου: «Η Διαβάτη θα κερδίσει το στοίχημα γιατί την έχω ανάγκη»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εκθαμβωτική ήταν η Αλεξάνδρα Νίκα σε πρόσφατη εμφάνισή της. Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, με τον οποίο έχουν αποκτήσει έναν γιο, ήταν καλεσμένη σε γάμο φιλικών της προσώπων και επέλεξε να φορέσει μία παραμυθένια black lace δημιουργία. Το ρούχο δια χειρός Celia Kritharioti, επιβεβαίωσε το διαχρονικό γούστο της επιχειρηματία και την αγάπη της για την υψηλή ραπτική.

Αλεξάνδρα Νίκα: Ο Αργυρός junior κάνει τα πρώτα του βήματα

Η Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξε ένα μαύρο maxi φόρεμα από διάφανη δαντέλα, που αποδείχθηκε η απόλυτη κίνηση ματ: ένας συνδυασμός εκθαμβωτικής θηλυκότητας και αριστοκρατικής κομψότητας.

Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο

Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο

Το συγκεκριμένο σχέδιο αγκαλιάζει υπέροχα την καλλίγραμμη σιλουέτα της Αλεξάνδρας Νίκα, ενώ τα κοντά μανίκια από διαφάνεια και λεπτομέρειες από βελούδο τονίζουν τη γραμμή του φορέματος. Το look της επιχειρηματία ολοκληρώθηκε με ψηλοτάκουνα πέδιλα, sleek χτένισμα, έντονο makeup και διακριτικά κοσμήματα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alexandra (@alexandra.nika)

Η προτίμηση της Αλεξάνδρας Νίκα στην κορυφαία Ελληνίδα σχεδιάστρια δεν είναι τυχαία, καθώς η Celia Kritharioti είχε υπογράψει και το εντυπωσιακό νυφικό της. Ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Ιουλίου του 2025, σε μια παραμυθένια τελετή στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου στο Grand Resort Lagonissi. Σε στενό κύκλο 20 ατόμων, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον Έρικ Βασιλάτο, η Αλεξάνδρα Νίκα ήταν μια από τις πιο όμορφες νύφες, φορώντας μια δημιουργία με βαθύ ντεκολτέ και αμέτρητα κεντημένα πετράδια.

αλεξανδρα νικα

Το νυφικό της Αλεξάνδρας Νίκα ήταν βγαλμένο από παραμύθι! /Φωτο Instagram

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν η Μαριάννα Λάτση και ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Έρικ Βασιλάτος, του οποίου το παιδί είχε βαπτίσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Πέτρος Στάθης, ο Τζορτζ Τσούνης, η Χάλα Χούρι, η Ράνα Ζέιν, η οικογένεια του Νίκου Πατέρα, η Ιφιγένεια Πρωτονοτάριου, ο Πάρης Κασιδόκωστας, η Τάμτα, ο Αντώνης Ξυλάς, η οικογένεια Τρύφωνα, η οικογένεια Τσάκου, καθώς και ο Γιάννης Μωράκης, στην επιχείρηση του οποίου τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. 

Aπό τους καλεσμένους είχε ζητηθεί να μην τραβήξουν φωτογραφίες και να μην αναρτηθεί τίποτα στα social media από τη λαμπερή βραδιά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top