Άνω Λιόσια: Συμμαθητές πιάστηκαν στα χέρια – Συνελήφθη ο γιος καθηγητή

Επεισόδιο μεταξύ μαθητών που οδήγησε σε σύλληψη ανηλίκου σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε γυμνάσιο στα Άνω Λιόσια.
Για το περιστατικό προσήλθαν στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ένας 62χρονος καθηγητής του σχολείου και η 57χρονη υποδιευθύντρια.
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί καβγάς ανάμεσα στον 14χρονο γιο του καθηγητή που είναι και μαθητής του σχολείου και έναν συμμαθητή του. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 14χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε τον συμμαθητή του στο πρόσωπο, τραυματίζοντάς τον.
Λίγο αργότερα, ο αδελφός του τραυματισμένου μαθητή πήγε στο σχολείο και επιτέθηκε στον καθηγητή και πατέρα του 14χρονου, χτυπώντας τον με γροθιές.
Ο ανήλικος που τραυματίστηκε στο πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Για το περιστατικό συνελήφθη ο 14χρονος γιος του καθηγητή κατηγορούμενος για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.