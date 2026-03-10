«Πώς να εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας» με τον Gerard Butler

Αυτή την Κυριακή 15/3 (22:00) στο Novacinema1

«Πώς Να Εκπαιδεύσετε Τον Δράκο Σας» Με Τον Gerard Butler
  • Η ταινία «Πώς να εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας» θα προβληθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στις 22:00 στο Novacinema1.
  • Πρωταγωνιστούν οι Gerard Butler, Nick Frost και Nico Parker, με σκηνοθεσία του Dean DeBlois.
  • Η ιστορία ακολουθεί έναν νεαρό Βίκινγκ που γίνεται φίλος με έναν δράκο και αμφισβητεί παλιούς κανόνες.
  • Η ταινία είναι διαθέσιμη και On Demand στην πλατφόρμα ΕΟΝ, με περισσότερες από 6.000 ταινίες και σειρές.
  • Η υπηρεσία ΕΟΝ On Demand προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης offline.

Την οικογενειακή περιπέτεια «How to train your Dragon» («Πώς να εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας», 2025, διάρκειας 135’) με τους Gerard Butler, Nick Frost, Nico Parker και σκηνοθεσία του Dean DeBlois θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 15 Μαρτίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

«Πώς να εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας» με τον Gerard Butler

«Πώς να εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας» με τον Gerard Butler

«Πώς να εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας» με τον Gerard Butler

Ένας περίεργος νεαρός Βίκινγκ γίνεται φίλος με έναν φοβερό δράκο και αμφισβητεί παλιούς κανόνες, μαθαίνοντας πως το θάρρος και η κατανόηση μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Μην χάσετε τη συναρπαστική συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 15/3 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

