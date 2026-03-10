Pirelli: Ο George Russell κερδίζει το GP Αυστραλίας

Η στρατηγική αλλαγής ελαστικών

Ο George Russell κερδίζει το GP Αυστραλίας μετά από μια εντυπωσιακή εναρκτή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο George Russell κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix της Αυστραλίας, με τους πανηγυρισμούς στη Mercedes να ολοκληρώνονται από τον Kimi Antonelli που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Ο Charles Leclerc εξασφάλισε το πρώτο βάθρο της χρονιάς για τη Ferrari, τερματίζοντας στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν στην τρίτη θέση. Μια εντυπωσιακή εκκίνηση στον αγώνα πρόσφερε στους οπαδούς θέαμα καθώς η νέα γενιά μονοθεσίων της F1 έκανε το ντεμπούτο της. Αρκετές περίοδοι εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας (VSC) ακολούθησαν σε σύντομη διαδοχή, ωθώντας τη Mercedes να καλέσει τους οδηγούς της για πιτ στοπ σχετικά νωρίς. Αμφότεροι άλλαξαν από μέση γόμα σε σκληρή γόμα για να εκτελέσουν στρατηγική μιας αλλαγής τελικά. Μια κίνηση που απέδωσε και για τον Russell και για τον Kimi Antonelli.

Προσπεράσματα σε όλες τις θέσεις της κατάταξης μετέτρεψαν τον αγώνα σε ένα πραγματικό θέαμα. Ωστόσο, υπήρξε απογοήτευση για το εγχώριο κοινό της Αυστραλίας καθώς ο Oscar Piastri εγκατέλειψε πριν εκκινήσει ο αγώνας. Ο έτερος οδηγός της McLaren και παγκόσμιος πρωταθλητής, Lando Norris, τερμάτισε πέμπτος ακολουθώντας στρατηγική δύο στάσεων.

Pirelli: Ο George Russell κερδίζει το GP Αυστραλίας

Ο Norris κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Max Verstappen, αφήνοντας τον Ολλανδό να τερματίσει τον πρώτο αγώνα της σεζόν, στην έκτη θέση. Έχοντας ξεκινήσει από την 20ή θέση του grid, ο Max Verstappen επέλεξε επίσης στρατηγική δύο στάσεων. Ενώ ο Norris και ο Max Verstappen επέλεξαν δύο στάσεις, οι τέσσερις πρώτοι που τερμάτισαν ακολούθησαν όλοι στρατηγική μιας αλλαγής. Ενώ ο Russell, ο Kimi Antonelli και ο Charles Leclerc ανέβηκαν στο βάθρο, ο Lewis Hamilton τερμάτισε ακριβώς έξω από την πρώτη τριάδα στην τέταρτη θέση.

Pirelli: Ο George Russell κερδίζει το GP Αυστραλίας

Μαζί με τον Charles Leclerc, εξασφάλισε ότι η Ferrari βρίσκεται τώρα στη δεύτερη θέση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών. Ο πρώτος αγώνας της χρονιάς διεξήχθη υπό όμορφες καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια του και θερμοκρασίες γύρω στους 26 βαθμούς. Οι οδηγοί και οι ομάδες θα έχουν λίγο χρόνο να αναλογιστούν την πρεμιέρα της σεζόν, καθώς ο δεύτερος αγώνας είναι προγραμματισμένος για την επόμενη εβδομάδα: το Grand Prix της Κίνας.

