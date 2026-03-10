Άνω Λιόσια: Συμμαθητές πιάστηκαν στα χέρια – Συνελήφθη ο γιος καθηγητή

14χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

10.03.26 , 11:38 Άνω Λιόσια: Συμμαθητές πιάστηκαν στα χέρια – Συνελήφθη ο γιος καθηγητή
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Βερβερίδης)
Άνω Λιόσια: Συμπλοκή Ανηλίκων Με Τραυματίες Μαθητή -Καθηγητή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επεισόδιο ξυλοδαρμού σημειώθηκε σε γυμνάσιο στα Άνω Λιόσια, με εμπλεκόμενους μαθητές.
  • Συνελήφθη ο 14χρονος γιος καθηγητή, κατηγορούμενος για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.
  • Ο 14χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε συμμαθητή του στο πρόσωπο, προκαλώντας του τραυματισμό.
  • Ο αδελφός του τραυματισμένου μαθητή επιτέθηκε στον καθηγητή, πατέρα του 14χρονου.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων για πρώτες βοήθειες.

Επεισόδιο μεταξύ μαθητών που οδήγησε σε σύλληψη ανηλίκου σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε γυμνάσιο στα Άνω Λιόσια.  

Για το περιστατικό προσήλθαν στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ένας 62χρονος καθηγητής του σχολείου και η 57χρονη υποδιευθύντρια. 

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί καβγάς ανάμεσα στον 14χρονο γιο του καθηγητή που είναι και μαθητής του σχολείου και έναν συμμαθητή του. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 14χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε τον συμμαθητή του στο πρόσωπο, τραυματίζοντάς τον. 

Λίγο αργότερα, ο αδελφός του τραυματισμένου μαθητή πήγε στο σχολείο και επιτέθηκε στον καθηγητή και πατέρα του 14χρονου, χτυπώντας τον με γροθιές. 

 Ο ανήλικος που τραυματίστηκε στο πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.  

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 14χρονος γιος του καθηγητή κατηγορούμενος για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. 

