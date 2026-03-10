Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»

Βάσω Λασκαράκη: Όσα είπε για την κόρη της, Εύα Τσιμιτσέλη, που είναι πια μαθήτρια της Α' γυμνασίου/ βίντεο The 2night Show

Για την κόρη της, Εύα, που είναι πια μαθήτρια της Α’ γυμνασίου, μίλησε η Βάσω Λασκαράκη, αποκαλύπτοντας παράλληλα πώς καταφέρνει να κρατά ζωντανή τη σχέση με τον σύζυγό της, παρόλο που εκείνος βρίσκεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Κρήτη.

«Το παιδί Α’ γυμνασίου! Όλα καλά, πολύ διάβασμα. Δεν ξέρω, τα παιδιά σαν να δίνουν πανελλήνιες από την Α’ γυμνασίου. Πάμε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ», είπε η ηθοποιός που ήταν καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή The 2night show.

Η μικρή Εύα Τσιμιτσέλη δεν έχει αποφασίσει με τι θα ασχοληθεί όταν μεγαλώσει. «Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει σε αυτά. Μου λέει, εντάξει, το κάνω, γιατί είναι υποχρεωτικό», είπε η μαμά της. Κατά καιρούς έχει ρωτήσει και για τη δουλειά των γονιών της. «Άμα θέλω να δοκιμάσω;», έχει ρωτήσει τη μαμά της.

«Μερικές φορές το νιώθω ότι είναι αναπόφευκτο να ασχοληθεί με την υποκριτική, ενώ δεν έχει κάποια ενασχόληση με αυτό. Βέβαια, που είπαν στο σχολείο “καλά στο θεατρικό ήταν εξαιρετική”», αποκάλυψε η Λασκαράκη. Λόγω των μαθητικών της υποχρεώσεων, η Εύα δεν πηγαίνει στα γυρίσματα της μαμάς της, όμως θα πάει να τη δει στο θέατρο.

Η Βάσω Λασκαράκη στην εκπομπή The 2night show

Λασκαράκη: H γνωριμία με τον Σουλτάτο και η «συνταγή» του επιτυχημένου γάμου της

Η Βάσω Λασκαράκη είναι παντρεμένη με τον σεφ Λευτέρη Σουλτάτο από τον Απρίλιο του 2019. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι γνώρισε τον σύζυγό της τυχαία σε έναν φούρνο της Κρήτης, όπου είχαν πάει και οι δύο να πάρουν καφέ. «Μας σύστησαν σε έναν φούρνο, αλλά μετά πέρασε ενάμισης χρόνος που ξανασυνταθήκαμε. Υπήρξε μια επικοινωνία στα social στον έναν χρόνο. Τον ξαναείδα στην Αθήνα μέσω κοινής παρέας», αποκάλυψε.

Η ίδια είπε για τον άντρα της πως «πηγαινοέρχεται στην Κρήτη. Μένει πάρα πολύ καιρό εκεί γιατί δουλεύει».

Στη συνέχεια, σημείωσε πως η απόσταση μεταξύ τους «είναι μια συνταγή που εμείς έχουμε βρει τον τρόπο να μας πετυχαίνει πάντα». Όπως εξήγησε, ο σύζυγός της μπορεί να βρίσκεται στην Κρήτη από Δευτέρα έως Πέμπτη και στην Αθήνα από Πέμπτη έως Κυριακή.

«Αυτό που μου άρεσε στον Λευτέρη με το που τον είδα, ήταν το χαμόγελο του. Είναι πολύ γλυκός, “γελάνε” και τα μάτια του», κατέληξε.

