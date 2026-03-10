Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»

H γνωριμία με τον Σουλτάτο και η «συνταγή» του επιτυχημένου γάμου τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.03.26 , 13:10 Καινούργιου: Η αποκάλυψη για τα κιλά που έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της
10.03.26 , 12:56 Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
10.03.26 , 12:54 Χρυσοί Σκούφοι 2026: Αυτά είναι τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας
10.03.26 , 12:53 Βαλαβάνη για Μόργκαν: «Είμαι ερωτευμένη... τον αγαπάω τον άνθρωπο»
10.03.26 , 12:53 BMW i3: Πότε θα γίνει η αποκάλυψη της
10.03.26 , 12:44 Γάμος για τον Ανδρέα Μικρούτσικο - «Θα γίνει τον Μάιο, σε πολύ στενό κύκλο»
10.03.26 , 12:08 Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες
10.03.26 , 11:55 «Τελευταία Κλήση»: Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα της νέας ταινίας
10.03.26 , 11:38 Άνω Λιόσια: Συμμαθητές πιάστηκαν στα χέρια – Συνελήφθη ο γιος καθηγητή
10.03.26 , 11:36 Ελένη Πετρουλάκη: Στο εξωτερικό οι 3 κόρες της, με υποτροφία στον αθλητισμό
10.03.26 , 11:28 MasterChef: «Έχω χάσει και τη μητέρα μου και τον πατέρα μου»
10.03.26 , 11:26 Γιάννης Στάνκογλου: Τραγουδάει καραόκε στη Βουδαπέστη
10.03.26 , 10:58 Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Νομίζω είμαι το πιο περίεργο πράγμα στο First Dates»
10.03.26 , 10:49 Pirelli: Ο George Russell κερδίζει το GP Αυστραλίας
10.03.26 , 10:40 Θεσσαλονίκη: 35χρονος συνελήφθη για τον βιασμό της 5χρονης ανιψιάς του
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
MasterChef Mystery Box: Ο παίκτης που κέρδισε τα 1.000 ευρώ - «Επέστρεψα»
Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
MasterChef: Λάθη που κοστίζουν - «Δεν έχει λειτουργήσει σε κανένα επίπεδο»
MasterChef: Νεύρα στην ψηφοφορία των μπλε - Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση
Δύσκολες στιγμές για τη Φιλίτσα Καλογεράκου: «40 μέρες… Μου λείπεις»
Ελένη Βουλγαράκη: H έκπληξη του Φώτη Ιωαννίδη για τα γενέθλιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βάσω Λασκαράκη: Όσα είπε για την κόρη της, Εύα Τσιμιτσέλη, που είναι πια μαθήτρια της Α' γυμνασίου/ βίντεο The 2night Show
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βάσω Λασκαράκη μίλησε για την κόρη της, Εύα, που είναι μαθήτρια Α' γυμνασίου και έχει πολλές μαθητικές υποχρεώσεις.
  • Η Εύα δεν έχει αποφασίσει με τι θα ασχοληθεί στο μέλλον, αλλά έχει δείξει ενδιαφέρον για την υποκριτική.
  • Η Λασκαράκη είναι παντρεμένη με τον σεφ Λευτέρη Σουλτάτο από τον Απρίλιο του 2019, μετά από τυχαία γνωριμία τους στην Κρήτη.
  • Η απόσταση μεταξύ τους λειτουργεί θετικά για τον γάμο τους, καθώς ο Σουλτάτος εργάζεται στην Κρήτη και επισκέπτεται την Αθήνα τα Σαββατοκύριακα.
  • Η ηθοποιός εκφράζει την αγάπη της για τον σύζυγό της, αναφέροντας το γλυκό του χαμόγελο.

Για την κόρη της, Εύα, που είναι πια μαθήτρια της Α’ γυμνασίου, μίλησε η Βάσω Λασκαράκη, αποκαλύπτοντας παράλληλα πώς καταφέρνει να κρατά ζωντανή τη σχέση με τον σύζυγό της, παρόλο που εκείνος βρίσκεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Κρήτη.

Βάσω Λασκαράκη: Χειμερινή απόδραση με την κόρη της, Εύα, στη Βόρεια Ελλάδα

«Το παιδί Α’ γυμνασίου! Όλα καλά, πολύ διάβασμα. Δεν ξέρω, τα παιδιά σαν να δίνουν πανελλήνιες από την Α’ γυμνασίου. Πάμε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ», είπε η ηθοποιός που ήταν καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή The 2night show.

Η μικρή Εύα Τσιμιτσέλη δεν έχει αποφασίσει με τι θα ασχοληθεί όταν μεγαλώσει. «Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει σε αυτά. Μου λέει, εντάξει, το κάνω, γιατί είναι υποχρεωτικό», είπε η μαμά της. Κατά καιρούς έχει ρωτήσει και για τη δουλειά των γονιών της. «Άμα θέλω να δοκιμάσω;», έχει ρωτήσει τη μαμά της.

Λασκαράκη για κόρη: Είχε αρρωστήσει και έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο

«Μερικές φορές το νιώθω ότι είναι αναπόφευκτο να ασχοληθεί με την υποκριτική, ενώ δεν έχει κάποια ενασχόληση με αυτό. Βέβαια, που είπαν στο σχολείο “καλά στο θεατρικό ήταν εξαιρετική”», αποκάλυψε η Λασκαράκη. Λόγω των μαθητικών της υποχρεώσεων, η Εύα δεν πηγαίνει στα γυρίσματα της μαμάς της, όμως θα πάει να τη δει στο θέατρο.

Η Βάσω Λασκαράκη στην εκπομπή The 2night show

Η Βάσω Λασκαράκη στην εκπομπή The 2night show

Λασκαράκη: H γνωριμία με τον Σουλτάτο και η «συνταγή» του επιτυχημένου γάμου της 

Η Βάσω Λασκαράκη είναι παντρεμένη με τον σεφ Λευτέρη Σουλτάτο από τον Απρίλιο του 2019. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι γνώρισε τον σύζυγό της τυχαία σε έναν φούρνο της Κρήτης, όπου είχαν πάει και οι δύο να πάρουν καφέ. «Μας σύστησαν σε έναν φούρνο, αλλά μετά πέρασε ενάμισης χρόνος που ξανασυνταθήκαμε. Υπήρξε μια επικοινωνία στα social στον έναν χρόνο. Τον ξαναείδα στην Αθήνα μέσω κοινής παρέας», αποκάλυψε.

Η ίδια είπε για τον άντρα της πως «πηγαινοέρχεται στην Κρήτη. Μένει πάρα πολύ καιρό εκεί γιατί δουλεύει». 

Στη συνέχεια, σημείωσε πως η απόσταση μεταξύ τους «είναι μια συνταγή που εμείς έχουμε βρει τον τρόπο να μας πετυχαίνει πάντα». Όπως εξήγησε, ο σύζυγός της μπορεί να βρίσκεται στην Κρήτη από Δευτέρα έως Πέμπτη και στην Αθήνα από Πέμπτη έως Κυριακή.

Βάσω Λασκαράκη: Η ηλικία, η κόρη και ο λόγος του διαζυγίου της

«Αυτό που μου άρεσε στον Λευτέρη με το που τον είδα, ήταν το χαμόγελο του. Είναι πολύ γλυκός, “γελάνε” και τα μάτια του», κατέληξε. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΩ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ
 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΕΥΑ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top